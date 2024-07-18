Матвиенко рассказала, что мошенники много раз хотели ее обмануть
Она отметила, что нужно повышать финансовую грамотность населения
18 июля 2024, 08:00, ИА Амител
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, рассказала, что мошенники неоднократно пытались ее обмануть, но все их попытки были безуспешны. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мошенникам пока не удалось меня провести, хотя попыток было много", – сообщила спикер на пленарном заседании.
При этом она отметила, что не считает себя абсолютно финансово грамотным человеком. Валентина Матвиенко подчеркнула, что необходимо повышать финансовую грамотность населения, начиная с детского возраста.
"Начинать это нужно со школы, с детей. Если дети будут предупреждены и финансово образованы, они смогут уберечь и своих родителей от некоторых проблем", – заключила спикер Совфеда.
08:15:19 18-07-2024
А она нас...
08:32:27 18-07-2024
Гость (08:15:19 18-07-2024) А она нас...... Вы мошенник?
10:05:12 18-07-2024
Гость (08:32:27 18-07-2024) Вы мошенник?... Я не мошенник. Я фрукты очень люблю. Ананас по большей части.
12:19:26 18-07-2024
Гость (10:05:12 18-07-2024) Я не мошенник. Я фрукты очень люблю. Ананас по большей части...
А рябчиков жуете?
08:34:21 18-07-2024
Гость (08:15:19 18-07-2024) А она нас...... Это не то
08:44:16 18-07-2024
Как же далеки эти политики от народа! А заканчивается такая политика стуком прикладов в ворота дворцов!
09:19:23 18-07-2024
Гость (08:44:16 18-07-2024) Как же далеки эти политики от народа! А заканчивается такая ... Приклад то есть ?
10:05:46 18-07-2024
Гость (09:19:23 18-07-2024) Приклад то есть ?... Надо будет, выстругаем...
10:27:25 18-07-2024
Гость (10:05:46 18-07-2024) Надо будет, выстругаем...... Ну давай, стругай ))))
10:18:29 18-07-2024
"уберечь и своих родителей от некоторых проблем.. " - ностальгия по СССР, в котором проблем не было (почти.. )?
10:39:42 18-07-2024
Врёт всё. Как всегда, ничего нового.
12:02:41 18-07-2024
Угроза миллиардам))))))))))))
02:31:15 21-07-2024
Человек, который принимает законы, должен уметь анализировать множество входящих факторов. И мошенникам здесь делать нечего. В Матвиенко не сомневались.