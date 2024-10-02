Матвиенко из соцсетей и СМИ узнала о проблемах с общественным транспортом в Барнауле

Спикер Совета Федерации обратила внимание на нехватку водителей и хамство кондукторов

02 октября 2024, 06:40, ИА Амител

Трамваи в Барнауле / Фото: сообщество транспорта на Алтае

Валентина Матвиенко накануне Дней регионов в Совете Федерации изучает социальные сети и местные СМИ, где наиболее остро отражены проблемы, которые волнуют местных жителей. Об этом на встрече с журналистами рассказала сенатор от региона Наталья Кувшинова.

Действительно, 25 сентября в ходе "Часа субъекта РФ", который завершал Дни Алтайского края в верхней палате парламента, Валентина Матвиенко сообщила губернатору Виктору Томенко, что всегда перед проведением Дней того или иного региона проводит анализ местных соцсетей, чтобы понять главные темы, которые тревожат жителей. Что касается Алтайского края, то спикеру сразу бросилось в глаза недовольство барнаульцев положением дел с общественным транспортом.

"Жалобы на долгое ожидание, на малогабаритный подвижной состав, на сокращение маршрутов, нехватку водителей, хамство кондукторов. Понимаю, что вы постепенно проблемы решаете, но за хамство надо наказывать перевозчиков", – обратилась она к руководителям края и города.

По итогам встречи спикер Совета Федерации пообещала помочь Алтайскому краю попасть в федеральную программу на получение средств на обновление общественного транспорта, а особенно трамваев.

Отметим, Валентина Матвиенко не первый раз обращает внимание на данную проблему. В 2020 году ее возмутило отсутствие маршруток до алтайских больниц.