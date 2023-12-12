Мать шестерых детей умерла из-за рака, который сибирские врачи перепутали с бронхитом

Как оказалось, у женщины был рак печени IV терминальной стадии

12 декабря 2023, 17:44, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на родственников женщины

В Новосибирской области умерла 31-летняя женщина, которую врачи два месяца лечили не от того из-за неверного диагноза, пишет "КП-Новосибирск".

Два месяца назад сибирячка почувствовала боль в области желудка, начался кашель. Сначала подумала, что простудилась. Однако "простуда" не проходила, тогда она обратилась в больницу, где ее лечили сначала от бронхита, а потом – от пневмонии.

"Лучше ей не становилось. Когда внезапно началась желтуха, ее направили в город на обследование. Уже там выяснилось, что у женщины рак печени IV терминальной стадии, метастазы уже пошли от надпочечников в другие органы", – рассказала двоюродная сестра сибирячки.

По словам родственников, женщина не опустила руки и пыталась вылечиться, потому что очень хотела жить.

"Вместе с мужем воспитывала шестерых детей. Трое из них – от первого брака супруга. Наталья их любила как родных. В браке родилось трое общих детей – младшему исполнился год в сентябре, а старший в следующем году пойдет в школу. Ее последние слова были: "Я боюсь засыпать, боюсь не проснуться больше", – рассказала родственница женщины.

10 декабря у сибирячки не выдержало сердце, она умерла. Близкие уверены, если бы ей поставили верный диагноз, ее можно было бы спасти. Сейчас они решают, подавать ли жалобу на больницу.