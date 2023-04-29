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Матвиенко рассказала, пойдёт ли она в президенты

Очередные выборы главы государства пройдут в 2024 году

29 апреля 2023, 10:30, ИА Амител

Кадр из видео: Rutube-канал Совета Федерации
Кадр из видео: Rutube-канал Совета Федерации

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко не будет выставлять свою кандидатуру на выборах президента в следующем году.

В разговоре с журналистами она сказала, что у неё "таких планов нет и никогда не было", пишет РИА Новости.

Выборы президента РФ должны состояться 17 марта 2024 года. В феврале нынешний глава государства Владимир Путин опроверг слухи о том, что голосование могут перенести из-за СВО. В послании Федеральному собранию он заявил, что запланированные на 2023 и 2024 годы выборы, включая президентские, пройдут в строгом соответствии с законом.

Ранее эксперты в разговоре с amic.ru рассказали, чего ждать от предстоящего голосования.

Комментарии 7

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Гость

11:13:13 29-04-2023

Куда,куда?!!? Ага щщщаззз

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Гость

11:26:33 29-04-2023

Какие президенты ей ? На пенсию и на родину, в Шепетовку, в Хмельницкую область. Там ей рады будут.

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Гость

11:39:39 29-04-2023

Боже!!! Упаси нас от этой милости!?

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Элен без ребят

19:03:47 29-04-2023

Гость (11:39:39 29-04-2023) Боже!!! Упаси нас от этой милости!?... я неверующая, но- да

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Гость

16:36:15 29-04-2023

Не понял что ее народ просил. Уже накарулесила в Питере.

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Гость

09:28:38 30-04-2023

Прекрасной души человек! Торговать семечками на базаре- было бы незаменимо...

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9

10:59:06 30-04-2023

Тут явно нужно будет личное разрешение Путина.Без разрешения все кандидаты по тюрьмам сидят уже.

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