НОВОСТИОбщество

Матч сборной России и Таиланда отменили из-за непогоды

Соревнования должны были пройти во Вьетнаме

07 сентября 2024, 16:15, ИА Амител

Футбольное поле / Фото: unsplash.com
Футбольное поле / Фото: unsplash.com

Футбольный матч Россия – Таиланд отменили, сообщили в сборной РФ.

Соревнования должны были пройти 7 сентября в столице Вьетнама Ханое, но из-за непогоды и неблагоприятного прогноза его сегодня решили не проводить.

Сейчас решается вопрос о переносе игры минимум на сутки, пишет Shot.

6 сентября на южную часть Китая обрушился разрушительный супертайфун "Яги". Сообщалось, что в ближайшее время он двинется в сторону Вьетнама.

Власти страны уже готовятся к эвакуации населения.

Спорт Футбол

Комментарии 1

Avatar Picture
Musik

17:08:47 07-09-2024

Грешат много.

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей

Rutube пропал из Google Play
9 часов назад

Все новости

Новости партнеров