Мать зарубила топором трех маленьких детей в Красноярском крае

Возможный мотив женщины пока не называют

15 апреля 2025, 10:46, ИА Амител

В Красноярском крае в понедельник, 14 апреля, в одном из частных домов города Канска обнаружили тела четырехлетней девочки, восьмилетнего и семимесячного мальчиков, сообщает СК России.

На телах детей были рубленые раны "в области головы и различных частей тела".

"Возбуждено уголовное дело в отношении матери погибших по признакам "убийства трех малолетних, совершенного с особой жестокостью". Она задержана, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу", – рассказали в ведомстве.

В региональном СК уточнили, что 29-летняя мать пришла к своим родителям и рассказала о произошедшем. После этого ее отец, дедушка детей, пошел к дочери домой и обнаружил тела.

Возможный мотив матери пока неизвестен. У женщины есть четвертый ребенок – семилетний мальчик, который на момент убийства детей отсутствовал дома.