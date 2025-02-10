Мавзолей Ленина закроют из-за профилактических работ

Посетители два месяца не смогут увидеть вождя мирового пролетариата

10 февраля 2025, 17:45, ИА Амител

Мавзолей Ленина / Фото: unsplash.com

Мавзолей Ленина на Красной площади временно закроется для посетителей на плановые профилактические работы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ФСО России, мавзолей вновь будет открыт для посетителей 14 апреля.

"В связи с проведением профилактических работ с 18 февраля по 14 апреля 2025 года допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет", – сказано в сообщении.

Подобные профилактические работы проводятся примерно раз в два года. Детали, как правило, не разглашаются.

Мавзолей закрывали по тем же причинам в 2017, 2019, 2022 и 2023 годах.