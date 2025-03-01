Путин продлил программу маткапитала до 2030 года

Президент подписал соответствующий закон

01 марта 2025, 13:45, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении программы маткапитала до 31 декабря 2030 года, сообщает ТАСС.

До этого программа действовала до конца 2026-го. За счет поправок право на выплату получат около 5 млн семей с 2027 по 2030 год.

По предварительным оценкам, допрасходы бюджета в этот период составят 2,776 трлн рублей.

Ранее правительство разрешило использовать маткапитал для строительства частных домов. Мера начала действовать с 1 марта.