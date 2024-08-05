Математик-пророк дал прогноз на окончание СВО. Когда, по его расчетам, это случится?
Ранее Григорий Кваша уже предсказывал громкие геополитические события
05 августа 2024, 16:03, ИА Амител
Математик Григорий Кваша / Фото: телеканал "Россия 1" / smotrim.ru
Российский математик Григорий Кваша, который известен своими прогнозами на судьбоносные события, предсказал дату окончания СВО. Об этом сообщает Life.ru. Также эксперт назвал сторону, которая окажется победителем. Свой прогноз он составил на основе математических расчетов. Кстати, ранее он уже предсказывал важные мировые события.
О том, кто такой математик Григорий Кваша и что за прогноз он дал, – в материале amic.ru.
1
Кто такой Григорий Кваша, который предсказал окончание СВО?
Григорий Кваша – российский историк, писатель и математик. Родился в 1954 году в Челябинске.
Математикой Кваша, по его словам, интересовался с самого детства. Еще в 80-х начал свои необычные исследования. Благодаря математическим расчетам он составлял астрологические прогнозы, которыми тоже увлекается.
Выпустил несколько книг: Теория войн", "Поиски империи", "Битвы архетипов. Девятый эпизод" и другие. Не раз становился гостем передач на федеральных каналах.
Григорий Кваша состоит в Российской академии естественных наук и в Международной ассоциации публицистов.
2
Когда по прогнозу Григория Кваши закончится СВО?
Точную дату Кваша не назвал, но подсчитал, что специальная военная операция должна закончиться в 2025 году.
3
Кто, согласно расчетам Кваши, победит в СВО?
По прогнозу Григория Кваши, победу в конфликте одержит Россия. Математик убежден, что этот момент будет поворотной точкой в истории России, началом новой эпохи.
4
Как Кваша рассчитал прогноз на окончание СВО?
Григорий Кваша использует свою собственную технологию. Он совмещает элементы астрологии и математики, что позволяет ему вычислять и прогнозировать масштабные события будущего.
5
Можно ли доверять прогнозам Григория Кваши?
Конечно, верить этим прогнозам или нет, – это дело каждого. Life.ru подчеркивает, что несколько предыдущих громких прогнозов математика сбылись.
Так, Кваша предсказал конфликты в Восточной Европе, победу Ельцина на выборах, а затем и приход к власти Владимира Путина. Кроме того, Кваша спрогнозировал кризис в США в 2001 году.
16:12:18 05-08-2024
Вот как то не то....Математик и предсказатель- скучно. Вот раньше Спид Инфо было, и новости яркие. А если брать предсказателей то там и осьминог даже был Пауль... Как то с фантазией что ли было лучше.
14:01:33 08-08-2024
Гость (16:12:18 05-08-2024) Вот как то не то....Математик и предсказатель- скучно. Вот р... Так ты ещё газету , Правда, вспомни - когда это было то...
16:22:27 05-08-2024
Искусственный интеллект пока молчит?
16:33:25 05-08-2024
Если он такой умный, почему не предсказал дату начала сво?!
02:53:55 06-08-2024
Внимательный из Б (16:33:25 05-08-2024) Если он такой умный, почему не предсказал дату начала сво?!... А его никто не спрашивал!
09:50:52 06-08-2024
Лидия (02:53:55 06-08-2024) А его никто не спрашивал! ... Его и здесь никто не спрашивал.
19:29:25 06-08-2024
Гость (09:50:52 06-08-2024) Его и здесь никто не спрашивал.... Каждый нормальный человек об этом спрашивает. И не только его)))
19:16:45 07-08-2024
Лидия (02:53:55 06-08-2024) А его никто не спрашивал! ... 🤣
01:56:42 07-08-2024
Внимательный из Б (16:33:25 05-08-2024) Если он такой умный, почему не предсказал дату начала сво?!... В 2007-м году подсказал дату начала СВО и сообщил об этом наверх кому надо. И написал заранее об этом в статьях и книгах. И уже потом Жириновский прочёл его и стал "пророчества" свои выдавать.
08:18:32 08-08-2024
Внимательный из Б (16:33:25 05-08-2024) Если он такой умный, почему не предсказал дату начала сво?!... Жириновский тысячу раз об этом предсказывал
09:31:43 08-08-2024
Тимур (08:18:32 08-08-2024) Жириновский тысячу раз об этом предсказывал... Ничего он не предсказывал, Жириновский обыкновенный Шут, каких держали при дворе выполнял свою работу готовил людей к переменам по давно заготовленным сценариям ,чтоб люди смуту не начинали ,в нашем случае, чтоб революция не случилась.
Сначало он об этом вещает, народ переваривает, успокаивается, и уже потом мы говорим пророчество. Никакое не пророчество просто планы.
12:02:24 08-08-2024
Гость (09:31:43 08-08-2024) Ничего он не предсказывал, Жириновский обыкновенный Шут, как... Лучше быть шутом при дворе, чем шутом по жизни в свинарнике
23:21:37 11-08-2024
Внимательный из Б (16:33:25 05-08-2024) Если он такой умный, почему не предсказал дату начала сво?!... Он предсказал
16:43:49 05-08-2024
Амеры изучают возможности России тактику войны резервы-в общем абсолютно все...
15:04:37 06-08-2024
Коля (16:43:49 05-08-2024) Амеры изучают возможности России тактику войны резервы-в общ... амеров тоже внимательно изучают и оказывается что король мира то -голый. Армию США может армия Замбии разбить в пух и прах
16:44:20 05-08-2024
"историк, писатель и математик"
Взаимоисключающие професии.
17:22:25 05-08-2024
Гость (16:44:20 05-08-2024) "историк, писатель и математик"Взаимоисключающие професи... Просто человек - гений широкого профиля 😂
12:13:41 06-08-2024
Гость (16:44:20 05-08-2024) "историк, писатель и математик"Взаимоисключающие професи... Это не профессии, а склад ума. Скорее всего он ещё и очень хороший психолог. В деле разных предсказаний без психологии никак
18:08:31 07-08-2024
Гость (16:44:20 05-08-2024) "историк, писатель и математик"Взаимоисключающие професи... А ещё по основному образованию Григорий Семёнович - химик, выпускник и аспирант МГУ.
18:39:24 07-08-2024
Гость (16:44:20 05-08-2024) "историк, писатель и математик"Взаимоисключающие професи... А ещё он химик по основному образованию, выпускник и аспирант МГУ.
16:47:44 05-08-2024
Прогнозы надо давать разве что на стыках наук.А если из одной области глядеть,то ни черта не увидишь.
16:52:03 05-08-2024
Искуственный интелект на данный момент может выдавать разве что мультяшные ролики галлюционогенного типа.
17:39:31 05-08-2024
Состоит в Российской академии естественных наук РАЕН - обиталище мошеников разного рода калибра. Пользуются схожестью названия с уважаемой РАН (Российская академия наук).
07:15:49 07-08-2024
Гость (17:39:31 05-08-2024) Состоит в Российской академии естественных наук РАЕН - обита... В этой "академии" такие же жулики сидят.
21:55:54 07-08-2024
Гость (07:15:49 07-08-2024) В этой "академии" такие же жулики сидят.... жулики сидят сидели и всегда будут сидеть там где сидят. Они всегда были и всегда будут. Основные мы все прекрасно знаем где сидят. Ещё и рулят и будут рулить. Пока народ им позволяет. Хотя народ никто и не спрашивает. Все всё прекрасно понимают.
20:41:40 05-08-2024
Не пророк, но в мае 2025г. приостановится на год.
00:29:12 06-08-2024
Сначала пишите предсказал дату, потом не предсказал. Только год.
01:05:53 06-08-2024
Он уже в прошлом году " предсказывал" окончание, и драга волосами трясла, что в прошлом году переговоры и окончание, все врут на дураков рассчитывают, наболтают кучу чепухи и потом еще так же, кто только им верит?
07:50:17 06-08-2024
Бред сивой кобылы , как они уже задолбали эти «предсказатели»
Глоба в этом году на Пасху предсказывала окончание СВО 🤔 и что ?????
Тьфу на вас , нихрена не видите , то не несите чушь…
12:10:37 07-08-2024
Гость (07:50:17 06-08-2024) Бред сивой кобылы , как они уже задолбали эти «предсказате... Ты не можешь даже предскать так что молчи
08:06:11 06-08-2024
Если бы этот математик, дал противоположный прогноз, то никто бы не узнал. Каждый вельможа хочет слышать то, что ему приятно.
09:46:02 06-08-2024
Не надо быть математиком что бы понять кто победит в этой войне
00:54:10 07-08-2024
Я (09:46:02 06-08-2024) Не надо быть математиком что бы понять кто победит в этой во... Это точно. И так понятно, что с 25 года начнется опять холодная война. Почему он об этом не пишет?
11:55:13 07-08-2024
Я (09:46:02 06-08-2024) Не надо быть математиком что бы понять кто победит в этой во... Надо быть тупым что бы не знать кудо делся завод Зил и Волжский тракторный.
Вопрос - где отечественные грузовики и трактора? КамАЗ с двигателем США и начинкой бош - это не отечественный автомобиль
10:18:51 06-08-2024
Фейк всё, предсказал приход Путина к власти, да кто его знал того Путина? Вся страна не знала, а математик высчитал.
11:56:29 06-08-2024
Коля (16:43:49 05-08-2024) Амеры изучают возможности России тактику войны резервы-в общ... А, что можно, что-то изучать, у нас как в 41,а это давно изучено(((
13:48:42 06-08-2024
Самый лучший предсказатель был Жириновский.Скоро всё забудут про Украину....,выборов на Украине не будет...и т.д
14:09:34 06-08-2024
А я ему верю. Россия победит и это перевернет мировой порядок. 40 летняя смута закончится. а мы как жили во все времена не плохо так и будем жить.
16:05:09 07-08-2024
ovo (14:09:34 06-08-2024) А я ему верю. Россия победит и это перевернет мировой порядо... Смута началась после смерти Сталина
14:57:03 06-08-2024
Теперь и коту ясно! Что предскпхывать-то!!! Предсказывать...
19:57:57 06-08-2024
Гость (16:22:27 05-08-2024) Искусственный интеллект пока молчит?... .
Техника это протезы недостающих качеств, интеллект не протезируется, то что вы так от скудости образования называеие не более чем система автоматики.
.
Выс же делитесь и стралмваетесь как угодно, под идеи о которых ничего не понимаете, ГДЕ ТУТ РАЗУМ И ЧЕЙ ОН? явно от высших паразитов типа богов с чертями.
21:06:44 06-08-2024
Если, в какой то мере, провидцы есть, значит всё в этом мире предопределено? Либо же, что более вероятно, - просто подгоняют предсказания под события
22:17:20 06-08-2024
Индийский предсказывал к концу 2024. Это логично как Байденко свалит.
02:26:50 07-08-2024
Гость (16:44:20 05-08-2024) "историк, писатель и математик"Взаимоисключающие професи... Это кто такое заключение дал? Почему взаимоисключающие? Поясните
04:38:38 07-08-2024
Войныны не предсказывают ,а прогнозируют не математики ,а зкономисты и военные тактики !
Войны заканчиваются пактом полной Капетуляции ,если в ней победил народ ,защищая Свою страну !
12:01:28 07-08-2024
Здравствуйте! А как же Софья Ковалевская? 💪❤
14:30:35 07-08-2024
Каждый шарлатан хочет выделится.
18:02:37 07-08-2024
Александр (14:30:35 07-08-2024) Каждый шарлатан хочет выделится.... Методика Г.С.Кваши общедоступна, она изложена в его книгах. Знание её позволяет делать прогнозы самостоятельно. И не только в сфере геополитики.
19:01:03 07-08-2024
Каждый шарлатан хочет свои копеи свставить
22:43:28 07-08-2024
Гениальный математик? А не очередное недоразумение?
00:28:49 08-08-2024
Война закончится когда будет баланс расходов на войну и остаток материальных ценностей. Пока все стараются отбить вложенные бабки
14:37:43 08-08-2024
Гость (16:22:27 05-08-2024) Искусственный интеллект пока молчит?... Привет, Енто мелочи Я валерий прихватизировал последнюю эру землян своим валерианством(теория всего) эры цифры от моего рождества отсчет возмет 25.12.52
14:43:19 08-08-2024
Валерий (14:37:43 08-08-2024) Привет, Енто мелочи Я валерий прихватизировал последнюю эру ... смотрел видосики желейного медведя валеры.
очень похоже изъясняется. вы не братья часом?
15:10:28 08-08-2024
Пророк. Не стыдно такое писать. И великим математиком не надо быть. Осенью 2024 года Украина подымет лапки к верху. А нарик Зеля пожизненно будет сидеть . Россия одержит победу ,Украина распадется на части. Згинет как государство.
16:23:01 08-08-2024
Гость (07:50:17 06-08-2024) Бред сивой кобылы , как они уже задолбали эти «предсказате... Если вы всё слушаете прогнозы, то вот мой прогноз, надо всём которые пишут и обсуждают этого математика встать и пойти подписать контракт на сво. И бабки получите и война быстрее всего закончится