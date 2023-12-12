Мать шестерых детей умерла из-за рака, который сибирские врачи перепутали с бронхитом
Как оказалось, у женщины был рак печени IV терминальной стадии
12 декабря 2023, 17:44, ИА Амител
В Новосибирской области умерла 31-летняя женщина, которую врачи два месяца лечили не от того из-за неверного диагноза, пишет "КП-Новосибирск".
Два месяца назад сибирячка почувствовала боль в области желудка, начался кашель. Сначала подумала, что простудилась. Однако "простуда" не проходила, тогда она обратилась в больницу, где ее лечили сначала от бронхита, а потом – от пневмонии.
"Лучше ей не становилось. Когда внезапно началась желтуха, ее направили в город на обследование. Уже там выяснилось, что у женщины рак печени IV терминальной стадии, метастазы уже пошли от надпочечников в другие органы", – рассказала двоюродная сестра сибирячки.
По словам родственников, женщина не опустила руки и пыталась вылечиться, потому что очень хотела жить.
"Вместе с мужем воспитывала шестерых детей. Трое из них – от первого брака супруга. Наталья их любила как родных. В браке родилось трое общих детей – младшему исполнился год в сентябре, а старший в следующем году пойдет в школу. Ее последние слова были: "Я боюсь засыпать, боюсь не проснуться больше", – рассказала родственница женщины.
10 декабря у сибирячки не выдержало сердце, она умерла. Близкие уверены, если бы ей поставили верный диагноз, ее можно было бы спасти. Сейчас они решают, подавать ли жалобу на больницу.
18:28:00 12-12-2023
Люди в Барнауле по месяцу ждут приема онколога после получения талона.
19:44:38 12-12-2023
У нас так бабушку более полугода лечили от гастрита, а рак яичников признали уже на последней стадии, когда ей жить оставалось пару недель.
11:11:04 13-12-2023
Гость (19:44:38 12-12-2023) У нас так бабушку более полугода лечили от гастрита, а рак я... как же страшно, что работаю коновалы в алтайской медицине! никто не контролирует??? безнаказанность порождает беспредел!!!!!!!!!!!!!!!
20:38:28 12-12-2023
"Кому сказать спасибо?" - В. С. Высоцкий.
21:29:21 12-12-2023
Не знаю, как в Новосибирске, а в Барнауле медицина угроблена. Можно попасть к терапевту, да, и все. А вместо терапевтов дети какие-то сидят, в телефончики играют. А к неврологу, например, просто не дадут направления, от слова совсем.
12:21:16 13-12-2023
Гость (21:29:21 12-12-2023) Не знаю, как в Новосибирске, а в Барнауле медицина угроблена... Сидят уже не дети! Это Вы наверное уже в том возрасте , когда люди до 30 лет кажутся детьми))) " А к неврологу, например, просто не дадут направления, от слова совсем." Они не имеют права это сделать, если у них не будет подтверждающей базы (анализы и т.д.), что человеку нужен невролог, кардиолог или другой специалист. Их этого права лишили!!! НО виноват все-равно терапевт. Он застрял между гневным пациентом и нашим гор(край)здрава либо руководством поликлиники... И все шишки на терапевта с двух сторон. Есть специалисты, которые просто сидят за ЗП и им без разницы на пациента. Но ООочеень много хороших, пытающихся помочь хоть как-то....
21:59:46 12-12-2023
В Барнауле моего коллегу год лечили от бронхита неясной этиологии, все более сильными антибиотиками и гормонами. Он заходился кашлем, не мог глубоко дышать, почти постоянно с температурой... когда у него уже вылезли лимфоузлы, я лично по симптомам нагуглил и предположил диагноз, и он в итоге оказался верным - лимфома. В средостении (в груди) на тот момент выросла опухоль размером с банку пива - 6х8х10 см. Она-то и давила на бронхи, провоцируя кашель. Онкологи потом только развели руками: "а где вы раньше-то были?". А нигде, потому что терапевты, фтизиатры, аллергологи и еще десяток узких специалистов ничего не находили. На два круга платных профессоров прошли. Все мимо. Никто не намекнул на онкологию. В итоге молодого еще парня не спасли.
03:07:36 13-12-2023
Гость (21:59:46 12-12-2023) В Барнауле моего коллегу год лечили от бронхита неясной этио... У меня, наоборот, терапевт никак не хотела признавать бронхита. А направляла меня на анализы на спид, сифилис, на малярию, мазок на дифтерит и подобное. Когда я ей русским языком говорила, у меня брохит! Потом уже через знакомых сделала рентген, получила подтверждение, что бронхит. И терапевт, наконец, перестала искать у меня экзотические заболевания.
08:55:44 13-12-2023
Гость (21:59:46 12-12-2023) В Барнауле моего коллегу год лечили от бронхита неясной этио... Вот это и есть реальное состояние нашей сегодняшней медицины.А то как начнут показывать по зомбоящику какие мы передовые и продвинутые ,ну просто туши свет,а когда касается реального дела ,то оказывается уже поздно.
11:15:10 13-12-2023
Как обратить внимание Правительства Алтайского края, г. Барнаула на неудовлетворительную работу крайздрава, горздрава????????????????
19:17:09 13-12-2023
Гость (11:15:10 13-12-2023) Как обратить внимание Правительства Алтайского края, г. Барн... Окстись. Забудь слово медицина. Она нам не нужна, потому, что ее нет.
19:32:55 13-12-2023
Гость (19:17:09 13-12-2023) Окстись. Забудь слово медицина. Она нам не нужна, потому, чт... ну вот чо ты ноешь? сегодня был в поликлинике, взял талон и направление в кардиоцентр, до этого бесплатно был в диагностическом и в поликлинике кучу анализов сдал бесплатно. м.б. ты для начала попробуешь, а потом ныть начнешь?
19:43:09 13-12-2023
Гость (19:32:55 13-12-2023) ну вот чо ты ноешь? сегодня был в поликлинике, взял талон и ... Тебе пока везет, ты сам ходишь. Пока.
20:14:35 13-12-2023
Гость (19:43:09 13-12-2023) Тебе пока везет, ты сам ходишь. Пока.... сразу чувствуется, что тебя санитары на кресле каталке к компу подкатили. в последний раз наверное. так что отрывайся на всю катушку. можешь даже плюнуть в меня или ботом обозвать. последнее желание так сказать.