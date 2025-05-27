Заморозки не отступят. О погоде в Алтайском крае 27 мая и в последующую ночь

Местами ожидается до -3 градусов

27 мая 2025, 06:00, ИА Амител

Заморозки, растения / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

До +17 градусов прогреется воздух в Алтайском крае после ночных заморозков. Однако, согласно прогнозу алтайского Гидрометцентра, холод вернется уже к следующей ночи.

Так, днем 27 мая температура в регионе составит от +7 до +12 градусов. Местами – до +17 градусов. Возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с. В Барнауле – от +9 до +11 градусов, во второй половине дня пройдет кратковременный дождь.

В ночь на 28 мая ожидается похолодание. Температура составит от 0 до +5 градусов. Местами возможны заморозки – от 0 до -3 градусов. В некоторых районах пройдут небольшие, по северо-западу умеренные дожди. Ветер юго-западный, 4–9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле ожидается аналогичная ситуация. Ночью столбики термометров покажут от 0 до +2 градусов, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4–9 м/с.