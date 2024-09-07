Матч сборной России и Таиланда отменили из-за непогоды
Соревнования должны были пройти во Вьетнаме
07 сентября 2024, 16:15, ИА Амител
Футбольное поле / Фото: unsplash.com
Футбольный матч Россия – Таиланд отменили, сообщили в сборной РФ.
Соревнования должны были пройти 7 сентября в столице Вьетнама Ханое, но из-за непогоды и неблагоприятного прогноза его сегодня решили не проводить.
Сейчас решается вопрос о переносе игры минимум на сутки, пишет Shot.
6 сентября на южную часть Китая обрушился разрушительный супертайфун "Яги". Сообщалось, что в ближайшее время он двинется в сторону Вьетнама.
Власти страны уже готовятся к эвакуации населения.
17:08:47 07-09-2024
Грешат много.