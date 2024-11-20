Матвиенко призвала Хуснуллина заплатить налог за проживание

В ходе правчаса вице-премьер признался, что не платил налог, поскольку долгое время не мог подключиться к трансформаторной подстанции

20 ноября 2024, 20:29, ИА Амител

Валентина Матвиенко / Фото: пресс-служба Совфеда

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рекомендовала вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину заплатить задним числом налоги за проживание в течение восьми лет в незарегистрированном доме, чтобы подать пример остальным. Как сообщает ТАСС, об этом она сказала в ходе правительственного часа в Совфеде с участием вице-премьера.

В ходе правчаса вице-премьер признался, что не платил налог, поскольку долгое время не мог подключиться к трансформаторной подстанции. В результате он подключил здание к электричеству как стройплощадку и стал в нем жить.

По словам Матвиенко, в ходе заседания Хуснуллин поднял важную проблему, когда люди несвоевременно регистрируют построенные дома.

"Но поскольку вы публично признали, что вы восемь лет жили в незарегистрированном доме, придется вам задним числом налоги-то уплатить. Подать пример остальным", – отметила спикер Совфеда.

Сам Хуснуллин подчеркнул, что подобных незавершенных домов по России "сотни квадратных метров". Власти сейчас работают над упрощением всех процедур для решения проблемы с несвоевременной регистрацией построенных домов.