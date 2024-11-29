Майонез и ряд соусов подорожают в России с 15 декабря

Основная причина – рост цен на подсолнечное масло

29 ноября 2024, 14:45, ИА Амител

Соусы / Фото: pxhere.com/ru/photo/1145263

Крупный производитель майонеза "Эссен Продакшн АГ" (бренд "Махеевъ") дважды уведомил ретейлеров о повышении цен на свою продукцию. Этому примеру могут последовать и другие поставщики из-за резкого подорожания ключевого ингредиента – подсолнечного масла. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

С 15 декабря отпускные цены на 21 популярное наименование майонеза под брендами "Махеевъ" и "Добрая хозяйка" вырастут на 2,9-10%. Также вырастет стоимость четырех позиций майонезных соусов (на 5-14,6%) и на два вида томатной пасты (на 5-10%). Из письма производителя следует, что это обусловлено ростом закупочных цен на основные ингредиенты.

После предыдущего повышения цен 15 ноября в России на 10% подорожали 18 позиций майонеза и два майонезных соуса.

Основной ингредиент майонеза – подсолнечное масло: его жировая фаза в классическом продукте составляет 50%. Производители майонеза используют рафинированное масло. В среднем его стоимость на 10% выше сырого.

"По итогам прошлой недели стоимость сырого подсолнечного масла на внутреннем рынке составила 103,85 тыс. рублей за тонну. Неделя к неделе показатель увеличился на 0,83%, год к году – на 40,3%", – отмечает директор "Совэкона" Андрей Сизов.

Известно, что колебания на рынке подсолнечного масла начались с сентября: причинами послужили высокий мировой спрос и сокращение предложения растительных жиров.