Орбан: конфликт на Украине может закончиться уничтожением одной из сторон
Премьер-министр Венгрии убежден, что конфликт закончится в 2025 году
24 декабря 2024, 17:50, ИА Амител
Конфликт России и Украины / Фото: unsplash.com / FlyD
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что конфликт на Украине завершится в 2025 году благодаря одному из двух сценариев. Об этом он заявил в интервью изданию Magyar Nemzet.
"Закончится в 2025 году. Либо переговорами, либо уничтожением одной из сторон", – сказал Орбан.
Глава венгерского правительства также обратил внимание на масштаб финансовой поддержки Киева со стороны Запада. По его словам, потрачено уже 300 миллиардов евро.
Орбан добавил, что Венгрия не следует курсу, предложенному Брюсселем, и противостоит политике Евросоюза, если она не отвечает национальным интересам страны.
18:01:26 24-12-2024
Ванга прямо
18:22:16 24-12-2024
Орбан - галава.
18:56:59 24-12-2024
Между прочим, Запад финансирует укров теми самыми сотнями 'зелёных' миллиардов, которые Москва держала за рубежом и не удосужилась забрать своевременно, т.е. до начала СВО! Малый бы ребёнок предвидел "заморозку" и не допустил бы столь абсурдный ляп, но кое-кого из "мудрейших" угораздило "дать маху"...
21:55:39 24-12-2024
Гость (18:56:59 24-12-2024) Между прочим, Запад финансирует укров теми самыми сотнями 'з... А вы в курсе сколько например Газпром за период СВО перевёл миллиардов долларов укронацисткому режиму?
09:27:12 25-12-2024
Гость (21:55:39 24-12-2024) А вы в курсе сколько например Газпром за период СВО перевёл ... частная компания. имеют право
08:27:18 25-12-2024
уничтожением одной из сторон --- ну поди не нашей
11:04:53 25-12-2024
Через неделю после начала СВО стало понятно, что придется идти до уничтожения одной стороны в границах хохляндии. Пока они настроены воевать до последнего украинца. До сих пор так настроены.
11:28:11 25-12-2024
Один Фицо признался, что Зеленский предлагал ему взятку. Вспомните, с начала СВО всё руководство ЕС, Британии, высокие чиновники США посещали лично Киев. Для чего, как не для получения откатов? Некоторые не один раз приезжали, особенно тетки, как Бербок.
14:09:51 25-12-2024
так и так уран платина золото титан и так вСША текут , рекорды ставим, кого вы там уничтожаете?
10:10:57 26-12-2024
Гость (14:09:51 25-12-2024) так и так уран платина золото титан и так вСША текут , рек... славян?