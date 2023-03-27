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Мать с умирающим ребёнком выгнали из скорой за неуплату 100 тысяч рублей

Мальчика успели спасти, сейчас он восстанавливается в московской больнице

27 марта 2023, 17:15, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Подмосковье мать с задыхающимся ребёнком высадили из машины частной скорой помощи, сообщает Telegram-канал SHOT.

У 13-летнего мальчика диагностировали двустороннюю пневмонию. По словам родителей, в местной больнице подростку помочь не могли – его состояние ухудшилось настолько, что дышать он мог только в кислородной маске.

"Отец договорился, что ребёнка примут в столичной больнице, и решил отправить его туда с мамой на частной скорой. Диспетчер озвучил прайс: 15 тыс. рублей за вызов, 200 рублей за километр и 4 тыс. рублей за кислород. Когда за мальчиком приехала скорая, по словам отца, фельдшер стал требовать 100 тыс. рублей", – говорится в сообщении.

После этого мужчина вновь связался с диспетчером, тот согласился на 30 тыс. рублей. По дороге в больницу он перевёл 30 тысяч, но фельдшер, увидев эту сумму, высадил женщину с ребёнком. В итоге мальчика довезла до больницы другая машина частной скорой помощи, его успели спасти, сейчас он восстанавливается.

Как уточняется, через пару дней после инцидента отцу мальчика позвонили из медфирмы и сказали, что фельдшер уволен. Сейчас мужчина готовит обращения в СК, прокуратуру и суд.

По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко проводится проверка по факту неоказания медицинской помощи 13-летнему ребёнку в Подмосковье.

Комментарии 12

  • Почему в местной больнице не помогли?
    27 марта, Гость   Ответить
  • Помогли бы, только ждать надо было, наверное
    27 марта, Гость   Ответить
  • "Помогли бы, только ждать надо было, наверное" - Чего ждать? Когда умрет? Прям как у полицаев: "Когда убьют-приходите"...
    27 марта, Гость   Ответить
  • Конечно бы помогли, родители решили что частники лучше помогут.
    27 марта, Гость   Ответить
  • Государственной скорой помощи в Подмосковье нет?
    27 марта, Гость   Ответить
  • лучшие люди: учителя. Теперь вот врачи еще. хорошо, что не бросают ни своих, ни детей
    27 марта, Гость   Ответить
  • вот она реформа медицины. раньше врачи лечили больных, а теперь оказывают услуги . учителя туда же. я училась в 80х и отлично помню, как классные руководители ходили домой к ученикам. кого могли- подтягивали, оставались после уроков и занимались. а сейчас что?
    27 марта, Гость   Ответить
  • ну а папа то выходит тюфяк, если фельдшер всего лишь уволен .
    27 марта, Гость   Ответить
  • кого могли- подтягивали, оставались после уроков и занимались. а сейчас что? А сейчас тоже самое только детей с надомным обучением стало на много больше , чем в 80. По вашему учителя оказывают услуги))) ? Они учат ваше чадо в замен вашей благодарности за счёт своего личного времени.
    28 марта, Гость   Ответить
  • а учитель не человек? у него нет семьи? почему он должен в свое личное время ходить к в ам домой и чадо ваше обучать в ущерб своей семье и отдыху?
    28 марта, Гость   Ответить
  • Вот твари. Но частную вызвал тоже наверное не от хорошей жизни, значит государственная долго едет. Хотя по закону 20 минут. А при короне ехала 4 суток. Интересно, а сколько при короне частная скорая брала - миллион?
    28 марта, Гость   Ответить
  • "ну а папа то выходит тюфяк, если фельдшер всего лишь уволен " --- Гость, а ты бы морду набил? Или что? Не тюфяк нашелся.
    28 марта, Гость   Ответить
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