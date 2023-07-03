Мать застрелила сына во время ссоры из-за игровой приставки

Женщину задержали и предъявили ей обвинения по нескольким статьям

03 июля 2023, 16:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Атланте женщина несколько раз выстрелила в своего 17-летнего сына во время ссоры из-за игровой приставки. Об этом сообщает Fox 5 Atlanta.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые нашли юношу с несколькими ранениями. Правоохранители утверждают, что огонь по подростку открыла его мать, а поводом для этого стал словесный конфликт.

Женщину задержали. Ей предъявили обвинения по нескольким статьям.