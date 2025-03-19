Материнский капитал в Алтайском крае доиндексируют на 5,31%
Получить увеличенную выплату жители региона смогут без обращений и подачи заявлений
19 марта 2025, 08:40, ИА Амител
В Алтайском крае размер материнского капитала вырастет с 87 625 до 91 850 рублей. Об этом сообщила министр соцзащиты региона Наталья Оськина в своем Telegram-канале.
Маткапитал и ряд других социальных выплат доиндексируют на 5,31%. Соответствующее распоряжение дал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Это повышение станет вторым с начала 2025 года после проведенной в январе индексации на 4,5%.
Доиндексация обусловлена тем, что фактическая инфляция составила 9,81%.
Повышенные выплаты (с учетом доплаты с 1 января) жители края смогут получить в беззаявительном порядке в апреле 2025 года.
"Это позволит компенсировать влияние инфляции и поддержать доходы 232 тысяч пожилых льготников и 38 тысяч семей с детьми. Доиндексация маткапитала будет проведена для многодетных семей, частично или полностью сохранивших средства", – прокомментировала Наталья Оськина.
06:02:34 20-03-2025
все мало! сколько не давай.