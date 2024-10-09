Матвиенко возмущена ассортиментом и ценами на рыбу в магазинах
Она призвала к принятию решений в рыбной промышленности
09 октября 2024, 20:40, ИА Амител
В рыбной промышленности необходимо принимать решения с учетом возможных последствий, чтобы избежать роста цен. Об этом заявила Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, во время правительственного часа с участием министра сельского хозяйства Оксаны Лут, пишет ТАСС.
Матвиенко отметила, что на прилавках магазинов представлен ограниченный ассортимент рыбы, а цены на нее высокие, что делает ее недоступной для большинства потребителей.
В качестве примера она привела стоимость горбуши: в сентябре ее продавали по 152 рубля за килограмм, а сейчас она стоит 270 рублей на Дальнем Востоке. Филе трески, например, стоит до 2 тыс. рублей за килограмм.
Матвиенко подчеркнула, что нагрузка на предприятия отрасли растет, и это необходимо анализировать совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Она также отметила, что власти должны понимать, что никто не работает в убыток.
Матвиенко обсудила этот вопрос с Лут, и они пришли к выводу, что важно внимательно следить за отраслью и соблюдать баланс, чтобы государство получало налоги, но это не должно стать удавкой для бизнеса.
Она призвала к осторожности при принятии решений в этой сфере.
21:37:33 09-10-2024
Я думаю если бы ВВ зашёл в обычную РА или красный. Он бы тоже сильно удивился
02:29:23 10-10-2024
Гость (21:37:33 09-10-2024) Я думаю если бы ВВ зашёл в обычную РА или красный. Он бы тож... Он по магазинам не ходит, это не царское дело.
09:22:31 10-10-2024
Гость (02:29:23 10-10-2024) Он по магазинам не ходит, это не царское дело....
А если даже сходит как понять высокие это цены или нет?
22:48:19 09-10-2024
Недавно была в Барнауле и что же она не зашла в позорную марийку где вместо рыбы гнилушки просроченные продают.?
09:21:13 10-10-2024
Гость (22:48:19 09-10-2024) Недавно была в Барнауле и что же она не зашла в позорную мар...
Не всегда - минтай на той неделе брал - обалденный свежий, не перемороженный и не дорогой - че то 140 руб за килограмм вроде
22:55:31 09-10-2024
Утром мажу бутерброд
- Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
Ночью встану у окна
И стою всю ночь без сна
- Все волнуюсь об Расее,
Как там, бедная, она?
03:06:17 10-10-2024
Поддержка Валентине Ивановне! Давно пора решать с отраслью!
09:09:54 10-10-2024
Капитализм .
09:35:32 10-10-2024
Человек (09:09:54 10-10-2024) Капитализм .... +
10:30:10 10-10-2024
Человек (09:09:54 10-10-2024) Капитализм ....
Есть куча капиталистических стран где раба не стоит как крыло от самолёта. А у нас во Владике рыба в магазине может стоить дороже чем в Москве!!!
10:55:43 10-10-2024
Гость (10:30:10 10-10-2024) Есть куча капиталистических стран где раба не стоит как ... В чём тогда дело?Согласен с тем что еда в зарубежных странах стоит дёшево так почему у нас ,производителей многих видов продовольствия ,она занимает львиную долю бюджета?
11:32:36 10-10-2024
Афиноген (10:55:43 10-10-2024) В чём тогда дело?Согласен с тем что еда в зарубежных странах... раньше это называлась спекуляция,а сейчас это называется бизнес
13:14:23 10-10-2024
гость (11:32:36 10-10-2024) раньше это называлась спекуляция,а сейчас это называется биз... Видите ли ,я бы согласился с вами ,но почему тогда у них ,вроде тот же капитализм,та же спекуляция а продовольствие для людей не в тягость?То есть условия жизни для людей гораздо лучшие,чем здесь .
17:30:10 10-10-2024
Афиноген (13:14:23 10-10-2024) Видите ли ,я бы согласился с вами ,но почему тогда у них ,вр... там немного законы другие и самое главное,есть закон на сверхприбыль и он работает(а у нас если такое сделать,то нашим хапугам окажется что нужно оплатить большие штрафы,а им нельзя их назначать,у них друг очень хороший есть)
09:25:46 10-10-2024
Вот вам и рынок с капитализмом.О чём у них болит голова ?Как набить свои карманы обворовывая и обдирая других.Эта отрасль тоже должна в основе своей принадлежать государству как одна из стратегических.Я вспоминаю советское время,когда рыба была доступной, и в магазинах лежала и треска и хек и камбала .Красный морской окунь стоил копейки (где то 30-40 коп. за кг),а сейчас около 500 рублей.На минтай вообще никто не смотрел,его покупали для животных.Да ,были проблемы с красной рыбой ,но ,видно ,то ли отправляли её на экспорт ,то ли просто лень было везти в другие регионы.Поражает меня такое наплевательское отношение к населению-рыбы добываем тьму а попробуй купи,как и многое другое.Ещё кичимся какой то заботой о людях.
11:37:14 10-10-2024
в союзе была огромная проблема с логистикой, ну и намеренно создаваемый дефицит, который позволял делать свой гешефт отдельным личностям, ну и тупицы на руководящих местах, некое подобие "дефективных менеджеров" современности
13:07:27 10-10-2024
Гость (11:37:14 10-10-2024) в союзе была огромная проблема с логистикой, ну и намеренно ... проблема с логистикой может в Союзе и была, только свежая неперемороженная рыба тоже была. Мой папа коптил скумбрию на даче, покупал 4-5 рыбок, и они всегда были упругие, с блестящими глазами, внутренности все целые, можно спокойно потрошить, мясо на костях держалось крепко. Я копчу сегодня, покупаю коробку скумбрии 20 кг (!) и 3-4 рыбы из этой коробки сплошное месиво из костей и кожи идут сразу на выброс, еще 5-6 рыб сомнительного качества, у которой вмятины на теле не восстанавливаются и абсолютно у всех рыб вместо внутренностей каша, мясо рыхлое и не держится на костях. То же самое касается горбуши, кеты. А если кто то купит не коробку, а 1-2 рыбки в магазине, всю выбросит, получается. Спрашивается, ну и зачем эта современная логистика, если нормально обыкновенную рыбу довезти не могут, вот где эта рыба болтается, и сколько раз она успевает разморозиться и заморозиться вновь. Да еще по конской цене, дороже мяса.
13:53:52 10-10-2024
Гость (13:07:27 10-10-2024) проблема с логистикой может в Союзе и была, только свежая не... Скорее всего качественную хорошую рыбу хапуги сдают за рубеж ,а не кондиционное дерьмо прут сюда ,нам,ведь люди не свиньи-всё съедят.
14:08:50 10-10-2024
моряки сказывали . все поделено и на наш рынок идут отбросы