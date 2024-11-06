"Погрузить детей в отсталость". Психолог о предложении запретить доступ к соцсетям

Эксперт в беседе с amic.ru отметил, что не стоит заниматься разобщением молодых людей

06 ноября 2024, 17:10, ИА Амител

Подросток с ноутбуком / Фото: unsplash.com / Steinar Engeland

Детям до 14 лет хотят запретить доступ к социальным сетям. Такое предложение направили премьер-министру Михаилу Мишустину, спикеру Совфеда Валентине Матвиенко и председателю Госдумы Вячеславу Володину. Как заявил в разговоре с amic.ru психолог Алексей Рощин, такая инициатива не позволит молодежи развиваться в соответствии с трендами современного мира.

Запретить доступ к соцсетям детям предложила ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ". Президент организации Рахман Янсуков отметил, что в последнее время участились сообщения с жалобами "на наличие запрещенного контента в социальных сетях, а также отсутствие правового регулирования доступа детей на указанные площадки". Угрозу для несовершеннолетних представляют закрытые сообщества и так называемые "группы смерти".По мнению социального психолога Алексея Рощина, эта инициатива отражает позицию довольно широкой прослойки российского общества, считающей себя консерваторами.

"Она основана на идее, что вся современная Россия должна быть основана на страхе перед современностью, перед будущим. Все перемены наших консерваторов пугают, они их попросту боятся. Это относится к соцсетям, компьютерным играм, электросамокатам и в целом ко многим реалиям современных городов", – высказал он свою позицию amic.ru.

По словам Рощина, "сама идея бороться с будущим бесплодна в своей основе":

"Не давая молодым людям развиваться в соответствии с трендами современного мира, мы рискуем погрузить их в отсталость. К тому же прогресс таким образом не остановить, молодые люди особенно падки на запретные плоды: чем больше будут что-то запрещать, тем сильнее они будут к этому стремиться. Фактически ассоциация занимается некоей дополнительной рекламой тех же соцсетей".

Рощин убежден, что сегодняшние соцсети – это механизм создания горизонтальной связности современного общества:

"С их помощью люди из разных географических точек могут обмениваться мыслями, идеями. В каком-то смысле они представляют собой инструмент создания современного общества. И те, кто пытается их запрещать, работают на разобщение молодых людей, поскольку сейчас само общение подчас строится на мессенджерах и соцсетях".

Психолог также полагает, что авторы идеи запрета соцсетей среди части молодежи выступают не только против новомодных трендов в современном обществе, они попросту руководствуются своим страхом и неумением пользоваться этими инструментами: