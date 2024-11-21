СМИ: Запад хочет захватить четыре участка на юго-западе Белоруссии

Активная фаза подразумевает вторжение в страну боевиков Белорусского добровольческого корпуса

21 ноября 2024, 06:40, ИА Амител

Белорусский флаг / Фото: pxhere.cm

План оппозиции и ее кураторов с Запада предполагает заход в Белоруссию вооруженных групп из Польши, Литвы и с Украины, сообщает местный телеканал ОНТ. Целью уже выбраны четыре участка на юго-западе республики.

Согласно разработанному на Западе плану, активная фаза подразумевает вторжение в страну боевиков Белорусского добровольческого корпуса. Вместе с ними напасть на Белоруссию должны формирования боевиков из Польши и Литвы.

Целью являются четыре участка – это выступ на стыке границ Белоруссии, Польши и Украины. В то же время внутри страны свою работу должны начать законспирированные ячейки, группы и отряды. Согласно данным журналистов, они будут действовать по принципу "ударил – отошел".