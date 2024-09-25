Спикер Совфеда Матвиенко встретилась с руководством Алтайского края

Председатель обсудила с губернатором Томенко и главой АКЗС Романенко социально-экономическое развитие региона

25 сентября 2024, 16:46, ИА Амител

Встреча Матвиенко с Томенко и Романенко / Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко обсудила с губернатором Алтайского края Виктором Томенко и председателем АКЗС Александром Романенко социально-экономическое развитие региона. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты российского парламента.

Матвиенко подчеркнула важность проведения Дней Алтайского края в Совфеде, которые позволяют показать достижения, поделиться успехами и опытом, а также обозначить проблемы. Она считает состоявшийся диалог по вопросам развития региона в рамках заседаний шести комитетов Совфеда успешным.

"По итогам подготовим постановление Совета Федерации и будем добиваться стопроцентной его реализации", – сказала она.

Матвиенко считает, что проведение Дней Алтайского края в Совфеде придаст дополнительный импульс дальнейшему развитию региона. Отмечается, что в беседе приняли участие сенаторы от Алтайского края: член комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Виктор Зобнев и член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Наталья Кувшинова.

Матвиенко и Томенко также осмотрели выставку, посвященную истории и перспективным направлениям развития Алтая. На экспозиции были представлены данные о промышленном комплексе региона, сельском хозяйстве, социальной инфраструктуре, туризме и народных промыслах.