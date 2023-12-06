В новосибирской больнице девушка умерла в свой день рождения из-за пневмонии
Лечащий врач сказал, что, к сожалению, не сможет сделать ей главный подарок
06 декабря 2023, 10:27, ИА Амител
Жительница Новосибирска в свое 28-летие оказалась в реанимации с пневмонией и скончалась через несколько часов, пишет "КП-Новосибирск".
Как рассказала подруга Валерии, пневмония развивалась стремительно. Еще утром 2 декабря она была дома, просила маму привезти праздничный тортик, а уже в час дня ее экстренно госпитализировали.
"Лере стало хуже, она уже не могла говорить. Ее муж вызвал скорую. Леру поместили в реанимацию, ввели в медикаментозную кому", – рассказали близкие сибирячки.
Когда они связались с лечащим врачом, он сказал: "Я не смогу сделать ей главный подарок".
Через несколько часов девушка умерла в реанимации.
11:11:38 06-12-2023
Бывает такое
11:24:53 06-12-2023
..... жалко девочку. красивая. красивых деток родила бы.....
11:46:30 06-12-2023
Хорошенькая-то какая!!!
11:47:24 06-12-2023
Ну не на пустом месте же отек легких начался, значит, как минимум, кашель был, недомогание
13:20:14 06-12-2023
Гость (11:47:24 06-12-2023) Ну не на пустом месте же отек легких начался, значит, как ми... Не на пустом. Но пневмония - коварная штука, иногда без кашля идет, а кашель появляется только через несколько дней. Есть вялость, слабость, одашка, часто повышенная температура (но необязательно). Может давить в груди, может больно дышать.
16:09:32 06-12-2023
Не могу понять почему всех в кому - то вводят? После неё человек умирает
20:53:02 06-12-2023
Гость (16:09:32 06-12-2023) Не могу понять почему всех в кому - то вводят? После неё чел... В коме у человека больше шансов выжить. А умирают, потому что состояние ДО комы было критическим. И даже введение в кому не всем помогает.
17:05:40 06-12-2023
Третьего декабря днём подруга померла в Новосибирской больнице.Сразу после наркоза в самом начале операции по пересадке сердца.Два раза ездила туда и "приобрела" ПТСР.Помимо денег.Оба раза возвращалась по ранению.Раньше медсестрой 22 года проработала."Чайка села на волну и волна её качала.Мне бы снова на войну чтобы в сердце полегчало".Наоборот получилось...