Матвиенко рассказала, пойдёт ли она в президенты
Очередные выборы главы государства пройдут в 2024 году
29 апреля 2023, 10:30, ИА Амител
Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко не будет выставлять свою кандидатуру на выборах президента в следующем году.
В разговоре с журналистами она сказала, что у неё "таких планов нет и никогда не было", пишет РИА Новости.
Выборы президента РФ должны состояться 17 марта 2024 года. В феврале нынешний глава государства Владимир Путин опроверг слухи о том, что голосование могут перенести из-за СВО. В послании Федеральному собранию он заявил, что запланированные на 2023 и 2024 годы выборы, включая президентские, пройдут в строгом соответствии с законом.
Ранее эксперты в разговоре с amic.ru рассказали, чего ждать от предстоящего голосования.
11:13:13 29-04-2023
Куда,куда?!!? Ага щщщаззз
11:26:33 29-04-2023
Какие президенты ей ? На пенсию и на родину, в Шепетовку, в Хмельницкую область. Там ей рады будут.
11:39:39 29-04-2023
Боже!!! Упаси нас от этой милости!?
19:03:47 29-04-2023
Гость (11:39:39 29-04-2023) Боже!!! Упаси нас от этой милости!?... я неверующая, но- да
16:36:15 29-04-2023
Не понял что ее народ просил. Уже накарулесила в Питере.
09:28:38 30-04-2023
Прекрасной души человек! Торговать семечками на базаре- было бы незаменимо...
10:59:06 30-04-2023
Тут явно нужно будет личное разрешение Путина.Без разрешения все кандидаты по тюрьмам сидят уже.