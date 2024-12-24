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Матвиенко заявила, что переговоры по Украине начнутся в 2025 году

Спикер подчеркнула, что переговорный процесс будет непростым

24 декабря 2024, 20:50, ИА Амител

Валентина Матвиенко / Фото: пресс-служба Совфеда
Валентина Матвиенко / Фото: пресс-служба Совфеда

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что переговоры по Украине начнутся в 2025 году, однако процесс будет сложным. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, переговоры предполагают поиск компромиссов, но только при строгом соблюдении условий, выдвинутых Россией.

"Мы не отступим ни на йоту", – заявила спикер.

Она добавила, что российская позиция основана на уже озвученных принципах, в том числе по стамбульским договоренностям, которые были сорваны.

Спикер также подтвердила готовность России к переговорам, но подчеркнула, что опыт минских соглашений не повторится.

Конфликт России и Украины / Фото: unsplash.com / FlyD

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СВО Политика Совфед

Комментарии 10

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Гость

21:22:19 24-12-2024

А раньше нельзя было договориться...

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Гость

21:53:51 24-12-2024

Гость (21:22:19 24-12-2024) А раньше нельзя было договориться...... Она это говорит только по-тому , что ни какого отношения к этим делам не имеет. Надо говорить вот она и говорит, работа у неё такая .

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Гость

22:39:01 24-12-2024

Гость (21:22:19 24-12-2024) А раньше нельзя было договориться...... А Украина разве шла на переговоры? Она и сейчас против.

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Гость

00:27:51 25-12-2024

Гость (21:22:19 24-12-2024) А раньше нельзя было договориться...... А смысл? Так и так потом услышим плач-нас обманули...

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Гость

21:52:20 24-12-2024

Может сначала Курскую область освободить, а потом условия выдвигать. А то всё говорили вот-вот уже почти, а в итоге

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Гость

21:57:52 24-12-2024

Валентина Матвиенко (Тбтина). Родилась: 7 апреля 1949 года (75 лет), Шепетовка, Каменец-Подольская область, Украинская ССР, СССР.

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Гость

05:54:07 25-12-2024

Гость (21:57:52 24-12-2024) Валентина Матвиенко (Тбтина). Родилась: 7 апреля 1949 года (... Ни своей фамилии (мужью носит).
Ни родины ?

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Гость

10:57:44 25-12-2024

Новый договорнячок? А потом как всегда: нас надули...

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Гость

11:15:04 25-12-2024

Гость (10:57:44 25-12-2024) Новый договорнячок? А потом как всегда: нас надули...... - "нас надули" Это о чем говорит - дули и будут дуть?

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Гость

12:50:23 25-12-2024

Гость (10:57:44 25-12-2024) Новый договорнячок? А потом как всегда: нас надули...... Если бы не надо было договориться с немцами в 1945, что они признают капитуляцию, то с ними никто ее бы не подписывал. Поэтому капитуляция это тоже вид договорничка. Чтобы война не заканчивалась договорничком, надо всех убить, но таких войн не бывает. Поэтому что-то все равно придется подписывать, какой-то вид договорничка. Израиль год арабов утилизировал, они согласились подписать договорничек, а до этого не хотели

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