Спикер подчеркнула, что переговорный процесс будет непростым

24 декабря 2024, 20:50, ИА Амител

Валентина Матвиенко / Фото: пресс-служба Совфеда

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что переговоры по Украине начнутся в 2025 году, однако процесс будет сложным. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, переговоры предполагают поиск компромиссов, но только при строгом соблюдении условий, выдвинутых Россией.

"Мы не отступим ни на йоту", – заявила спикер.

Она добавила, что российская позиция основана на уже озвученных принципах, в том числе по стамбульским договоренностям, которые были сорваны.

Спикер также подтвердила готовность России к переговорам, но подчеркнула, что опыт минских соглашений не повторится.