На юг Китая обрушился разрушительный супертайфун

Ожидается, что в скором времени "Яги" перейдет на территорию Вьетнама

07 сентября 2024, 13:26, ИА Амител

Наводнение в Китае / Кадр из видео: соцсети

Супертайфун "Яги" обрушился на южную провинцию Китая Хайнань, вынудив эвакуировать 420 тысяч жителей, пишет "Лента.ру".

Ураган с ветром до 245 км/ч нанес серьезный ущерб городу Вэньчан, ограничив транспортное сообщение и работу образовательных учреждений.

Тайфуну присвоили 17-й уровень – такой непогоды в регионе не было с 2014 года, когда тайфун "Раммасун" унес 46 жизней.

По прогнозам, в ближайшее время "Яги" двинется в сторону Вьетнама, затронув города Хайфон, Тхайбинь и ключевые экономические регионы страны.

Власти Вьетнама уже готовятся к эвакуации населения.