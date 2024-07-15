Жительница Барнаула "одолжила" 10 тысяч мошеннику, который прикинулся ее знакомым
Возбуждено уголовное дело
15 июля 2024, 13:44, ИА Амител
Женщина пользуется смартфоном / Фото: unsplash.com
В Барнауле 51-летняя женщина перевела 10 тысяч рублей на карту мошенника, сообщили в пресс-службе МВД Алтайского края.
Горожанке написал в мессенджере якобы коллега по работе и попросил на несколько часов одолжить денег из-за проблем с банковским приложением.
Женщина не усомнилась в том, что общается со знакомым, и перевела на предоставленный номер карты нужную сумму.
Впоследствии уже настоящий коллега рассказал, что его аккаунт был взломан и от его имени рассылались подобные просьбы о займе денег.
Полицейские возбудили уголовное дело.
13:55:29 15-07-2024
Безалаберность процветает)))))))))))))))))) Сами себя наказывают....