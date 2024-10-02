НОВОСТИПолитика

Матвиенко из соцсетей и СМИ узнала о проблемах с общественным транспортом в Барнауле

Спикер Совета Федерации обратила внимание на нехватку водителей и хамство кондукторов

02 октября 2024, 06:40, ИА Амител

Трамваи в Барнауле / Фото: сообщество транспорта на Алтае
Трамваи в Барнауле / Фото: сообщество транспорта на Алтае

Валентина Матвиенко накануне Дней регионов в Совете Федерации изучает социальные сети и местные СМИ, где наиболее остро отражены проблемы, которые волнуют местных жителей. Об этом на встрече с журналистами рассказала сенатор от региона Наталья Кувшинова.

Действительно, 25 сентября в ходе "Часа субъекта РФ", который завершал Дни Алтайского края в верхней палате парламента, Валентина Матвиенко сообщила губернатору Виктору Томенко, что всегда перед проведением Дней того или иного региона проводит анализ местных соцсетей, чтобы понять главные темы, которые тревожат жителей. Что касается Алтайского края, то спикеру сразу бросилось в глаза недовольство барнаульцев положением дел с общественным транспортом.

"Жалобы на долгое ожидание, на малогабаритный подвижной состав, на сокращение маршрутов, нехватку водителей, хамство кондукторов. Понимаю, что вы постепенно проблемы решаете, но за хамство надо наказывать перевозчиков", – обратилась она к руководителям края и города.

По итогам встречи спикер Совета Федерации пообещала помочь Алтайскому краю попасть в федеральную программу на получение средств на обновление общественного транспорта, а особенно трамваев.

Отметим, Валентина Матвиенко не первый раз обращает внимание на данную проблему. В 2020 году ее возмутило отсутствие маршруток до алтайских больниц.

"Это безобразие, есть хорошие больницы, хорошие врачи, а люди не могут до них добраться", – заявила Матвиенко, уточнив, что такая проблема существует не только на Алтае.

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Спикер Совфеда Матвиенко встретилась с руководством Алтайского края

Председатель обсудила с губернатором Томенко и главой АКЗС Романенко социально-экономическое развитие региона
НОВОСТИПолитика

Барнаул общественный транспорт Совфед

Комментарии 13

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Не ость

07:02:23 02-10-2024

Ну сама то не читала.... Для нее выборку сделали... И почему то не словом не обмолвились об наших "безруких" дорожниках.

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Бдыщ

07:43:52 02-10-2024

Про зарплаты когда прочитает?

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Гость

08:29:24 02-10-2024

Бдыщ (07:43:52 02-10-2024) Про зарплаты когда прочитает? ... Теперь уже никогда!...
Ну или сколько у нас регионов? Если каждый год объявлять годом одного из них, то считай, через сколько лет нам опять чуть-чуточку повезёт...!

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Гость

08:03:48 02-10-2024

"Мы очень удивились тому, что Валентина Ивановна пришла на встречу с папкой, в которой была собрана вся актуальная информация о жизни региона за последнюю неделю", – отметила Кувшинова.
____
а что за Кувшинову это делает Матвиенко,сенаторша не удивилась конечно

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Гость

08:30:18 02-10-2024

Ну скоро заживём!

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Гость

08:30:56 02-10-2024

Спикер Совета Федерации В. Матвиенко дала хорошего леща. Ждем результаты.

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Гость

08:38:02 02-10-2024

Она так медленно читает или у нее проблемы с пониманием прочитанного? Типа только через неделю дошло что именно прочитала?

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Гость

09:43:38 02-10-2024

А если бы 2 недели почитала?

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Гость

10:09:41 02-10-2024

Только трамваи? А в остальном,прекрасная маркиза, всё хорошо всё хорошо!

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Гость

10:20:07 02-10-2024

Ничего себе! Сама Матвиенко читала мои дебильные комментарии?!

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Гость

10:28:10 02-10-2024

Гость (10:20:07 02-10-2024) Ничего себе! Сама Матвиенко читала мои дебильные комментарии... а на кой вы такие пишете?

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Афиноген

13:11:36 02-10-2024

Надо ,чтобы ещё неделю почитала,глядишь и про нашу никудышную медицину узнала бы.

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Бродяга

02:48:21 03-10-2024

И попала точно в цель! Уважаю!

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