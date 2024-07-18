НОВОСТИОбщество

Матвиенко рассказала, что мошенники много раз хотели ее обмануть

Она отметила, что нужно повышать финансовую грамотность населения

18 июля 2024, 08:00, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553730
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553730

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, рассказала, что мошенники неоднократно пытались ее обмануть, но все их попытки были безуспешны. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мошенникам пока не удалось меня провести, хотя попыток было много", – сообщила спикер на пленарном заседании.

При этом она отметила, что не считает себя абсолютно финансово грамотным человеком. Валентина Матвиенко подчеркнула, что необходимо повышать финансовую грамотность населения, начиная с детского возраста.

"Начинать это нужно со школы, с детей. Если дети будут предупреждены и финансово образованы, они смогут уберечь и своих родителей от некоторых проблем", – заключила спикер Совфеда.

Мошенники

Комментарии 13

Avatar Picture
Гость

08:15:19 18-07-2024

А она нас...

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:32:27 18-07-2024

Гость (08:15:19 18-07-2024) А она нас...... Вы мошенник?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:05:12 18-07-2024

Гость (08:32:27 18-07-2024) Вы мошенник?... Я не мошенник. Я фрукты очень люблю. Ананас по большей части.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:19:26 18-07-2024

Гость (10:05:12 18-07-2024) Я не мошенник. Я фрукты очень люблю. Ананас по большей части...
А рябчиков жуете?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:34:21 18-07-2024

Гость (08:15:19 18-07-2024) А она нас...... Это не то

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:44:16 18-07-2024

Как же далеки эти политики от народа! А заканчивается такая политика стуком прикладов в ворота дворцов!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:19:23 18-07-2024

Гость (08:44:16 18-07-2024) Как же далеки эти политики от народа! А заканчивается такая ... Приклад то есть ?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:05:46 18-07-2024

Гость (09:19:23 18-07-2024) Приклад то есть ?... Надо будет, выстругаем...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:27:25 18-07-2024

Гость (10:05:46 18-07-2024) Надо будет, выстругаем...... Ну давай, стругай ))))

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_CФ

10:18:29 18-07-2024

"уберечь и своих родителей от некоторых проблем.. " - ностальгия по СССР, в котором проблем не было (почти.. )?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:39:42 18-07-2024

Врёт всё. Как всегда, ничего нового.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:02:41 18-07-2024

Угроза миллиардам))))))))))))

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бродяга

02:31:15 21-07-2024

Человек, который принимает законы, должен уметь анализировать множество входящих факторов. И мошенникам здесь делать нечего. В Матвиенко не сомневались.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров