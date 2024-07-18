Матвиенко рассказала, что мошенники много раз хотели ее обмануть

Она отметила, что нужно повышать финансовую грамотность населения

18 июля 2024, 08:00, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553730

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, рассказала, что мошенники неоднократно пытались ее обмануть, но все их попытки были безуспешны. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мошенникам пока не удалось меня провести, хотя попыток было много", – сообщила спикер на пленарном заседании.

При этом она отметила, что не считает себя абсолютно финансово грамотным человеком. Валентина Матвиенко подчеркнула, что необходимо повышать финансовую грамотность населения, начиная с детского возраста.