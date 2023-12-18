"Майбах", матрас, брускетты и кольцо охраны: обнародован райдер SHAMAN

В люксе пятизвездочного отеля должны быть две подушки с набивкой из гусиного пуха

18 декабря 2023, 14:18, ИА Амител

Ярослав Дронов / Фото: кадр из клипа "Мы" на YouTube

Желающим пригласить певца SHAMAN на мероприятие придется не только заплатить примерно 12 млн рублей за полуторачасовой концерт, но и соблюсти райдер, пишет StarHit.

Для передвижений по городу звезда требует тонированный автомобиль "Мерседес-Майбах". Если необходим выезд за город, то нужен минивэн V-class с матрасом по размеру заднего дивана.

"Безопасность артиста должны обеспечивать два телохранителя. На концерте число охранников определяется из расчета восемь человек на каждую тысячу зрителей", – отмечает издание.

Артист предпочитает проживать в люксе пятизвездочного отеля. В номере должна быть кровать king size, жесткий матрас, две подушки с набивкой из гусиного пуха и светонепроницаемые шторы. Завтрак должен быть включен в стоимость проживания.

В гримерке должны быть вода, чай, фрукты и брускетты (маленькие бутерброды).