Матвиенко заявила, что переговоры по Украине начнутся в 2025 году
Спикер подчеркнула, что переговорный процесс будет непростым
24 декабря 2024, 20:50, ИА Амител
Валентина Матвиенко / Фото: пресс-служба Совфеда
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что переговоры по Украине начнутся в 2025 году, однако процесс будет сложным. Об этом сообщает РИА Новости.
По ее словам, переговоры предполагают поиск компромиссов, но только при строгом соблюдении условий, выдвинутых Россией.
"Мы не отступим ни на йоту", – заявила спикер.
Она добавила, что российская позиция основана на уже озвученных принципах, в том числе по стамбульским договоренностям, которые были сорваны.
Спикер также подтвердила готовность России к переговорам, но подчеркнула, что опыт минских соглашений не повторится.
21:22:19 24-12-2024
А раньше нельзя было договориться...
21:53:51 24-12-2024
Гость (21:22:19 24-12-2024) А раньше нельзя было договориться...... Она это говорит только по-тому , что ни какого отношения к этим делам не имеет. Надо говорить вот она и говорит, работа у неё такая .
22:39:01 24-12-2024
Гость (21:22:19 24-12-2024) А раньше нельзя было договориться...... А Украина разве шла на переговоры? Она и сейчас против.
00:27:51 25-12-2024
Гость (21:22:19 24-12-2024) А раньше нельзя было договориться...... А смысл? Так и так потом услышим плач-нас обманули...
21:52:20 24-12-2024
Может сначала Курскую область освободить, а потом условия выдвигать. А то всё говорили вот-вот уже почти, а в итоге
21:57:52 24-12-2024
Валентина Матвиенко (Тбтина). Родилась: 7 апреля 1949 года (75 лет), Шепетовка, Каменец-Подольская область, Украинская ССР, СССР.
05:54:07 25-12-2024
Гость (21:57:52 24-12-2024) Валентина Матвиенко (Тбтина). Родилась: 7 апреля 1949 года (... Ни своей фамилии (мужью носит).
Ни родины ?
10:57:44 25-12-2024
Новый договорнячок? А потом как всегда: нас надули...
11:15:04 25-12-2024
Гость (10:57:44 25-12-2024) Новый договорнячок? А потом как всегда: нас надули...... - "нас надули" Это о чем говорит - дули и будут дуть?
12:50:23 25-12-2024
Гость (10:57:44 25-12-2024) Новый договорнячок? А потом как всегда: нас надули...... Если бы не надо было договориться с немцами в 1945, что они признают капитуляцию, то с ними никто ее бы не подписывал. Поэтому капитуляция это тоже вид договорничка. Чтобы война не заканчивалась договорничком, надо всех убить, но таких войн не бывает. Поэтому что-то все равно придется подписывать, какой-то вид договорничка. Израиль год арабов утилизировал, они согласились подписать договорничек, а до этого не хотели