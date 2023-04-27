Мать, которая сожгла ребёнка на Алтае, могут отправить в психбольницу
Экспертиза установила, что женщина не могла осознавать опасность своих действий
27 апреля 2023, 11:50, ИА Амител
В Алтайском крае завершили расследование жестокого убийства полуторагодовалой девочки, сообщает региональный СК.
Напомним, трагедия случилась 20 февраля в селе Урожайном Советского района. Женщина на глазах у восьмилетнего сына облила дочь керосином и подожгла, чтобы изгнать из ребёнка духов.
"По результатам судебно-медицинских экспертиз установлено, что в силу хронического психического заболевания женщина была лишена способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", – рассказали в ведомстве.
В суд отправили "постановление о применении принудительной меры медицинского характера" в отношении 40-летней женщины.
В СК рассказали, что семья с 2018 года состояла на учёте как "находящаяся в социально опасном положении". В январе 2023 года мать троих детей ограничили в родительских правах.
Отмечается, что бабушка сожжённой девочки год молила проверить семью. После трагедии губернатор Алтайского края Виктор Томенко потребовал проверить работу органов опеки.
12:42:54 27-04-2023
Если женщина с 2018 г. состояла на учёте, как психически ненормальная, то как допустили ее беременность и роды, самое главное?
15:17:44 27-04-2023
Александр (12:42:54 27-04-2023) Если женщина с 2018 г. состояла на учёте, как психически нен... а как ей запретить рожать?
15:24:47 27-04-2023
Сергей (15:17:44 27-04-2023) а как ей запретить рожать?... Законодательно, наши Законодатели что хошь запретят)))))
10:00:40 28-04-2023
Сергей (15:17:44 27-04-2023) а как ей запретить рожать?... таких людей стерилизовать надо! как пособия оформлять - то все вменяемые. Как керосин заранее покупала - осознавала действия, планировала убийство1 А теперь невменяемая??? И дети , они унаследуют ее психическое заболевание, и неизвестно что и кто из них выростет. А мы будем всех их содержать на свои налоги !