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СМИ: Запад хочет захватить четыре участка на юго-западе Белоруссии

Активная фаза подразумевает вторжение в страну боевиков Белорусского добровольческого корпуса

21 ноября 2024, 06:40, ИА Амител

Белорусский флаг / Фото: pxhere.cm
Белорусский флаг / Фото: pxhere.cm

План оппозиции и ее кураторов с Запада предполагает заход в Белоруссию вооруженных групп из Польши, Литвы и с Украины, сообщает местный телеканал ОНТ. Целью уже выбраны четыре участка на юго-западе республики.

Согласно разработанному на Западе плану, активная фаза подразумевает вторжение в страну боевиков Белорусского добровольческого корпуса. Вместе с ними напасть на Белоруссию должны формирования боевиков из Польши и Литвы.

Целью являются четыре участка – это выступ на стыке границ Белоруссии, Польши и Украины. В то же время внутри страны свою работу должны начать законспирированные ячейки, группы и отряды. Согласно данным журналистов, они будут действовать по принципу "ударил – отошел".

Политика белоруссия

Комментарии 12

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Гость

07:22:50 21-11-2024

Помнится батька очень переживал когда там Вагнеры высадились. Нам тогда ещё отовсюду твердили, что Вагнер это выдумка западной пропаганды, а там просто вахтовики

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Гость

07:54:50 21-11-2024

по принципу "ударил — отошел" --- в надежде чтобы в ответ по стране НАТО ударили. Очень хотят НАТО втащить. И ведь получится, если кто-то хочет с тобой подраться, ну не реально уклониться

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майор

09:07:46 21-11-2024

Гость (07:54:50 21-11-2024) по принципу "ударил — отошел" --- в надежде чтобы в ответ по... на той стороне вовсю уже как год готовятся к большой войне с Россией. Шведы уже каждому инструкцию подробнейшую напечатали и раздали что делать и куда идти. США перебрасывают на наши границы наступательные группировки. А мы ведем подготовку?
Они ведь полезут как 22 июня 1941 года. Мы что ошибки эти повторять будем и твердить до последнего о провокациях?????

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Гость

09:43:36 21-11-2024

майор (09:07:46 21-11-2024) на той стороне вовсю уже как год готовятся к большой войне с... опохмелитесь уже

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Гость

11:00:40 21-11-2024

майор (09:07:46 21-11-2024) на той стороне вовсю уже как год готовятся к большой войне с... к большой войне с кем?))) проспитесь

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Гость

09:22:46 21-11-2024

Захватить четыре участка, для чего? Бред Батьки.

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Гость

09:57:28 21-11-2024

Гость (09:22:46 21-11-2024) Захватить четыре участка, для чего? Бред Батьки.... Захват картофельных угодий, очевидно же.
Вы цены на картошку видели?

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Гость

10:01:09 21-11-2024

Гость (09:22:46 21-11-2024) Захватить четыре участка, для чего? Бред Батьки.... для чего? --- выше объяснение, чтобы получить ответ по стране НАТО, после чего НАТО вступит в в войну

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Гость

11:34:00 21-11-2024

Гость (10:01:09 21-11-2024) для чего? --- выше объяснение, чтобы получить ответ по стран... зачем ждать чего то, если можно первым ударить и сказать что это все против: террористов/экстремистов/нацистов/фашистов и так может сделать любая страна по любой стране, главное было бы чем

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Гость

13:19:49 21-11-2024

Гость (11:34:00 21-11-2024) зачем ждать чего то, если можно первым ударить и сказать что... так может сделать любая страна по любой стране --- значит не всегда. Легко можно было сказать, что в 2008 грузины не входили в Южную Осетию через россйских миротворцев, это российские войска сами первыми напали на грузин. Но так сказать не получилось. Значит не все можно передернуть. А если спровоцировать, передернуть легче

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Гость

10:09:15 21-11-2024

Гость (09:22:46 21-11-2024) Захватить четыре участка, для чего? Бред Батьки.... это не бред батьки. Там есть так называемый коридор который пресекает перемещение частей во время большого похода нато на Москву и на корню подрывает все их планы. Перед большой войной они обязательно должны его захватить. А также выровнять выступы будущей линии фронта. И они ломануться не сомневайтесь. Им секта управляющая миром уже написала такой приказ.

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Гость

11:24:31 21-11-2024

Западные страны пытаются открыть второй фронт в Белоруссии с целью создания нового антироссийского плацдарма, сообщает РИА Новости

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