"Погрузить детей в отсталость". Психолог о предложении запретить доступ к соцсетям
Эксперт в беседе с amic.ru отметил, что не стоит заниматься разобщением молодых людей
06 ноября 2024, 17:10, ИА Амител
Детям до 14 лет хотят запретить доступ к социальным сетям. Такое предложение направили премьер-министру Михаилу Мишустину, спикеру Совфеда Валентине Матвиенко и председателю Госдумы Вячеславу Володину. Как заявил в разговоре с amic.ru психолог Алексей Рощин, такая инициатива не позволит молодежи развиваться в соответствии с трендами современного мира.
Запретить доступ к соцсетям детям предложила ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ". Президент организации Рахман Янсуков отметил, что в последнее время участились сообщения с жалобами "на наличие запрещенного контента в социальных сетях, а также отсутствие правового регулирования доступа детей на указанные площадки". Угрозу для несовершеннолетних представляют закрытые сообщества и так называемые "группы смерти".По мнению социального психолога Алексея Рощина, эта инициатива отражает позицию довольно широкой прослойки российского общества, считающей себя консерваторами.
"Она основана на идее, что вся современная Россия должна быть основана на страхе перед современностью, перед будущим. Все перемены наших консерваторов пугают, они их попросту боятся. Это относится к соцсетям, компьютерным играм, электросамокатам и в целом ко многим реалиям современных городов", – высказал он свою позицию amic.ru.
По словам Рощина, "сама идея бороться с будущим бесплодна в своей основе":
"Не давая молодым людям развиваться в соответствии с трендами современного мира, мы рискуем погрузить их в отсталость. К тому же прогресс таким образом не остановить, молодые люди особенно падки на запретные плоды: чем больше будут что-то запрещать, тем сильнее они будут к этому стремиться. Фактически ассоциация занимается некоей дополнительной рекламой тех же соцсетей".
Рощин убежден, что сегодняшние соцсети – это механизм создания горизонтальной связности современного общества:
"С их помощью люди из разных географических точек могут обмениваться мыслями, идеями. В каком-то смысле они представляют собой инструмент создания современного общества. И те, кто пытается их запрещать, работают на разобщение молодых людей, поскольку сейчас само общение подчас строится на мессенджерах и соцсетях".
Психолог также полагает, что авторы идеи запрета соцсетей среди части молодежи выступают не только против новомодных трендов в современном обществе, они попросту руководствуются своим страхом и неумением пользоваться этими инструментами:
"Эти люди чувствуют себя заведомо проигрывающими в поединке разных смыслов, которые, безусловно, проявляются в мире социальных сетей. Там каждый может высказывать свое мнение и свое суждение. Консерваторы понимают, что шансов быть победителями в этом пространстве смыслов у них мало, поэтому хотят запретить и ограничить эти площадки".
17:49:20 06-11-2024
Да вовсе не для того затеяно табу, чтобы ребятишек оградить от соцсетей, а для того, чтобы взрослым пришлось выкладывать дополнительную (вплоть до подноготной) информацию о себе, доказывая, что они не малолетки!
22:21:28 06-11-2024
Нельзя дитёв от компутера отлучать. Им скоро чипы в задницы вставлять, а они знать не знают, что такое "танчики"!
07:53:19 07-11-2024
Так и делается для того, чтобы выросли отсталыми и работали за еду.
08:51:39 07-11-2024
Что-то раньше, когда копьютеров, сетей и прочей бесовщины не было, детишки знали в лицо половину школы и почти всех сверсников в районе... а сейчас даже тех, кто с ними в одном подъезде живёт, не знают зачастую. И второй момент- что это за "социальный психолог"? Он что, занимается психологией социума? Адаптцией в социуме индивидов? Короче говоря- крайне сомнительная профессия...
09:12:49 07-11-2024
Гость (08:51:39 07-11-2024) Что-то раньше, когда копьютеров, сетей и прочей бесовщины не... Ну и что в этом хорошего-то? Человек на итого был вынужден общаться не с теми, кто интересен ему и кто разделяет его интересы, а с теми, кто, что называется, подвернулся под руку. То есть просто живет с ним в одном подъезде. Да за одно то, что сейчас ты можешь общаться с человеком хоть с другого континента, если у вас с ним есть что-то общее, тому интернету уже огромное спасибо. И чем дети хуже в этом отношении? Почему кто-то должен общаться с Петькой со двора, если ему тот Петька неинтересен и он его знать не хочет? Ну и да, вы-то что делаете в бесовском интернете? Или, как обычно, этожесовсемдругоедело?
13:28:20 07-11-2024
Гость (09:12:49 07-11-2024) Ну и что в этом хорошего-то? Человек на итого был вынужден о... Соцсети не клуб по интересам, не галлюцинируйте. Соцсети- автохтонное зло. Именно их я назвал "бесовщиной", а не весь Интернет. Это номер раз. Номер два- социум формируется из людей, с которыми ты живёшь рядом, а не теми, кто живёт в США или на Ямайке. Как в песне поётся "С чего начинается Родина? ... С хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе".