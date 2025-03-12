Матвиенко рассказала родителям из глубинки, как не превратить детей в неудачников

По ее мнению, не нужно посылать детей на учебу в столичные университеты, пусть учатся у себя дома

12 марта 2025, 17:00, ИА Амител

Валентина Матвиенко / Фото: kremlin.ru

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила сократить прием абитуриентов из регионов в вузы Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы университеты этих городов не штамповали специалистов, которые не востребованы на рынке, пишут "Ведомости".

По словам Матвиенко, столичные университеты собирают студентов "со всей страны", увеличивая прием на платные места. В течение пяти лет им необходимо уменьшать наборы и брать столько студентов, сколько нужно.

"Остальные пусть учатся у себя дома", – подчеркнула глава Совфеда.

Она указала, что часть региональных студентов, которые приехали учиться в Москву, не смогли после выпуска найти работу по специальности.