В Бийске пожарные приехали вытаскивать скорую из сугроба

Одна служба помогает другой в суровых реалиях

06 марта 2023, 11:01, ИА Амител

В Бийске пожарные помогли вытащить машину скорой помощи, застрявшую на заваленной снегом дороге, сообщает "Барнаул 22".

"На дорогах города просто беда, давно такого не было", – отметил автор видео.

Ранее власти Бийска признались, что город проигрывает в уборке снега. После этого бийчанин предложил "свергнуть" мэра из-за сугробов вдоль дорог высотой с машину.