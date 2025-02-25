МЧС: 15 тысяч домов в Алтайском крае может подтопить во время весеннего паводка

Сотрудники регионального ведомства и ученые облетели горы и оценили снегозапасы

25 февраля 2025, 14:31, ИА Амител

Проверка снегозапаса в алтайских горах / Фото: пресс-служба МЧС России по Алтайскому краю

Более 15 тысяч домов может подтопить во время весеннего паводка в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-центр МЧС России по Алтайскому краю.

Как рассказал замглавы отдела защиты населения и территорий от ЧС Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Федор Кузнецов, сотрудники регионального управления и специалисты института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН с воздуха оценили снегозапасы в горах. Эти данные позволяют прогнозировать развитие паводковой ситуации.

Отмечается, что за последние годы на территории Алтайского края паводок проходил по "контрастным сценариям". Стандартные ситуации, когда большие снегозапасы определяют значительную высоту первой волны, нарушались, каждый год имея свою специфику.

"По результатам паводкоопасного периода прошлого года проведена работа по актуализации перечня муниципальных образований подверженных воздействию паводковых вод, их количество увеличилось с 35 муниципальных образований до 49 и теперь подвержено возможному подтоплению более 15000 жилых домов", – заявили в МЧС.

Подчеркивается, что ежегодно власти и ведомства принимают превентивные меры. Подготовка к сложному сезону начинается заблаговременно: лед распиливают и чернят, снег вывозят, ливневки очищают, а низменные участки отсыпают. Кроме того, ведется профилактическая работа с населением в период паводка, уточняются планы эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения населения.