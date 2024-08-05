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Математик-пророк дал прогноз на окончание СВО. Когда, по его расчетам, это случится?

Ранее Григорий Кваша уже предсказывал громкие геополитические события

05 августа 2024, 16:03, ИА Амител

Математик Григорий Кваша / Фото: телеканал "Россия 1" / smotrim.ru
Математик Григорий Кваша / Фото: телеканал "Россия 1" / smotrim.ru

Российский математик Григорий Кваша, который известен своими прогнозами на судьбоносные события, предсказал дату окончания СВО. Об этом сообщает Life.ru. Также эксперт назвал сторону, которая окажется победителем. Свой прогноз он составил на основе математических расчетов. Кстати, ранее он уже предсказывал важные мировые события.

О том, кто такой математик Григорий Кваша и что за прогноз он дал, – в материале amic.ru.

1

Кто такой Григорий Кваша, который предсказал окончание СВО?

Григорий Кваша – российский историк, писатель и математик. Родился в 1954 году в Челябинске.
Математикой Кваша, по его словам, интересовался с самого детства. Еще в 80-х начал свои необычные исследования. Благодаря математическим расчетам он составлял астрологические прогнозы, которыми тоже увлекается.
Выпустил несколько книг: Теория войн", "Поиски империи", "Битвы архетипов. Девятый эпизод" и другие. Не раз становился гостем передач на федеральных каналах.
Григорий Кваша состоит в Российской академии естественных наук и в Международной ассоциации публицистов.
2

Когда по прогнозу Григория Кваши закончится СВО?

Точную дату Кваша не назвал, но подсчитал, что специальная военная операция должна закончиться в 2025 году.
3

Кто, согласно расчетам Кваши, победит в СВО?

По прогнозу Григория Кваши, победу в конфликте одержит Россия. Математик убежден, что этот момент будет поворотной точкой в истории России, началом новой эпохи.
4

Как Кваша рассчитал прогноз на окончание СВО?

Григорий Кваша использует свою собственную технологию. Он совмещает элементы астрологии и математики, что позволяет ему вычислять и прогнозировать масштабные события будущего.
5

Можно ли доверять прогнозам Григория Кваши?

Конечно, верить этим прогнозам или нет, – это дело каждого. Life.ru подчеркивает, что несколько предыдущих громких прогнозов математика сбылись.
Так, Кваша предсказал конфликты в Восточной Европе, победу Ельцина на выборах, а затем и приход к власти Владимира Путина. Кроме того, Кваша спрогнозировал кризис в США в 2001 году.
Фото: pixabay.com

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НОВОСТИОбщество
СВО прогнозы

Комментарии 55

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Гость

16:12:18 05-08-2024

Вот как то не то....Математик и предсказатель- скучно. Вот раньше Спид Инфо было, и новости яркие. А если брать предсказателей то там и осьминог даже был Пауль... Как то с фантазией что ли было лучше.

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Гость

14:01:33 08-08-2024

Гость (16:12:18 05-08-2024) Вот как то не то....Математик и предсказатель- скучно. Вот р... Так ты ещё газету , Правда, вспомни - когда это было то...

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Гость

16:22:27 05-08-2024

Искусственный интеллект пока молчит?

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Внимательный из Б

16:33:25 05-08-2024

Если он такой умный, почему не предсказал дату начала сво?!

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Лидия

02:53:55 06-08-2024

Внимательный из Б (16:33:25 05-08-2024) Если он такой умный, почему не предсказал дату начала сво?!... А его никто не спрашивал!

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Гость

09:50:52 06-08-2024

Лидия (02:53:55 06-08-2024) А его никто не спрашивал! ... Его и здесь никто не спрашивал.

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Гость

19:29:25 06-08-2024

Гость (09:50:52 06-08-2024) Его и здесь никто не спрашивал.... Каждый нормальный человек об этом спрашивает. И не только его)))

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Гость

19:16:45 07-08-2024

Лидия (02:53:55 06-08-2024) А его никто не спрашивал! ... 🤣

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Гость

01:56:42 07-08-2024

Внимательный из Б (16:33:25 05-08-2024) Если он такой умный, почему не предсказал дату начала сво?!... В 2007-м году подсказал дату начала СВО и сообщил об этом наверх кому надо. И написал заранее об этом в статьях и книгах. И уже потом Жириновский прочёл его и стал "пророчества" свои выдавать.

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Тимур

08:18:32 08-08-2024

Внимательный из Б (16:33:25 05-08-2024) Если он такой умный, почему не предсказал дату начала сво?!... Жириновский тысячу раз об этом предсказывал

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Гость

09:31:43 08-08-2024

Тимур (08:18:32 08-08-2024) Жириновский тысячу раз об этом предсказывал... Ничего он не предсказывал, Жириновский обыкновенный Шут, каких держали при дворе выполнял свою работу готовил людей к переменам по давно заготовленным сценариям ,чтоб люди смуту не начинали ,в нашем случае, чтоб революция не случилась.
Сначало он об этом вещает, народ переваривает, успокаивается, и уже потом мы говорим пророчество. Никакое не пророчество просто планы.

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Гость

12:02:24 08-08-2024

Гость (09:31:43 08-08-2024) Ничего он не предсказывал, Жириновский обыкновенный Шут, как... Лучше быть шутом при дворе, чем шутом по жизни в свинарнике

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Гость

23:21:37 11-08-2024

Внимательный из Б (16:33:25 05-08-2024) Если он такой умный, почему не предсказал дату начала сво?!... Он предсказал

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Коля

16:43:49 05-08-2024

Амеры изучают возможности России тактику войны резервы-в общем абсолютно все...

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Гость

15:04:37 06-08-2024

Коля (16:43:49 05-08-2024) Амеры изучают возможности России тактику войны резервы-в общ... амеров тоже внимательно изучают и оказывается что король мира то -голый. Армию США может армия Замбии разбить в пух и прах

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Гость

16:44:20 05-08-2024

"историк, писатель и математик"
Взаимоисключающие професии.

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Гость

17:22:25 05-08-2024

Гость (16:44:20 05-08-2024) "историк, писатель и математик"Взаимоисключающие професи... Просто человек - гений широкого профиля 😂

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Читатель

12:13:41 06-08-2024

Гость (16:44:20 05-08-2024) "историк, писатель и математик"Взаимоисключающие професи... Это не профессии, а склад ума. Скорее всего он ещё и очень хороший психолог. В деле разных предсказаний без психологии никак

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Гость

18:08:31 07-08-2024

Гость (16:44:20 05-08-2024) "историк, писатель и математик"Взаимоисключающие професи... А ещё по основному образованию Григорий Семёнович - химик, выпускник и аспирант МГУ.

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Гость

18:39:24 07-08-2024

Гость (16:44:20 05-08-2024) "историк, писатель и математик"Взаимоисключающие професи... А ещё он химик по основному образованию, выпускник и аспирант МГУ.

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Гость

16:47:44 05-08-2024

Прогнозы надо давать разве что на стыках наук.А если из одной области глядеть,то ни черта не увидишь.

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Гость

16:52:03 05-08-2024

Искуственный интелект на данный момент может выдавать разве что мультяшные ролики галлюционогенного типа.

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Гость

17:39:31 05-08-2024

Состоит в Российской академии естественных наук РАЕН - обиталище мошеников разного рода калибра. Пользуются схожестью названия с уважаемой РАН (Российская академия наук).

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Гость

07:15:49 07-08-2024

Гость (17:39:31 05-08-2024) Состоит в Российской академии естественных наук РАЕН - обита... В этой "академии" такие же жулики сидят.

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Васяня

21:55:54 07-08-2024

Гость (07:15:49 07-08-2024) В этой "академии" такие же жулики сидят.... жулики сидят сидели и всегда будут сидеть там где сидят. Они всегда были и всегда будут. Основные мы все прекрасно знаем где сидят. Ещё и рулят и будут рулить. Пока народ им позволяет. Хотя народ никто и не спрашивает. Все всё прекрасно понимают.

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Олег

20:41:40 05-08-2024

Не пророк, но в мае 2025г. приостановится на год.

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Олег

00:29:12 06-08-2024

Сначала пишите предсказал дату, потом не предсказал. Только год.

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Гость

01:05:53 06-08-2024

Он уже в прошлом году " предсказывал" окончание, и драга волосами трясла, что в прошлом году переговоры и окончание, все врут на дураков рассчитывают, наболтают кучу чепухи и потом еще так же, кто только им верит?

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Гость

07:50:17 06-08-2024

Бред сивой кобылы , как они уже задолбали эти «предсказатели»
Глоба в этом году на Пасху предсказывала окончание СВО 🤔 и что ?????
Тьфу на вас , нихрена не видите , то не несите чушь…

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Гость

12:10:37 07-08-2024

Гость (07:50:17 06-08-2024) Бред сивой кобылы , как они уже задолбали эти «предсказате... Ты не можешь даже предскать так что молчи

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Гость

08:06:11 06-08-2024

Если бы этот математик, дал противоположный прогноз, то никто бы не узнал. Каждый вельможа хочет слышать то, что ему приятно.

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Я

09:46:02 06-08-2024

Не надо быть математиком что бы понять кто победит в этой войне

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Гость

00:54:10 07-08-2024

Я (09:46:02 06-08-2024) Не надо быть математиком что бы понять кто победит в этой во... Это точно. И так понятно, что с 25 года начнется опять холодная война. Почему он об этом не пишет?

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Гость

11:55:13 07-08-2024

Я (09:46:02 06-08-2024) Не надо быть математиком что бы понять кто победит в этой во... Надо быть тупым что бы не знать кудо делся завод Зил и Волжский тракторный.
Вопрос - где отечественные грузовики и трактора? КамАЗ с двигателем США и начинкой бош - это не отечественный автомобиль

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Тот самый

10:18:51 06-08-2024

Фейк всё, предсказал приход Путина к власти, да кто его знал того Путина? Вся страна не знала, а математик высчитал.

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Галина

11:56:29 06-08-2024

Коля (16:43:49 05-08-2024) Амеры изучают возможности России тактику войны резервы-в общ... А, что можно, что-то изучать, у нас как в 41,а это давно изучено(((

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Елена

13:48:42 06-08-2024

Самый лучший предсказатель был Жириновский.Скоро всё забудут про Украину....,выборов на Украине не будет...и т.д

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ovo

14:09:34 06-08-2024

А я ему верю. Россия победит и это перевернет мировой порядок. 40 летняя смута закончится. а мы как жили во все времена не плохо так и будем жить.

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Челикс

16:05:09 07-08-2024

ovo (14:09:34 06-08-2024) А я ему верю. Россия победит и это перевернет мировой порядо... Смута началась после смерти Сталина

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Катя

14:57:03 06-08-2024

Теперь и коту ясно! Что предскпхывать-то!!! Предсказывать...

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Костик

19:57:57 06-08-2024

Гость (16:22:27 05-08-2024) Искусственный интеллект пока молчит?... .
Техника это протезы недостающих качеств, интеллект не протезируется, то что вы так от скудости образования называеие не более чем система автоматики.
.
Выс же делитесь и стралмваетесь как угодно, под идеи о которых ничего не понимаете, ГДЕ ТУТ РАЗУМ И ЧЕЙ ОН? явно от высших паразитов типа богов с чертями.

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Анатолий

21:06:44 06-08-2024

Если, в какой то мере, провидцы есть, значит всё в этом мире предопределено? Либо же, что более вероятно, - просто подгоняют предсказания под события

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Инна

22:17:20 06-08-2024

Индийский предсказывал к концу 2024. Это логично как Байденко свалит.

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Анна

02:26:50 07-08-2024

Гость (16:44:20 05-08-2024) "историк, писатель и математик"Взаимоисключающие професи... Это кто такое заключение дал? Почему взаимоисключающие? Поясните

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Валентин С.

04:38:38 07-08-2024

Войныны не предсказывают ,а прогнозируют не математики ,а зкономисты и военные тактики !
Войны заканчиваются пактом полной Капетуляции ,если в ней победил народ ,защищая Свою страну !

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Аида

12:01:28 07-08-2024

Здравствуйте! А как же Софья Ковалевская? 💪❤

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Александр

14:30:35 07-08-2024

Каждый шарлатан хочет выделится.

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Гость

18:02:37 07-08-2024

Александр (14:30:35 07-08-2024) Каждый шарлатан хочет выделится.... Методика Г.С.Кваши общедоступна, она изложена в его книгах. Знание её позволяет делать прогнозы самостоятельно. И не только в сфере геополитики.

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Гостья

19:01:03 07-08-2024

Каждый шарлатан хочет свои копеи свставить

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Зяба

22:43:28 07-08-2024

Гениальный математик? А не очередное недоразумение?

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Тоже Гость

00:28:49 08-08-2024

Война закончится когда будет баланс расходов на войну и остаток материальных ценностей. Пока все стараются отбить вложенные бабки

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Валерий

14:37:43 08-08-2024

Гость (16:22:27 05-08-2024) Искусственный интеллект пока молчит?... Привет, Енто мелочи Я валерий прихватизировал последнюю эру землян своим валерианством(теория всего) эры цифры от моего рождества отсчет возмет 25.12.52

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Мусик

14:43:19 08-08-2024

Валерий (14:37:43 08-08-2024) Привет, Енто мелочи Я валерий прихватизировал последнюю эру ... смотрел видосики желейного медведя валеры.
очень похоже изъясняется. вы не братья часом?

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Юрий

15:10:28 08-08-2024

Пророк. Не стыдно такое писать. И великим математиком не надо быть. Осенью 2024 года Украина подымет лапки к верху. А нарик Зеля пожизненно будет сидеть . Россия одержит победу ,Украина распадется на части. Згинет как государство.

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Магамет

16:23:01 08-08-2024

Гость (07:50:17 06-08-2024) Бред сивой кобылы , как они уже задолбали эти «предсказате... Если вы всё слушаете прогнозы, то вот мой прогноз, надо всём которые пишут и обсуждают этого математика встать и пойти подписать контракт на сво. И бабки получите и война быстрее всего закончится

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