Орбан: конфликт на Украине может закончиться уничтожением одной из сторон

Премьер-министр Венгрии убежден, что конфликт закончится в 2025 году

24 декабря 2024, 17:50, ИА Амител

Конфликт России и Украины / Фото: unsplash.com / FlyD

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что конфликт на Украине завершится в 2025 году благодаря одному из двух сценариев. Об этом он заявил в интервью изданию Magyar Nemzet.

"Закончится в 2025 году. Либо переговорами, либо уничтожением одной из сторон", – сказал Орбан.

Глава венгерского правительства также обратил внимание на масштаб финансовой поддержки Киева со стороны Запада. По его словам, потрачено уже 300 миллиардов евро.

Орбан добавил, что Венгрия не следует курсу, предложенному Брюсселем, и противостоит политике Евросоюза, если она не отвечает национальным интересам страны.