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Материнский капитал в Алтайском крае доиндексируют на 5,31%

Получить увеличенную выплату жители региона смогут без обращений и подачи заявлений

19 марта 2025, 08:40, ИА Амител

Мама с малышом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Мама с малышом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае размер материнского капитала вырастет с 87 625 до 91 850 рублей. Об этом сообщила министр соцзащиты региона Наталья Оськина в своем Telegram-канале.

Маткапитал и ряд других социальных выплат доиндексируют на 5,31%. Соответствующее распоряжение дал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Это повышение станет вторым с начала 2025 года после проведенной в январе индексации на 4,5%. 

Доиндексация обусловлена тем, что фактическая инфляция составила 9,81%.  

Повышенные выплаты (с учетом доплаты с 1 января) жители края смогут получить в беззаявительном порядке в апреле 2025 года.

"Это позволит компенсировать влияние инфляции и поддержать доходы 232 тысяч пожилых льготников и 38 тысяч семей с детьми. Доиндексация маткапитала будет проведена для многодетных семей, частично или полностью сохранивших средства", – прокомментировала Наталья Оськина.

Алтайский край Маткапитал

Комментарии 1

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Гость

06:02:34 20-03-2025

все мало! сколько не давай.

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