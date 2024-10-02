Матвиенко из соцсетей и СМИ узнала о проблемах с общественным транспортом в Барнауле
Спикер Совета Федерации обратила внимание на нехватку водителей и хамство кондукторов
02 октября 2024, 06:40, ИА Амител
Валентина Матвиенко накануне Дней регионов в Совете Федерации изучает социальные сети и местные СМИ, где наиболее остро отражены проблемы, которые волнуют местных жителей. Об этом на встрече с журналистами рассказала сенатор от региона Наталья Кувшинова.
Действительно, 25 сентября в ходе "Часа субъекта РФ", который завершал Дни Алтайского края в верхней палате парламента, Валентина Матвиенко сообщила губернатору Виктору Томенко, что всегда перед проведением Дней того или иного региона проводит анализ местных соцсетей, чтобы понять главные темы, которые тревожат жителей. Что касается Алтайского края, то спикеру сразу бросилось в глаза недовольство барнаульцев положением дел с общественным транспортом.
"Жалобы на долгое ожидание, на малогабаритный подвижной состав, на сокращение маршрутов, нехватку водителей, хамство кондукторов. Понимаю, что вы постепенно проблемы решаете, но за хамство надо наказывать перевозчиков", – обратилась она к руководителям края и города.
По итогам встречи спикер Совета Федерации пообещала помочь Алтайскому краю попасть в федеральную программу на получение средств на обновление общественного транспорта, а особенно трамваев.
Отметим, Валентина Матвиенко не первый раз обращает внимание на данную проблему. В 2020 году ее возмутило отсутствие маршруток до алтайских больниц.
"Это безобразие, есть хорошие больницы, хорошие врачи, а люди не могут до них добраться", – заявила Матвиенко, уточнив, что такая проблема существует не только на Алтае.
07:02:23 02-10-2024
Ну сама то не читала.... Для нее выборку сделали... И почему то не словом не обмолвились об наших "безруких" дорожниках.
07:43:52 02-10-2024
Про зарплаты когда прочитает?
08:29:24 02-10-2024
Бдыщ (07:43:52 02-10-2024) Про зарплаты когда прочитает? ... Теперь уже никогда!...
Ну или сколько у нас регионов? Если каждый год объявлять годом одного из них, то считай, через сколько лет нам опять чуть-чуточку повезёт...!
08:03:48 02-10-2024
"Мы очень удивились тому, что Валентина Ивановна пришла на встречу с папкой, в которой была собрана вся актуальная информация о жизни региона за последнюю неделю", – отметила Кувшинова.
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а что за Кувшинову это делает Матвиенко,сенаторша не удивилась конечно
08:30:18 02-10-2024
Ну скоро заживём!
08:30:56 02-10-2024
Спикер Совета Федерации В. Матвиенко дала хорошего леща. Ждем результаты.
08:38:02 02-10-2024
Она так медленно читает или у нее проблемы с пониманием прочитанного? Типа только через неделю дошло что именно прочитала?
09:43:38 02-10-2024
А если бы 2 недели почитала?
10:09:41 02-10-2024
Только трамваи? А в остальном,прекрасная маркиза, всё хорошо всё хорошо!
10:20:07 02-10-2024
Ничего себе! Сама Матвиенко читала мои дебильные комментарии?!
10:28:10 02-10-2024
Гость (10:20:07 02-10-2024) Ничего себе! Сама Матвиенко читала мои дебильные комментарии... а на кой вы такие пишете?
13:11:36 02-10-2024
Надо ,чтобы ещё неделю почитала,глядишь и про нашу никудышную медицину узнала бы.
02:48:21 03-10-2024
И попала точно в цель! Уважаю!