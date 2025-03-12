Матвиенко рассказала родителям из глубинки, как не превратить детей в неудачников
По ее мнению, не нужно посылать детей на учебу в столичные университеты, пусть учатся у себя дома
12 марта 2025, 17:00, ИА Амител
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила сократить прием абитуриентов из регионов в вузы Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы университеты этих городов не штамповали специалистов, которые не востребованы на рынке, пишут "Ведомости".
По словам Матвиенко, столичные университеты собирают студентов "со всей страны", увеличивая прием на платные места. В течение пяти лет им необходимо уменьшать наборы и брать столько студентов, сколько нужно.
"Остальные пусть учатся у себя дома", – подчеркнула глава Совфеда.
Она указала, что часть региональных студентов, которые приехали учиться в Москву, не смогли после выпуска найти работу по специальности.
"Вместо истории успеха, на которую рассчитывали родители, посылая из глубинки ребенка учиться в Москву, получалась история неудачников", – отметила Матвиенко.
17:11:44 12-03-2025
Правильно, вообще челядь в центральную часть пускать нельзя. Паспорта можно ещё забрать, чтоб кредитов не набрали
17:46:07 12-03-2025
Гость (17:11:44 12-03-2025) Правильно, вообще челядь в центральную часть пускать нельзя....
Боярыня думу думала и выдала...
17:13:30 12-03-2025
пусть дети учат язык и получают интернациональную профессию, по которой смогут быть востребованы в любой точке мира.
не во всяких там, какие ноныче аббревиатуры приняты? маи, мэми, мэфэи, и прочие абвгдИ, за абсолютно невменяемые деньги, чтобы потом их корки на стенку повесить.
17:58:54 12-03-2025
Гость (17:13:30 12-03-2025) пусть дети учат язык и получают интернациональную профессию,... Своё то государство кто поднимать должен? Или наш генофонд для других целей..
18:14:23 12-03-2025
dok_CФ (17:58:54 12-03-2025) Своё то государство кто поднимать должен? Или наш генофонд д...
вот маскавичи и питерцы, со своими детками, рожденными с серебряной ложкой во рту, по географическому признаку - пусть и поднимают.
во все времена как сыр в масле катались, и еще наглости хватало на нас пальцем показывать
18:14:55 12-03-2025
dok_CФ (17:58:54 12-03-2025) Своё то государство кто поднимать должен? Или наш генофонд д...
А "своё государство" заинтересовано в том, чтобы мы его поднимали?
17:31:31 12-03-2025
Пральна! Москвапитер не для всех. Нефиг туда холопов пускать, господам и так уже тесно. Надо вообще регионам туда въезд по пропускам сделать, а они еще и учиться там повадились.
17:42:43 12-03-2025
А, может, нужно просто принимать на учебу ЛУЧШИХ, не обращая внимания на то, откуда они родом? Так будет справедливо!
09:47:24 13-03-2025
Гость (17:42:43 12-03-2025) А, может, нужно просто принимать на учебу ЛУЧШИХ, не обращая...
раньше так и было, все старались учиться поближе к дому, в столицы же ехали только самые умные.
11:22:13 13-03-2025
Гость (17:42:43 12-03-2025) А, может, нужно просто принимать на учебу ЛУЧШИХ, не обращая... Коммунизма захотелось?
17:44:38 12-03-2025
УК РФ Статья 282.
Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства
19:04:22 12-03-2025
Не гоже господам столичным с холопами из- за Урала в одном вузе учиться? Историю хоть в ср.школе учила бывшая активистка комсомольская? Похоже, плохо учила
19:25:12 12-03-2025
А если провинциальный абитуриент успел проявить себя в СВО? Неужели даже ему ("одному из моих ребят", как выразился ВВП) не найдётся место в столичном университете?
19:25:48 12-03-2025
крепостные 2.0
19:29:19 12-03-2025
Конечно зачем им деревенские холопы когда своим деточкам места нужны,а то за рубежом уже не комильфо учиться.
19:34:04 12-03-2025
Гнать в шею периферийных Ломоносовых, дерзающих конкурировать со столичными Митрофанушками!
20:14:12 12-03-2025
мадам на пенсию пора
12:54:22 13-03-2025
Санечек (20:14:12 12-03-2025) мадам на пенсию пора... Она еще балов на социальную не набрала)))
20:28:21 12-03-2025
А про конституцию и УК РФ эта мадам не забыла?🙄
08:02:56 13-03-2025
Гость (20:28:21 12-03-2025) А про конституцию и УК РФ эта мадам не забыла?🙄... Это какую такую конституцию? Которую переписывают при каждом удобном случае?
20:47:00 12-03-2025
Из рассказа выходит что Валентина все свои академии в Шепнтовке, на Украине закончила ?
Как честный человек.
21:06:56 12-03-2025
При этом сама из маленького городка на Украине училась в Ленинграде
11:23:51 13-03-2025
Такое впечатление, что там , Там, собрались все враги нашего народа.
13:46:21 13-03-2025
а с чего она решила что "невостребованные специалисты" не делаются из коренных Москвичей и Питерцев а делаются именно из детей из глубинки ? Может это как раз из ленивых москвичей они и получаются, тепличных, а дети из глубинки как раз пашут чтобы хоть что себе заработать на новом месте. А москвичам зачем пахать - у них квартриры от бабушек и родителей достанутся....
14:07:25 13-03-2025
Эх, щас бы из Мухосранска приехать, МГУ закончить, да неудачником стать!