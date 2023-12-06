В новосибирской больнице девушка умерла в свой день рождения из-за пневмонии

Лечащий врач сказал, что, к сожалению, не сможет сделать ей главный подарок

06 декабря 2023, 10:27, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на близких девушки

Жительница Новосибирска в свое 28-летие оказалась в реанимации с пневмонией и скончалась через несколько часов, пишет "КП-Новосибирск".

Как рассказала подруга Валерии, пневмония развивалась стремительно. Еще утром 2 декабря она была дома, просила маму привезти праздничный тортик, а уже в час дня ее экстренно госпитализировали.

"Лере стало хуже, она уже не могла говорить. Ее муж вызвал скорую. Леру поместили в реанимацию, ввели в медикаментозную кому", – рассказали близкие сибирячки.

Когда они связались с лечащим врачом, он сказал: "Я не смогу сделать ей главный подарок".

Через несколько часов девушка умерла в реанимации.