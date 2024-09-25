Спикер Совфеда Матвиенко встретилась с руководством Алтайского края
Председатель обсудила с губернатором Томенко и главой АКЗС Романенко социально-экономическое развитие региона
25 сентября 2024, 16:46, ИА Амител
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко обсудила с губернатором Алтайского края Виктором Томенко и председателем АКЗС Александром Романенко социально-экономическое развитие региона. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты российского парламента.
Матвиенко подчеркнула важность проведения Дней Алтайского края в Совфеде, которые позволяют показать достижения, поделиться успехами и опытом, а также обозначить проблемы. Она считает состоявшийся диалог по вопросам развития региона в рамках заседаний шести комитетов Совфеда успешным.
"По итогам подготовим постановление Совета Федерации и будем добиваться стопроцентной его реализации", – сказала она.
Матвиенко считает, что проведение Дней Алтайского края в Совфеде придаст дополнительный импульс дальнейшему развитию региона. Отмечается, что в беседе приняли участие сенаторы от Алтайского края: член комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Виктор Зобнев и член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Наталья Кувшинова.
Матвиенко и Томенко также осмотрели выставку, посвященную истории и перспективным направлениям развития Алтая. На экспозиции были представлены данные о промышленном комплексе региона, сельском хозяйстве, социальной инфраструктуре, туризме и народных промыслах.
20:45:40 25-09-2024
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