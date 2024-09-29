Маткапитал могут увеличить до 646 тысяч за первого ребенка

Увеличить планируют также выплаты и за последующих детей

29 сентября 2024, 10:45, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/498310

В следующем году сумма материнского капитала при появлении первого ребенка может составить 646 тысяч рублей, а при рождении второго – 854 тысячи рублей. Об этом стало известно от Екатерины Стенякиной, члена комитета Госдумы по социальной политике.

"С учетом инфляции размер материнского капитала при появлении первого ребенка может увеличиться до 646 тысяч рублей, а при рождении второго – до 854 тысяч рублей", – пояснила Стенякина.

Она напомнила, что с февраля текущего года за первого ребенка выплачивается 631 тысяча рублей, а за второго – 833 тысячи рублей.

Как сообщила Стенякина, в 2023 году на реализацию программы будет выделено более 694 миллиарда рублей, сообщает RT.