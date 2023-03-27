Мать с умирающим ребёнком выгнали из скорой за неуплату 100 тысяч рублей

Мальчика успели спасти, сейчас он восстанавливается в московской больнице

27 марта 2023, 17:15, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Подмосковье мать с задыхающимся ребёнком высадили из машины частной скорой помощи, сообщает Telegram-канал SHOT.

У 13-летнего мальчика диагностировали двустороннюю пневмонию. По словам родителей, в местной больнице подростку помочь не могли – его состояние ухудшилось настолько, что дышать он мог только в кислородной маске.

"Отец договорился, что ребёнка примут в столичной больнице, и решил отправить его туда с мамой на частной скорой. Диспетчер озвучил прайс: 15 тыс. рублей за вызов, 200 рублей за километр и 4 тыс. рублей за кислород. Когда за мальчиком приехала скорая, по словам отца, фельдшер стал требовать 100 тыс. рублей", – говорится в сообщении.

После этого мужчина вновь связался с диспетчером, тот согласился на 30 тыс. рублей. По дороге в больницу он перевёл 30 тысяч, но фельдшер, увидев эту сумму, высадил женщину с ребёнком. В итоге мальчика довезла до больницы другая машина частной скорой помощи, его успели спасти, сейчас он восстанавливается.

Как уточняется, через пару дней после инцидента отцу мальчика позвонили из медфирмы и сказали, что фельдшер уволен. Сейчас мужчина готовит обращения в СК, прокуратуру и суд.

По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко проводится проверка по факту неоказания медицинской помощи 13-летнему ребёнку в Подмосковье.