"Майбах", матрас, брускетты и кольцо охраны: обнародован райдер SHAMAN
В люксе пятизвездочного отеля должны быть две подушки с набивкой из гусиного пуха
18 декабря 2023, 14:18, ИА Амител
Желающим пригласить певца SHAMAN на мероприятие придется не только заплатить примерно 12 млн рублей за полуторачасовой концерт, но и соблюсти райдер, пишет StarHit.
Для передвижений по городу звезда требует тонированный автомобиль "Мерседес-Майбах". Если необходим выезд за город, то нужен минивэн V-class с матрасом по размеру заднего дивана.
"Безопасность артиста должны обеспечивать два телохранителя. На концерте число охранников определяется из расчета восемь человек на каждую тысячу зрителей", – отмечает издание.
Артист предпочитает проживать в люксе пятизвездочного отеля. В номере должна быть кровать king size, жесткий матрас, две подушки с набивкой из гусиного пуха и светонепроницаемые шторы. Завтрак должен быть включен в стоимость проживания.
В гримерке должны быть вода, чай, фрукты и брускетты (маленькие бутерброды).
14:31:28 18-12-2023
Даром не нужен
14:48:25 18-12-2023
Модный кекс. Требования, как у Нугачевой!
14:51:58 18-12-2023
Нищеброд. Так и скажите, что завидуете. Считайте свои деньги, а не пяльтесь на его Баленсиагу, Майбахи и охрану. Если есть - значит заслужил. Никто в мире не поет лучше и патриотичнее его. Никого нет краше. Поэтому, я щитаю, 12 000 000 руб за полтора часа - это очень мало. Надо хотя бы 36 000 000. Это будет справедливо.
15:29:02 18-12-2023
Гость (14:51:58 18-12-2023) Нищеброд. Так и скажите, что завидуете. Считайте свои деньги... Щитаете вы так же как и Считаете, видимо, поэтому такой бред несете. Все мы люди, мясо, кости и, простите, га*но.
16:21:01 18-12-2023
Гость (15:29:02 18-12-2023) Щитаете вы так же как и Считаете, видимо, поэтому такой бред... ты меня не учи. Я прекрасно знаю, как писать правильно. Так написано намеренно. А понятие "сарказм" тебе, глупому, неведомо
16:26:23 18-12-2023
Гость (16:21:01 18-12-2023) ты меня не учи. Я прекрасно знаю, как писать правильно. Так ... труханы свои тоже в связи с сарказмом коричневым угвоздываете? сколько же в вас сарказма... не держите его в себе, оставьте в вотерклозете.
16:40:04 18-12-2023
Гость (16:26:23 18-12-2023) труханы свои тоже в связи с сарказмом коричневым угвоздывает... что такое "труханы", "угваздовывает" и "вотерклозете"? Не пишите больше. Не ваше это. Читайте произведения мировых классиков и слушайте песни этого певца. Ну и таблетки принимайте вовремя. Их пропуск чреват подобными испражнениями на публике
16:52:42 18-12-2023
Гость (16:40:04 18-12-2023) что такое "труханы", "угваздовывает" и "вотерклозете"? Не п... ваши пожелания самостоятельно исполняйте. тогда и классическую речь и сленг будете понимать, а не только "координально" мыслить на публике.
17:53:31 18-12-2023
Гость (16:52:42 18-12-2023) ваши пожелания самостоятельно исполняйте. тогда и классическ... сленг в вашем понимании это - "труханы" и "угваздовываете"? это слэнг, простите, какого колхоза и каких годов? Вся ваша писанина кринж полнейший. Говорю же, не пиши больше. Не позорься
18:03:39 18-12-2023
Гость (17:53:31 18-12-2023) сленг в вашем понимании это - "труханы" и "угваздовываете"? ... я еще от чушканов советов не слушал, что мне делать. для умственно дефективных переведу незнакомые слова. ваше нижнее белье замарано желтыми и коричневыми пятнами. а аббревиатура WC вам знакома или тоже разжевывать?
18:15:46 18-12-2023
Гость (18:03:39 18-12-2023) я еще от чушканов советов не слушал, что мне делать. для умс... деда, спать иди. Еще сердце прихватит, так распереживался
20:56:16 18-12-2023
Гость (18:15:46 18-12-2023) деда, спать иди. Еще сердце прихватит, так распереживался... внучка, меняй белье каждый день, а то вырастешь старой, толстой, плохо пахнущей бабой.
16:49:19 18-12-2023
Гость (16:21:01 18-12-2023) ты меня не учи. Я прекрасно знаю, как писать правильно. Так ... На ты мы не переходили, но судя по манере общения, Ваш возраст ясен, и да да, предвижу уже следующий коммент : Мне так удобнее", просранное поколение, делающее по 2 ошибки в своей профессии, не имеющее уважение ни к старшим , ни к незнакомым людям, не имеющее ценности, да и мозгов.
17:41:41 18-12-2023
Гость (16:49:19 18-12-2023) На ты мы не переходили, но судя по манере общения, Ваш возра... Коробит общение на "ты"? Уйди из интернета. Не твое это. Общайся только бумажными письмами!
16:39:31 18-12-2023
Гость (14:51:58 18-12-2023) Нищеброд. Так и скажите, что завидуете. Считайте свои деньги... Есть певец в разы талантливее чем он. Олег Абрамов!!!
17:04:07 18-12-2023
Гость (14:51:58 18-12-2023) Нищеброд. Так и скажите, что завидуете. Считайте свои деньги... автор, пиши еще! смешно))
14:52:34 18-12-2023
Когда еще пацан поживет красиво.
14:53:18 18-12-2023
настоящий патриот!
15:00:00 18-12-2023
Гость (14:53:18 18-12-2023) настоящий патриот!... с огромной буквы!)
15:05:19 18-12-2023
Гость (14:53:18 18-12-2023) настоящий патриот!... Пугачева тоже была патриоткой, пока дело не коснулось ее денег за бугром.
15:17:09 18-12-2023
Гость (14:53:18 18-12-2023) настоящий патриот!... И майбах на патриотической солярке ездит, и буквы в имени - забытые исконно русские.
15:34:35 18-12-2023
Гость (14:53:18 18-12-2023) настоящий патриот!... Патриот, ездил бы на Патриоте а не майбахе. Ну или Ниве....Ну хотя бы гранте, что, как дело доходит до автопрома - патриотизм пропадает? Или патриотизм, он такой же как у галкина, и прочих предателей, - ТОЧЕЧНЫЙ и в тех местах, где можно навариться. Бизнес-ничего личного, так? А учитывая, что даже завтрак за такие бабки, в стоимость проживания - значит это очень мелочный тип, который за копейку удавится, и даже чаевых не оставит. Координально изменилось отношение к нему после этой статьи. тьфу. Псевдопатриот.
15:40:41 18-12-2023
Гость (15:34:35 18-12-2023) Координально изменилось простите, а это как???
16:00:21 18-12-2023
Гость (15:40:41 18-12-2023) простите, а это как???... Вот так запросто у потребителя меняется отношение к персонажу на основе всего лишь пары строк где-то в интернетах. Чо уж говорить о массированной пропаганде... Так и хочется сказать - координально.
16:10:05 18-12-2023
Гость (16:00:21 18-12-2023) Вот так запросто у потребителя меняется отношение к персонаж... я не являюсь потребителем "творчества" данного персонажа. мне абсолютно безразлично на чем его будут возить и будут ли подушки для него набиты гусиным или петушачьим пером/пухом и что ему на столике насыпят брускетты или брикеты древесные. но хотя бы немного надо уважения иметь к тем, кто такие перлы будет читать... вас слово "координально" не покоробило? или для вас это нормально звучит?
16:39:33 18-12-2023
Гость (16:10:05 18-12-2023) я не являюсь потребителем "творчества" данного персонажа. мн... не-не-не, не покоробило. Именно координально.
12:46:01 19-12-2023
Гость (16:10:05 18-12-2023) я не являюсь потребителем "творчества" данного персонажа. мн... не важно, как написано, суть ясна - и я солидарна с этим мнением. Дело не в том, что это написано в СМИ и может быть не правдой, просто на интуитивном уровне, глядя на этого, прости Господи, Шалмана, становится ясно, что это показуха и гонка за длинным рублем
16:33:03 18-12-2023
Гость (16:00:21 18-12-2023) Вот так запросто у потребителя меняется отношение к персонаж... Тогда, наверное, имелось ввиду "кардинально", а не "координально
16:19:39 18-12-2023
Гость (15:40:41 18-12-2023) простите, а это как???... Видимо, по координатам как-то сместилось.
16:55:04 18-12-2023
Гость (16:19:39 18-12-2023) Видимо, по координатам как-то сместилось. ... да там видимо вообще система координат нарушена. синапсы не справляются с обработкой информации поступившей из вне.
15:09:30 18-12-2023
Оседлал тему и огребает миллионы долларов. Наверняка уже завёл свои фошорные счета. И будет, где провести в роскоши свою старость, как той же еврейке Пугачёвой.
15:12:23 18-12-2023
А давайте подавать информацию в сравнении! А то как-то попахивает грязью.
16:58:49 18-12-2023
а давно ли сей холоп боярином то стал ? Откуда замашки ханжи? Или от степени пожеланий улавливается важность ПИСИ? Спел 1 патриотическую песнюшку(кстати не слышала даже) и все. Звездная болезнь .. сразу отвращение к таким фрикам. неприятный поц
17:37:38 18-12-2023
гость (16:58:49 18-12-2023) а давно ли сей холоп боярином то стал ? Откуда замашки ханжи... просто посмотрите на его выражение лица до "шаманства". в "Голосе", например. он уже тогда смотрел на всех, как на ****о. неприятный- не то слово. он высокомерный и фальшивый насквозь. и патриотизм его тоже не более, чем удачный проект.
17:39:13 18-12-2023
гость (16:58:49 18-12-2023) а давно ли сей холоп боярином то стал ? Откуда замашки ханжи... Дяденька его один в животик поцеловал!
06:38:51 19-12-2023
я вас научу за майбахи Родину любить...
09:37:23 19-12-2023
Может этот патритрический певец на волгу сядет и в санаториях будет жить
12:12:45 19-12-2023
Очень патриатично, Майбах...А че не Лада?
14:47:56 19-12-2023
обычный коммерческий проект. эксплуатирует патриотическую тему, одеваясь в клипах на западный манер. несоответствием стиля и слов он словно демонстрирует что нет тот, кем преподносит себя. как говорится в одной мудрой калмыцкой сказке- все есть ложь и обман