Майский снег запечатлели жители Алтая и Новосибирской области. Фото и видео
В ночь на 27 мая на регионы также обрушились заморозки
27 мая 2025, 09:45, ИА Амител
27 мая в Алтайском крае, Республике Алтай и Новосибирской области выпал снег. Автомобилисты сообщают о плохой видимости на некоторых трассах. Кадрами погодной аномалии очевидцы поделились в социальных сетях.
Так, подписчики "В курсе 22" и Barnaul 22 рассказали, что снег пошел в Черепановском районе Новосибирской области, а также в селах Ябоган и Усть-Кан Республики Алтай.
Кроме того, снегом припорошило и поселок Тальменка Алтайского края. Соответствующими фото и видео поделились читатели amic.ru.
Cиноптики сообщают, что ночью температура в этом районе опустилась до 0 градусов, а утром столбики термометров показывали +2 градуса.
Позже белыми хлопьями "завалило" барнаульские дачи. При этом снежный покров становится все более плотным.
Также зимние осадки настигли село Мамонтово, о чем сообщили в администрации района.
Снег не обошел стороной и Новосибирск. Кадрами из сибирской столицы и области делится корреспондент amic.ru и Telegram-канал Baza.
09:58:11 27-05-2025
вранье и фотошоп.
10:06:51 27-05-2025
Musik (09:58:11 27-05-2025) вранье и фотошоп.... За городом Барнаулом на даче идет снег сейчас. Утром в городе пролетал снег.
11:24:04 27-05-2025
Musik (09:58:11 27-05-2025) вранье и фотошоп.... Попробуй сделать такой фотошоп. Умник или умница(((((
10:08:05 27-05-2025
В Барнауле сейчас пошел снег
10:52:12 27-05-2025
Айда снеговиков лепить!