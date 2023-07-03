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Мать застрелила сына во время ссоры из-за игровой приставки

Женщину задержали и предъявили ей обвинения по нескольким статьям

03 июля 2023, 16:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Атланте женщина несколько раз выстрелила в своего 17-летнего сына во время ссоры из-за игровой приставки. Об этом сообщает Fox 5 Atlanta.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые нашли юношу с несколькими ранениями. Правоохранители утверждают, что огонь по подростку открыла его мать, а поводом для этого стал словесный конфликт.

Женщину задержали. Ей предъявили обвинения по нескольким статьям. 

Происшествия

Комментарии 2

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Гость

16:10:49 03-07-2023

Естественный отбор в действии...

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Гость

16:51:07 03-07-2023

Что наша жизнь-игра! «Пиковая дама» . 3-й акт, 7-я картина,

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