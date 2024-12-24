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Орбан: конфликт на Украине может закончиться уничтожением одной из сторон

Премьер-министр Венгрии убежден, что конфликт закончится в 2025 году

24 декабря 2024, 17:50, ИА Амител

Конфликт России и Украины / Фото: unsplash.com / FlyD
Конфликт России и Украины / Фото: unsplash.com / FlyD

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что конфликт на Украине завершится в 2025 году благодаря одному из двух сценариев. Об этом он заявил в интервью изданию Magyar Nemzet.

"Закончится в 2025 году. Либо переговорами, либо уничтожением одной из сторон", – сказал Орбан.

Глава венгерского правительства также обратил внимание на масштаб финансовой поддержки Киева со стороны Запада. По его словам, потрачено уже 300 миллиардов евро.

Орбан добавил, что Венгрия не следует курсу, предложенному Брюсселем, и противостоит политике Евросоюза, если она не отвечает национальным интересам страны.

Российские военные / Фото: пресс-служба Минобороны РФ

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Комментарии 10

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Гость

18:01:26 24-12-2024

Ванга прямо

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Musik

18:22:16 24-12-2024

Орбан - галава.

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Гость

18:56:59 24-12-2024

Между прочим, Запад финансирует укров теми самыми сотнями 'зелёных' миллиардов, которые Москва держала за рубежом и не удосужилась забрать своевременно, т.е. до начала СВО! Малый бы ребёнок предвидел "заморозку" и не допустил бы столь абсурдный ляп, но кое-кого из "мудрейших" угораздило "дать маху"...

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Гость

21:55:39 24-12-2024

Гость (18:56:59 24-12-2024) Между прочим, Запад финансирует укров теми самыми сотнями 'з... А вы в курсе сколько например Газпром за период СВО перевёл миллиардов долларов укронацисткому режиму?

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Гость

09:27:12 25-12-2024

Гость (21:55:39 24-12-2024) А вы в курсе сколько например Газпром за период СВО перевёл ... частная компания. имеют право

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Гость

08:27:18 25-12-2024

уничтожением одной из сторон --- ну поди не нашей

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Гость

11:04:53 25-12-2024

Через неделю после начала СВО стало понятно, что придется идти до уничтожения одной стороны в границах хохляндии. Пока они настроены воевать до последнего украинца. До сих пор так настроены.

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Гость

11:28:11 25-12-2024

Один Фицо признался, что Зеленский предлагал ему взятку. Вспомните, с начала СВО всё руководство ЕС, Британии, высокие чиновники США посещали лично Киев. Для чего, как не для получения откатов? Некоторые не один раз приезжали, особенно тетки, как Бербок.

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Гость

14:09:51 25-12-2024

так и так уран платина золото титан и так вСША текут , рекорды ставим, кого вы там уничтожаете?

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Гость

10:10:57 26-12-2024

Гость (14:09:51 25-12-2024) так и так уран платина золото титан и так вСША текут , рек... славян?

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