Жительница Барнаула "одолжила" 10 тысяч мошеннику, который прикинулся ее знакомым

Возбуждено уголовное дело

15 июля 2024, 13:44, ИА Амител

Женщина пользуется смартфоном / Фото: unsplash.com

В Барнауле 51-летняя женщина перевела 10 тысяч рублей на карту мошенника, сообщили в пресс-службе МВД Алтайского края.

Горожанке написал в мессенджере якобы коллега по работе и попросил на несколько часов одолжить денег из-за проблем с банковским приложением.

Женщина не усомнилась в том, что общается со знакомым, и перевела на предоставленный номер карты нужную сумму.

Впоследствии уже настоящий коллега рассказал, что его аккаунт был взломан и от его имени рассылались подобные просьбы о займе денег.

Полицейские возбудили уголовное дело.