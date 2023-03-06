В Бийске пожарные приехали вытаскивать скорую из сугроба
Одна служба помогает другой в суровых реалиях
06 марта 2023, 11:01, ИА Амител
В Бийске пожарные помогли вытащить машину скорой помощи, застрявшую на заваленной снегом дороге, сообщает "Барнаул 22".
"На дорогах города просто беда, давно такого не было", – отметил автор видео.
Ранее власти Бийска признались, что город проигрывает в уборке снега. После этого бийчанин предложил "свергнуть" мэра из-за сугробов вдоль дорог высотой с машину.
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