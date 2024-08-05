Ранее Григорий Кваша уже предсказывал громкие геополитические события

05 августа 2024, 16:03, ИА Амител

Математик Григорий Кваша / Фото: телеканал "Россия 1" / smotrim.ru

Российский математик Григорий Кваша, который известен своими прогнозами на судьбоносные события, предсказал дату окончания СВО. Об этом сообщает Life.ru. Также эксперт назвал сторону, которая окажется победителем. Свой прогноз он составил на основе математических расчетов. Кстати, ранее он уже предсказывал важные мировые события.

О том, кто такой математик Григорий Кваша и что за прогноз он дал, – в материале amic.ru.

1 Кто такой Григорий Кваша, который предсказал окончание СВО? Григорий Кваша – российский историк, писатель и математик. Родился в 1954 году в Челябинске. Математикой Кваша, по его словам, интересовался с самого детства. Еще в 80-х начал свои необычные исследования. Благодаря математическим расчетам он составлял астрологические прогнозы, которыми тоже увлекается. Выпустил несколько книг: Теория войн", "Поиски империи", "Битвы архетипов. Девятый эпизод" и другие. Не раз становился гостем передач на федеральных каналах. Григорий Кваша состоит в Российской академии естественных наук и в Международной ассоциации публицистов.

2 Когда по прогнозу Григория Кваши закончится СВО? Точную дату Кваша не назвал, но подсчитал, что специальная военная операция должна закончиться в 2025 году.

3 Кто, согласно расчетам Кваши, победит в СВО? По прогнозу Григория Кваши, победу в конфликте одержит Россия. Математик убежден, что этот момент будет поворотной точкой в истории России, началом новой эпохи.

4 Как Кваша рассчитал прогноз на окончание СВО? Григорий Кваша использует свою собственную технологию. Он совмещает элементы астрологии и математики, что позволяет ему вычислять и прогнозировать масштабные события будущего.