Матвиенко рассказала, пойдёт ли она в президенты

Очередные выборы главы государства пройдут в 2024 году

29 апреля 2023, 10:30, ИА Амител

Кадр из видео: Rutube-канал Совета Федерации

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко не будет выставлять свою кандидатуру на выборах президента в следующем году.

В разговоре с журналистами она сказала, что у неё "таких планов нет и никогда не было", пишет РИА Новости.

Выборы президента РФ должны состояться 17 марта 2024 года. В феврале нынешний глава государства Владимир Путин опроверг слухи о том, что голосование могут перенести из-за СВО. В послании Федеральному собранию он заявил, что запланированные на 2023 и 2024 годы выборы, включая президентские, пройдут в строгом соответствии с законом.

Ранее эксперты в разговоре с amic.ru рассказали, чего ждать от предстоящего голосования.