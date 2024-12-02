Запад развернул свою деятельность во многих государствах Советского Союза

02 декабря 2024, 17:00, ИА Амител

Валентина Матвиенко / Фото: пресс-служба Совфеда

Запад смог бы направить Белоруссию по антироссийскому курсу, если бы у республики был другой президент, заявила в интервью "Аргументам и фактам" председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

"Если бы в конце девяностых президентом Беларуси оказался не Александр Григорьевич Лукашенко, и если бы они вместе с Владимиром Владимировичем на протяжении многих лет не наполняли реальным союзническим содержанием наш договор, допускаю, что Западу удалось бы не только из Украины сделать "анти-Россию", – подчеркнула Матвиенко.

Она отметила, что Запад развернул свою деятельность во многих государствах Советского Союза после прекращения существования СССР.

"Последовали кровавые события и в Средней Азии, и на Кавказе, и в Приднестровье. Они подожгли сразу и везде. Конечно, запустили работу и на Украине", – указала Матвиенко.

Глава Совфеда напомнила, что системную работу Запад вел и на территории Белоруссии, что наглядно показали события 2020 года.