Майский снег запечатлели жители Алтая и Новосибирской области. Фото и видео

В ночь на 27 мая на регионы также обрушились заморозки

27 мая 2025, 09:45, ИА Амител

Снег в Республике Алтай и Новосибирской области / Фото: Barnaul 22, "В курсе 22"

27 мая в Алтайском крае, Республике Алтай и Новосибирской области выпал снег. Автомобилисты сообщают о плохой видимости на некоторых трассах. Кадрами погодной аномалии очевидцы поделились в социальных сетях.

Так, подписчики "В курсе 22" и Barnaul 22 рассказали, что снег пошел в Черепановском районе Новосибирской области, а также в селах Ябоган и Усть-Кан Республики Алтай.

Снег в поселке Тальменка / Фото: amic.ru

Кроме того, снегом припорошило и поселок Тальменка Алтайского края. Соответствующими фото и видео поделились читатели amic.ru.

Cиноптики сообщают, что ночью температура в этом районе опустилась до 0 градусов, а утром столбики термометров показывали +2 градуса.

Позже белыми хлопьями "завалило" барнаульские дачи. При этом снежный покров становится все более плотным.

Снег в Барнауле / Фото: amic.ru

Также зимние осадки настигли село Мамонтово, о чем сообщили в администрации района.



Снег не обошел стороной и Новосибирск. Кадрами из сибирской столицы и области делится корреспондент amic.ru и Telegram-канал Baza.

Снег в Новосибирске / Фото: amic.ru, Baza