Мать, которая сожгла ребёнка на Алтае, могут отправить в психбольницу

Экспертиза установила, что женщина не могла осознавать опасность своих действий

27 апреля 2023, 11:50, ИА Амител

Фото: СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае завершили расследование жестокого убийства полуторагодовалой девочки, сообщает региональный СК.

Напомним, трагедия случилась 20 февраля в селе Урожайном Советского района. Женщина на глазах у восьмилетнего сына облила дочь керосином и подожгла, чтобы изгнать из ребёнка духов.

"По результатам судебно-медицинских экспертиз установлено, что в силу хронического психического заболевания женщина была лишена способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", – рассказали в ведомстве.

В суд отправили "постановление о применении принудительной меры медицинского характера" в отношении 40-летней женщины.

В СК рассказали, что семья с 2018 года состояла на учёте как "находящаяся в социально опасном положении". В январе 2023 года мать троих детей ограничили в родительских правах.

Отмечается, что бабушка сожжённой девочки год молила проверить семью. После трагедии губернатор Алтайского края Виктор Томенко потребовал проверить работу органов опеки.