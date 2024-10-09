Матвиенко возмущена ассортиментом и ценами на рыбу в магазинах

Она призвала к принятию решений в рыбной промышленности

09 октября 2024, 20:40, ИА Амител

Рыба / Фото: pxhere.com/ru/photo/1244424

В рыбной промышленности необходимо принимать решения с учетом возможных последствий, чтобы избежать роста цен. Об этом заявила Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, во время правительственного часа с участием министра сельского хозяйства Оксаны Лут, пишет ТАСС.

Матвиенко отметила, что на прилавках магазинов представлен ограниченный ассортимент рыбы, а цены на нее высокие, что делает ее недоступной для большинства потребителей.

В качестве примера она привела стоимость горбуши: в сентябре ее продавали по 152 рубля за килограмм, а сейчас она стоит 270 рублей на Дальнем Востоке. Филе трески, например, стоит до 2 тыс. рублей за килограмм.

Матвиенко подчеркнула, что нагрузка на предприятия отрасли растет, и это необходимо анализировать совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Она также отметила, что власти должны понимать, что никто не работает в убыток.

Матвиенко обсудила этот вопрос с Лут, и они пришли к выводу, что важно внимательно следить за отраслью и соблюдать баланс, чтобы государство получало налоги, но это не должно стать удавкой для бизнеса.

Она призвала к осторожности при принятии решений в этой сфере.