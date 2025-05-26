Майские сюрпризы: Алтайский край ждут заморозки до -6°C и мокрый снег

Синоптики дали уточненный прогноз до конца мая

26 мая 2025, 13:00, ИА Амител

Заморозки / Изображение сгенерировано DALL-E

Дачникам в Алтайском крае стоит быть начеку: прогнозируются заморозки, которые могут серьезно повредить рассаду и молодые посадки. В ночь на 27 и 28 мая столбики термометров покажут 0...+5 градусов, но местами они все-таки опустятся до -4°C. В северо-восточных районах локально похолодает до -6°C. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"Большую часть рабочей недели Алтайский край будет находиться под влиянием арктического антициклона. Он принесет похолодание, а также небольшие и умеренные дожди. 27–28 мая в ночные и утренние часы местами в северных и предгорных районах они могут сопровождаться мокрым снегом. При прохождении атмосферных фронтов местами ветер усилится до 17 м/с", – пояснила синоптик.

В первой половине недели днем температура воздуха не превысит +7...+12 градусов, и только по югу будет до +16. Начиная со среды, в регионе начнет теплеть. По ночам ожидается от +3 до +8 градусов, однако в ночь на 30 мая местами в предгорьях и северо-восточных районах еще возможны заморозки до -3°C. Днем 30 мая в Алтайском крае будет +17...+25 градусов, а 31 мая и 1 июня воздух прогреется до +20...+28°C.