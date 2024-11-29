Майонез и ряд соусов подорожают в России с 15 декабря
Основная причина – рост цен на подсолнечное масло
29 ноября 2024, 14:45, ИА Амител
Крупный производитель майонеза "Эссен Продакшн АГ" (бренд "Махеевъ") дважды уведомил ретейлеров о повышении цен на свою продукцию. Этому примеру могут последовать и другие поставщики из-за резкого подорожания ключевого ингредиента – подсолнечного масла. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
С 15 декабря отпускные цены на 21 популярное наименование майонеза под брендами "Махеевъ" и "Добрая хозяйка" вырастут на 2,9-10%. Также вырастет стоимость четырех позиций майонезных соусов (на 5-14,6%) и на два вида томатной пасты (на 5-10%). Из письма производителя следует, что это обусловлено ростом закупочных цен на основные ингредиенты.
После предыдущего повышения цен 15 ноября в России на 10% подорожали 18 позиций майонеза и два майонезных соуса.
Основной ингредиент майонеза – подсолнечное масло: его жировая фаза в классическом продукте составляет 50%. Производители майонеза используют рафинированное масло. В среднем его стоимость на 10% выше сырого.
"По итогам прошлой недели стоимость сырого подсолнечного масла на внутреннем рынке составила 103,85 тыс. рублей за тонну. Неделя к неделе показатель увеличился на 0,83%, год к году – на 40,3%", – отмечает директор "Совэкона" Андрей Сизов.
Известно, что колебания на рынке подсолнечного масла начались с сентября: причинами послужили высокий мировой спрос и сокращение предложения растительных жиров.
15:15:25 29-11-2024
только мне кажется, что основная причина всех объявленных повышений, бескрайняя жадность производителей и торгашей? особенно, когда НГ на носу.
17:28:10 29-11-2024
Еще бы научились майонез делать...Купить нечего...В майонезе должны быть яйца, уксус (а не лимон и подобные ереси) и горчица (а не горчичное масло или ароматизаторы)...До недавнего времени спасал Праздничный от Персона. Но сейчас и он испортился...
17:38:49 29-11-2024
Дюша (17:28:10 29-11-2024) Еще бы научились майонез делать...Купить нечего...В майонезе... "Праздничный" спасал первые пару лет после появления марки, соответствовал предшественнику "Кальве", вкус имели одинаковый. Только наш дешевле. Потом Праздничный стал непонятно чем, к нему скатился Кальве. По сути майонез делается из растительного масла и уксуса. Взбиваются охлажденными до перехода в состояние эмульсии. Всё остальное можно добавлять по вкусу. Кстати, сок лимона ничем не хуже уксуса. Тоже кислота.
18:09:34 29-11-2024
Господи, проще сделать список, того, что не подорожает!
Список того что не подорожает:
1. -
2. -
3. -
4......
и т.д...
20:30:37 29-11-2024
Ну надо же какое совпадение, перед новым годом. Верим верим.
Когда вы уже подавитесь барыги!
23:16:55 29-11-2024
Гость (20:30:37 29-11-2024) Ну надо же какое совпадение, перед новым годом. Верим верим.... Нет такого преступления на которое не пойдет капиталист ради 300% прибили...! ©
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