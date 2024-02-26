Киркоров "сам себя отменил" после "голой" вечеринки Ивлеевой
По словам поп-короля, он сам устал от того, каким был в последнее время
26 февраля 2024, 09:48, ИА Амител
Певец Филипп Киркоров на музыкальной премии "Золотой граммофон" заявил, что сам себя отменил после "голой" вечеринки Насти Ивлеевой.
"Вот говорят "отменили Киркорова"… Да я сам себя отменил для себя! Я сам устал от себя – такого, каким я был в последнее время", – цитирует его "КП-Санкт-Петербург".
По признанию артиста, его истощили гастроли и съемки и "нужен был тайм-аут, чтобы перезагрузиться, побыть с собой", а также посмотреть на себя со стороны и сделать переоценку жизни.
Ивлеева провела "голую" вечеринку в Москве 20 декабря. На ней было множество звезд, в том числе Филипп Киркоров. Мероприятие завершилось скандалом и посетившие ее знаменитости столкнулись с неприятными последствиями.
Киркорова, в частности, хотели лишить звания народного артиста, его заменили в фильме "Иван Васильевич меняет все" и убрали из некоторых новогодних программ.
Из-за скандала певец на какое-то время уезжал в США. А недавно вернулся в Россию и с подарками посетил зону СВО.
10:44:53 26-02-2024
уберите ЭТО с наших экранов, тем более он сам себя отменил)
11:10:58 26-02-2024
вот это напугался так напугался, аж сам себя отменил, чего делается-то товарищи
12:28:42 26-02-2024
В Барнаул его в кондукторы на новый трамвай!
17:47:04 26-02-2024
Гость (12:28:42 26-02-2024) В Барнаул его в кондукторы на новый трамвай!... На новый еще заслужить надо. Пока можно кондуктором в 60-ую галезльку
12:49:01 26-02-2024
А где 10 трамваев?
13:35:48 26-02-2024
гость (12:49:01 26-02-2024) А где 10 трамваев?... и где нам взять 10 Киркоровых в кондуктора?
16:37:36 26-02-2024
Гость (13:35:48 26-02-2024) и где нам взять 10 Киркоровых в кондуктора?... В Армении.
16:35:57 26-02-2024
Теперь ему осталось сменить ориентацию и принять ислам. Бороду он уже отрастил.