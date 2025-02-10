Мавзолей Ленина закроют из-за профилактических работ
Посетители два месяца не смогут увидеть вождя мирового пролетариата
10 февраля 2025, 17:45, ИА Амител
Мавзолей Ленина / Фото: unsplash.com
Мавзолей Ленина на Красной площади временно закроется для посетителей на плановые профилактические работы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ФСО России, мавзолей вновь будет открыт для посетителей 14 апреля.
"В связи с проведением профилактических работ с 18 февраля по 14 апреля 2025 года допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет", – сказано в сообщении.
Подобные профилактические работы проводятся примерно раз в два года. Детали, как правило, не разглашаются.
Мавзолей закрывали по тем же причинам в 2017, 2019, 2022 и 2023 годах.
17:56:54 10-02-2025
Может уже похоронить деда
Мы ведь уже Марс планируем колонизировать, при этом храним труп на главной площади страны
19:25:00 10-02-2025
Гость (17:56:54 10-02-2025) Может уже похоронить дедаМы ведь уже Марс планируем коло... Катакомбы капуцинов в Палермо — знаменитые погребальные подземелья в Сицилии, Южная Италия. Там покоится более 8000 мумифицированных тел людей, умерших между XVII и XIX веками.
Одна из самых известных мумий — Розалия Ломбардо, двухлетняя девочка, которая умерла в 1920 году и её тело до сих пор сохранилось нетленным.
Также в Италии есть история о мумиях в городке Венцоне. Во время эпидемии Чёрной чумы в 14 веке в городе погибло много людей, и часть гробов с телами поместили в подвал часовни. Когда через 300 лет, в 1647 году, часовню решили реставрировать, а гробы переместить, обнаружилось, что тела превратились в мумии. Местные жители решили, что Бог вернул предков, чтоб те охраняли деревню. С мумиями стали гулять, водить их в церковь, сажать за стол во время чаепитий, к мумиям обращались за помощью при разных трудностях. Традиция просуществовала до 1950 года.
Ещё один пример — катакомбы капуцинов в городке Савока, где хранятся около пятидесяти мумий представителей местного духовенства и знати.
23:05:28 10-02-2025
Италия - Мекка туристов (19:25:00 10-02-2025) Катакомбы капуцинов в Палермо — знаменитые погребальные подз... Видел я эту Италию на карте.
09:17:57 11-02-2025
Италия - Мекка туристов (19:25:00 10-02-2025) Катакомбы капуцинов в Палермо — знаменитые погребальные подз...
Вам говорят на центральной площади. В Риме на центральной площади мумии?
10:37:40 11-02-2025
Гость (09:17:57 11-02-2025) Вам говорят на центральной площади. В Риме на центрально... Погугли сама, найдешь много фактов и про центральные площади, и про мумии. Что тебя так напрягает Красная? "Вам говорят..." Что ты мне можешь сказать, я всё видела своими глазами, а ты только по телевизору и в бандеровских методичках.
19:42:36 10-02-2025
Гость (17:56:54 10-02-2025) Может уже похоронить дедаМы ведь уже Марс планируем коло... не ты его туда положил- не тебе и хоронить.
19:49:57 10-02-2025
Гость (17:56:54 10-02-2025) Может уже похоронить дедаМы ведь уже Марс планируем коло... Ага планируете вы в мечтах своих колонизаторы😎🤣🤣🤣
20:00:30 10-02-2025
Гость (17:56:54 10-02-2025) Может уже похоронить дедаМы ведь уже Марс планируем коло...
Начинается
23:03:47 10-02-2025
Гость (17:56:54 10-02-2025) Может уже похоронить дедаМы ведь уже Марс планируем коло... кто вы?
15:56:35 11-02-2025
Гость (17:56:54 10-02-2025) Может уже похоронить дедаМы ведь уже Марс планируем коло... колонизируйте на здоровье. он вам не мешает
18:19:51 10-02-2025
Да похороните его уже по человечески! Пусть упокоится.
А воздыхателям по совку предлагаю вспомнить, как за синими курами в очередях давились и носки штопали.
19:21:04 10-02-2025
Гость (18:19:51 10-02-2025) Да похороните его уже по человечески! Пусть упокоится.А ... Ты, может, давилась и штопала. А мы покупали натуральных деревенских кур у колхозников и качественные носки из плотного натурального хлопка. Сейчас таких нет и в помине!
19:41:12 10-02-2025
Гость (18:19:51 10-02-2025) Да похороните его уже по человечески! Пусть упокоится.А ... да уж лучше натуральная синяя кура, чем напичканное химией то, чем сейчас травят. кстати, многим оно сейчас просто недоступно по цене. а разумное потребление вещей ещё никто не отменял и в том, что можно заштопать дырочку на носке, нет ничего постыдного.
18:46:42 10-02-2025
Комментаторам "похороните".
Не вы хоронили - не вам закапывать. Еще Си предложите Мао закопать. Одноклеточные
19:07:40 10-02-2025
похороните его уже.
на площади лежит тело в стеклянном гробу, которое периодически достают, чтобы помыть.
вы себя-то слышите вообще... не понимаете что это не нормально?...
ну сделайте там какой-то музей посвященный ему, но не этот кринж
20:02:42 10-02-2025
Гость (19:07:40 10-02-2025) похороните его уже.на площади лежит тело в стеклянном гр...
В мире полно мавзолеев, но убрать похоронить надо почему-то только нашего Ленина.
Что ж у вас у всех так подгорает-то?
20:32:48 10-02-2025
Гость (19:07:40 10-02-2025) похороните его уже.на площади лежит тело в стеклянном гр... Если убрать Ленина из мавзолея, забудутся окончательно все достижения социализма, огромной ценой достигнутые. Это великий человек, борец за справедливость.
21:37:18 10-02-2025
Гость (19:07:40 10-02-2025) похороните его уже.на площади лежит тело в стеклянном гр... Во всех крупных городах мира есть музеи с мумиями. Это часть истории. Все экспонаты обслуживаются специалистами - химиками, в этом нет ничего ненормального. А вот твоя реплика "ну сделайте там какой-то музей посвященный ему, но не этот кринж" выдает жительницу окраины. Зачем ты здесь?
06:31:14 11-02-2025
Гость (19:07:40 10-02-2025) похороните его уже.на площади лежит тело в стеклянном гр... На пл.Тяньаньмынь стоит Мавзолей.Лежит к гробу Мао.И нет ни одного идиота в Китае,который бы предлагал похоронить Мао.Он лежит.Люди работают.И где Китай, и где Россия.Нам до Китая экономику ещё поднимать и поднимать.И скажите,Гость, как влияет тело советского вождя отрицательно на экономическое развитие современной России. Медленно, но верно поднимаемся. И как положительно влияет на экономику ельцин-центры.
15:49:49 11-02-2025
Гость (19:07:40 10-02-2025) похороните его уже.на площади лежит тело в стеклянном гр... кому он там мешает? займитесь делом
20:37:25 10-02-2025
А родственники у него должны быть. Их надо спросить.
20:47:30 10-02-2025
Дедушку надо похоронить. Но не с целью избавления от наследия СССР, а с почестями, достойными Ленина. Да просто по человечески.
22:07:15 10-02-2025
Гость (20:47:30 10-02-2025) Дедушку надо похоронить. Но не с целью избавления от наследи... Всё сделано по-человечески. Постамент находится ниже уровня земли. Забальзамированное тело Ленина покоится в гробе-саркофаге на глубине трех метров под землей, что полностью соответствует нормам Федерального закона «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 г...
15:55:26 11-02-2025
Гость (22:07:15 10-02-2025) Всё сделано по-человечески. Постамент находится ниже уровня... фактически, он уже похоронен. обрядов захоронения много. для данного случая было принято решение на уровне руководства страны. никому не мешает и смысла в перезахоронении нет. или кому-то там ЖК элитный приспичило воткнуть?
23:30:45 10-02-2025
Оккультное сооружение непонятного назначения должно быть удалено с главной площади страны. Не зря его деактивировали во время Великой Отечественной Войны, вытащив тело Ленина. Не будет у нас тут порядка, пока это устройство обслуживается и работает.
00:01:04 11-02-2025
Для подавляющего большинства народа уровень жизни при буржуях (по крайней мере отечественного разлива) безусловно снизился по сравнению с тем, что был при "клятых коммуняках". От режима "реформаторов" требуется "пустяк" - заткнуть за пояс достижения социализма своими "прорывами в будущее" (которых треть уже века в упор не видно!): тогда и нужда бы отпала в искусственном забвении Ленина - его проклинаемое живоглотами учение кануло бы в Лету натурально, т.е. само собой!
09:32:18 11-02-2025
мавзолей это могила. Так или иначе в нем лежит покойник. Сносить мавзолей и перезахоранивать нельзя - придет наказание и страны и народа за это деяние- осквернение
Посмотрите на страны где активно сносили могилы и памятники советскому солдату. Что стало с их населением и как там живут. Хорошо сейчас на украине и в прибалтике и польше обычные люди живут?
09:42:21 11-02-2025
туда всех дедов складывать будут?
10:24:37 11-02-2025
Не помню кто сказал: Россию до тех пор будет трясти, пока не предадут земле тело Ленина. Может пора уже рискнуть? Надоел этот беспредел.
10:38:52 11-02-2025
Гость (10:24:37 11-02-2025) Не помню кто сказал: Россию до тех пор будет трясти, пока не... Мало ли кто какую глупость сказал?
10:43:41 11-02-2025
Гость (10:24:37 11-02-2025) Не помню кто сказал: Россию до тех пор будет трясти, пока не... Ещё вспомни про Алтайскую Принцессу! Как такие же, как ты, требовали закопать, запретить ученым -антропологам изучать артефакт.
16:15:28 11-02-2025
Гость (10:43:41 11-02-2025) Ещё вспомни про Алтайскую Принцессу! Как такие же, как ты, т... полгруппы тех кто копал поумерло, даже кто не копал а просто рядом из туристов стоял и смотрел тоже умер. А нас всех тут трясло еще два года
Потом рухнул СССР и погрузился в кровавый хаос, потом ухнула украина и погрузилась сейчас в разруху и войну. На очереди ЕС и США которые тоже не устоят
А все почему? А демократы из сша дали соросовский грант археологичке с украинскими корнями для того чтобы найти седьмую принцессу и артефакт в ее руке - один из семи частей от жезла власти верховного бога Зевса. Одни изображают этот жезл в виде трубки палки другие в виде трезубца. Жезл дает власть над миром. И дерьмократы сатанисты уже получили эту часть жезла но упс - открыли дыру в аду. Вероятно проведя сатанинский ритуал с ним. Теперь идет мощная ответка от вселенной и украинцам и америкосам и европейцам - все сгинут теперь в геене огненной
А всего то и надо было - просто не трогать и не копать то что не положено трогать
10:50:18 11-02-2025
ого тут пуканы трещат
13:42:40 11-02-2025
Готовят второе место.