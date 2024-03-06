Матвиенко завила, что Донбасс – не место для покаяния деятелей культуры
По ее словам, артисты должны публично высказывать свою позицию
06 марта 2024, 20:42, ИА Амител
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что Донбасс не должен становиться местом покаяния для артистов, изменивших отношение к СВО. Ее слова передает ТАСС.
По словам Матвиенко, в Донбасс таких людей, как Петр Лундстрем, который заявил о поддержке СВО с первых дней. Артисты, которые поменяли мнение, по словам Матвиенко, должны заявить об этом публично.
Она также заявила, что жители Донбасса негативно относятся к тем, кто приезжает в регион за покаянием.
"Жители Донбасса говорят: "Не надо это делать, это не искренне, мы не то место, где эти люди должны каяться или, извините, отмываться", – сказала Матвиенко.
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21:40:40 06-03-2024
всё правильно. Контроль за ними нужен! Отвечаете головой, госпожа народный избранник и иже с ней.
23:44:40 06-03-2024
А зачем она заставляет артистов говорить то что они не хотят, разве это искреннее будет признание, это будет выглядеть так же как поездка в Донбасс.
08:47:00 07-03-2024
правильно говорит,взять того же шамана-когда ему в первый раз предложили съездить в Домбасс выступить в благотворительном концерте,он отказался,после этого его немножко прижали,ограничив выступления и через полгода он сам рванул туда и о чудо-все грехи отпущены и он стал главным патриотом
18:04:27 07-03-2024
гость (08:47:00 07-03-2024) правильно говорит,взять того же шамана-когда ему в первый ра... врешь и не краснеешь, насмотрелся гнилых чатов
19:28:50 07-03-2024
гость (18:04:27 07-03-2024) врешь и не краснеешь, насмотрелся гнилых чатов... так это у вас совесть отсутствует как не нужное понятие,думаете все такие?
09:34:24 07-03-2024
артисты должны публично высказывать свою позицию ---- публичная поездка на Донбасс это еще сильней высказывания, за нее они на Западе могут огрести. Как я понял в России еще зарабатывают те, кто открыто встал на сторону Запада, а отдельные патриоты воюют с теми, кто публично едет на Донбасс, рискуя за это никогда больше не попасть на Запад. Бей тех, кто остался, чтобы условный Галкин боялся. Так условный Галкин над этим ржет. Ему даже нравится, когда тут опускают тех, кто остался
09:54:58 07-03-2024
Весна, да? Забыли утренние таблеточки выпить?
10:00:58 07-03-2024
В первый раз соглашусь с этой мадам...
11:28:19 07-03-2024
Г-жа Матвиенко, толь сознательно, то ли по недоразумению, путает понятия "деятель культуры" (К которым ну никак нельзя отнести всяких педиков) и "шоумен и коммерсант" (к которым относится 99% всей мелькающей на голубом экране шушеры)...