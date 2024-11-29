Возвращение "бакса" на уровень ниже 100 рублей можно ожидать только в 2025 году. До этого почти все станет хоть и чуть-чуть, но дороже

29 ноября 2024, 07:00, ИА Амител

Доллар / Фото: amic.ru

До Нового года еще месяц, а сюрпризы уже начались. Под конец ноября доллар, как олимпийский чемпион по прыжкам, взял такую высоту, которую не прогнозировали буквально за несколько дней до разбега. Еще 20 ноября Bankiros.ru чуть ли не в шутку провел опрос, чтобы выяснить, какую стоимость доллара ожидают россияне к Новому году. Оказалось, что многие верили в возвращение "бакса" к курсу 95 рублей и даже ниже. И вот, весьма неожиданно, доллар закрепился выше 100 рублей, достиг 110 рублей и даже, возможно, продолжит расти. Кстати, 1 ноября американская валюта стоила 97 рублей 02 копейки.

Всех волнует, как происходящее с валютой отразится на ценах. Ответ на вопрос весьма прост: наверное, цены поползут вверх. А разве бывало иначе?

Цены на бытовую технику "взлетят" на 20% и выше

По бытовой технике и гаджетам удар придется в первую очередь. Какие-то компании уже заявили, что поднимут цены с 1 января 2025 года, а какие-то считают бессмысленным ждать целый месяц и готовы это сделать уже в декабре.

"Среди причин представители отметили ключевую ставку, курсы валют и логистические затраты", – пояснил "Коммерсант" со ссылкой на источник.

Сейчас продается техника, закупленная по курсу 85 рублей за доллар, а потом, когда закончатся складские запасы, придется покупать подороже. Следовательно, и продавать будут подороже.

Импортная мебель может подорожать

Вопрос, как всегда, упирается в закупочные цены: мебель же импортная. Российские изготовители зависят и от импортных поставок некоторых материалов и фурнитуры.

Но это лишь часть проблемы. Отечественные изготовители мебели предложили установить пошлины 60% на импортную мебель из недружественных стран и 10% – для остальных.

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) считает, что текущие пошлины 9-12% недостаточно защищают российский рынок.

Кроме того, российская таможня повысила пошлину на китайскую мебельную фурнитуру с 0 до 55%.

Товары для строительства подорожали в России

Стоимость материалов для ремонта и строительства уже увеличилась за год на 22,5%. По словам поставщиков, они вынуждены повышать цены из-за растущего спроса, вызванного инфляцией, и необходимостью ремонта в новых домах. Скорее всего, ситуацию подогреет еще и падение рубля. Импортные строительные материалы подорожают на 10-15%.

"Цены на строительные материалы экономкласса останутся стабильными, так как на них минимально влияет фактор замещения импорта", – пояснили эксперты.

Цены на брекеты уже взлетели почти до полумиллиона рублей

"Самые востребованные американские брекет-системы приходится закупать по параллельному импорту. За год их цена выросла с 240 тыс. до 280 тыс. рублей", – отметили специалисты.

Сейчас стоматологи активно переходят на китайские аналоги. Впрочем, стоимость металлических конструкций – еще не все затраты.

Цены на лекарства продолжат удивлять

Около 80% лекарств, производимых в России, изготавливается из импортных субстанций. Доля импортных препаратов в российских аптеках составляет более 50%.

Автомобили могут резко подорожать

Цены на автомобили и запчасти могут вырасти, причем не только на импортные, но и отечественные. Потому что российская автомобильная промышленность продолжает зависеть от импортных комплектующих. На сколько примерно вырастет стоимость – эксперты не указывают.

К Новому году подорожают не только мандарины

Подорожают некоторые импортные продукты, морепродукты и фрукты, и не только экзотические, но и вполне традиционные, например, мандарины. Из Турции в Россию приходит примерно половина всех мандаринов, еще весомая часть поступает из Марокко и Египта. Абхазия закрывает примерно 3-7% от общего объема рынка.

Даже отечественные продовольственные товары, производство которых зависит от импорта сырья, могут подорожать.

Цены на продукты в России и так уже выросли на 50-100% за год. А в 2025 году эксперты прогнозируют очередной скачок стоимости.

Что будет с рублем?

Как рассказал amic.ru доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков, долго "полнеть" доллар не будет, его рост – не более чем спекуляция. И вскоре рубль окрепнет.

"Даже действующих мер по борьбе с инфляцией хватит для стабилизации курса и даже укрепления курса российского рубля на текущем уровне. Конечно, если ситуация для российской валюты будет складываться негативно, безусловно, будут приняты дополнительные меры. Инструментов очень много, учитывая рост нашей экономики", – поделился он своим мнением с amic.ru.

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев рассказал amic.ru, что причины подъема курса доллара "могут быть связаны с геополитической ситуацией".

"Трудно сказать, насколько санкции ударили по экспорту-импорту. К тому же европейцы готовят против нас очередной пакет. Все это не лучшим образом сказывается на российской валюте", – пояснил он.

Аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин также не исключает, что недавние американские санкции против Газпромбанка могли ускорить обвал курса рубля:

"Зарубежные покупатели российского газа и нефти столкнулись с необходимостью искать альтернативные способы оплаты".

Кстати, ранее власти прогнозировали, что по итогам 2024 года доллар будет стоить 94 рубля. Теперь же возвращение на уровень ниже 100 рублей, уверены эксперты, будет только в 2025 году. До этого времени подорожает почти все, кроме снега.