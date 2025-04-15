Мать зарубила топором трех маленьких детей в Красноярском крае
Возможный мотив женщины пока не называют
15 апреля 2025, 10:46, ИА Амител
В Красноярском крае в понедельник, 14 апреля, в одном из частных домов города Канска обнаружили тела четырехлетней девочки, восьмилетнего и семимесячного мальчиков, сообщает СК России.
На телах детей были рубленые раны "в области головы и различных частей тела".
"Возбуждено уголовное дело в отношении матери погибших по признакам "убийства трех малолетних, совершенного с особой жестокостью". Она задержана, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу", – рассказали в ведомстве.
В региональном СК уточнили, что 29-летняя мать пришла к своим родителям и рассказала о произошедшем. После этого ее отец, дедушка детей, пошел к дочери домой и обнаружил тела.
Возможный мотив матери пока неизвестен. У женщины есть четвертый ребенок – семилетний мальчик, который на момент убийства детей отсутствовал дома.
10:55:19 15-04-2025
Шиза
11:02:29 15-04-2025
рожала за выплаты - кукушка полетела столько детей воспитывать
11:24:33 15-04-2025
ребятишек жалко.
у самоходной матки, наверное, очередная любовь на всю жисть случилась, а ребятишки помешали?
11:37:03 15-04-2025
Ужас какой. Зачем это писать
11:50:50 15-04-2025
Гость (11:37:03 15-04-2025) Ужас какой. Зачем это писать ...
Чтобы тем, кому сейчас 14-16 лет, думали! Может какая то часть из них не попадет на уловку в 100 тысяч рублей и не испортит себе жизнь.
11:42:44 15-04-2025
Ну пусть теперь администрация расскажет как она помогает многодетным.
Довели бабу до срыва крыши.
12:38:07 15-04-2025
545 (11:42:44 15-04-2025) Ну пусть теперь администрация расскажет как она помогает мно... Если шиза поехала - администрация не поможет. Я считаю, надо рассчитывать только на себя - сколько сможешь воспитать и вырастить, столько и рожай.
13:34:08 15-04-2025
Гость. (12:38:07 15-04-2025) Если шиза поехала - администрация не поможет. Я считаю, надо... как можно заранее рассчитать,что крыша не поедет?
она на учете в психушке состояла,папаша у полиции.
чУдная семейка
ПДН и опека чем занимаются? затонедетдом?
13:32:16 15-04-2025
545 (11:42:44 15-04-2025) Ну пусть теперь администрация расскажет как она помогает мно... Офигеть... опять кто то виноват! В таких условиях столько наплодить к 29 годам и валить все на администрацию?) она же не крольчиха, у которой вариантов нет.
12:22:27 15-04-2025
роженицы долбанные
12:31:00 15-04-2025
Условия проживания у нее в доме конечно, еще те. И там 4 детей? И детей жалко, и ее осуждать не могу.
12:43:28 15-04-2025
человек- клинический шизоид и ей позволили иметь детей. Таких стерилизовтаь надо, чтоб не было подобного и не плодила подобных. А у нас как всегда , состояли на учете и опека ничего не сделали и вот итог. Если есть проблема в семье , тем более болезнь подобная , компетентные органы должны принимать меры. а не греть жопу в чиновьичем кресле
13:23:00 15-04-2025
гость (12:43:28 15-04-2025) человек- клинический шизоид и ей позволили иметь детей. Таки... У нас в стране позиция государства - проживание ребенка в семье, сокращение количества детских домов и их воспитанников. Опека могла работать с ПДН, и детей изъять, но только судья решает, лишить родительких прав горе-родителей или нет. И если суд принял решение об оставлении детей в семье - все претензии в нему. И нет у нас в стране закона о принудительной стерилизации, даже людей с психическими заболеваниями, агрессивных, а вот уголовная ответственность за проведение такой операции без ведома пациента вполне себе есть. Так что государство само является виновником таких ужасающих случаев, ограничивая органы профилактики в действиях, а потом ищут стрелочника.
13:22:44 15-04-2025
Ну в ковид всё были медики, в сво все военные аналитики а тут в психологов и следователей переквалифицировались. Пока ничего не ясно, а уже про выплаты, про ШИЗО т т. д. Случай жуткий, но пусть специалисты разбираются а не диванные аналитики...
14:09:07 15-04-2025
Гость (13:22:44 15-04-2025) Ну в ковид всё были медики, в сво все военные аналитики а ту... Не-не-не, на публичном ресурсе с комментированием именно для этого и написано, чтобы народ пообсасывал, посамоудовлетворялся! Для специалистов есть свои каналы информирования.
17:22:21 15-04-2025
Где призывы прочипировать матерей и промаркировать топоры?