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Матвиенко завила, что Донбасс – не место для покаяния деятелей культуры

По ее словам, артисты должны публично высказывать свою позицию

06 марта 2024, 20:42, ИА Амител

Валентина Матвиенко / Совет Федерации
Валентина Матвиенко / Совет Федерации

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что Донбасс не должен становиться местом покаяния для артистов, изменивших отношение к СВО. Ее слова передает ТАСС.

По словам Матвиенко, в Донбасс таких людей, как Петр Лундстрем, который заявил о поддержке СВО с первых дней. Артисты, которые поменяли мнение, по словам Матвиенко, должны заявить об этом публично.

Она также заявила, что жители Донбасса негативно относятся к тем, кто приезжает в регион за покаянием.

"Жители Донбасса говорят: "Не надо это делать, это не искренне, мы не то место, где эти люди должны каяться или, извините, отмываться", – сказала Матвиенко.

Ранее Филипп Киркоров на музыкальной премии "Золотой граммофон" заявил, что сам себя отменил после "голой" вечеринки Насти Ивлеевой

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Комментарии 9

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Гость

21:40:40 06-03-2024

всё правильно. Контроль за ними нужен! Отвечаете головой, госпожа народный избранник и иже с ней.

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Гость

23:44:40 06-03-2024

А зачем она заставляет артистов говорить то что они не хотят, разве это искреннее будет признание, это будет выглядеть так же как поездка в Донбасс.

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гость

08:47:00 07-03-2024

правильно говорит,взять того же шамана-когда ему в первый раз предложили съездить в Домбасс выступить в благотворительном концерте,он отказался,после этого его немножко прижали,ограничив выступления и через полгода он сам рванул туда и о чудо-все грехи отпущены и он стал главным патриотом

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гость

18:04:27 07-03-2024

гость (08:47:00 07-03-2024) правильно говорит,взять того же шамана-когда ему в первый ра... врешь и не краснеешь, насмотрелся гнилых чатов

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гость

19:28:50 07-03-2024

гость (18:04:27 07-03-2024) врешь и не краснеешь, насмотрелся гнилых чатов... так это у вас совесть отсутствует как не нужное понятие,думаете все такие?

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Гость

09:34:24 07-03-2024

артисты должны публично высказывать свою позицию ---- публичная поездка на Донбасс это еще сильней высказывания, за нее они на Западе могут огрести. Как я понял в России еще зарабатывают те, кто открыто встал на сторону Запада, а отдельные патриоты воюют с теми, кто публично едет на Донбасс, рискуя за это никогда больше не попасть на Запад. Бей тех, кто остался, чтобы условный Галкин боялся. Так условный Галкин над этим ржет. Ему даже нравится, когда тут опускают тех, кто остался

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Гость

09:54:58 07-03-2024

Весна, да? Забыли утренние таблеточки выпить?

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Гость

10:00:58 07-03-2024

В первый раз соглашусь с этой мадам...

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Гость

11:28:19 07-03-2024

Г-жа Матвиенко, толь сознательно, то ли по недоразумению, путает понятия "деятель культуры" (К которым ну никак нельзя отнести всяких педиков) и "шоумен и коммерсант" (к которым относится 99% всей мелькающей на голубом экране шушеры)...

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