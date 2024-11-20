Матвиенко призвала Хуснуллина заплатить налог за проживание
В ходе правчаса вице-премьер признался, что не платил налог, поскольку долгое время не мог подключиться к трансформаторной подстанции
20 ноября 2024, 20:29, ИА Амител
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рекомендовала вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину заплатить задним числом налоги за проживание в течение восьми лет в незарегистрированном доме, чтобы подать пример остальным. Как сообщает ТАСС, об этом она сказала в ходе правительственного часа в Совфеде с участием вице-премьера.
В ходе правчаса вице-премьер признался, что не платил налог, поскольку долгое время не мог подключиться к трансформаторной подстанции. В результате он подключил здание к электричеству как стройплощадку и стал в нем жить.
По словам Матвиенко, в ходе заседания Хуснуллин поднял важную проблему, когда люди несвоевременно регистрируют построенные дома.
"Но поскольку вы публично признали, что вы восемь лет жили в незарегистрированном доме, придется вам задним числом налоги-то уплатить. Подать пример остальным", – отметила спикер Совфеда.
Сам Хуснуллин подчеркнул, что подобных незавершенных домов по России "сотни квадратных метров". Власти сейчас работают над упрощением всех процедур для решения проблемы с несвоевременной регистрацией построенных домов.
22:07:52 20-11-2024
И только-то!? Взятый с поличным, не какой-то нищебродный субъект, а ЗАМ ПРЕМЬЕРА(!) аж 8 лет не платил налог (далеко не крохотный, вероятно?), причём в самое тяжёлое для страны, военное время! Это же уголовное преступление при нюансах, особо отягчающих вину!
Однако, выходит, достаточно слегка пожурить "оплошавшего" нарушителя (злостного вдвойне как высокопоставленного!) и порекомендовать (всего лишь!) вернуть государству долг безо всякого суда (как в цивилизованных странах) и даже без надлежащих пеней хотя бы!?
10:13:32 21-11-2024
Гость (22:07:52 20-11-2024) И только-то!? Взятый с поличным, не какой-то нищебродный суб... ну он сам заявил о своих нарушениях потому что хочет уплатить этот налог и сделать все в соответствиии с законом. Вины в таком случае на нем нет. То что поднял проблему молодец
07:34:54 21-11-2024
Он че один такой мудрый?