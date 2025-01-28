Снега в избытке. Паводок-2025 на Алтае может пройти по напряженному сценарию

Гидролог рассказала о тревожной тенденции, однако уточнила, что пока прогнозы делать слишком рано

28 января 2025, 09:15, ИА Амител

Обь в Барнауле в начале весны / Фото: из архива amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае весенний паводок может пойти по напряженному сценарию: на 20 января запасы воды в снежном покрове в большинстве бассейнов рек превысили многолетние показатели. Весной вся эта талая вода окажется в реке. Ведущий инженер отдела гидрологии алтайского Гидрометцентра Ольга Прахт подчеркивает, что пока строить прогнозы слишком рано – дальнейший сценарий будет зависеть от характера погоды.

"Снегозапасы в этом году приличные. Почти в 1,5 раза превышена норма в бассейне Алея: 141%. Напомню, в прошлом году там отмечалось подтопление. Для сравнения: на 20 января 2024 года показатель влагозапасов составил 77%. Идет превышение по Катуни (119%) и на Чумыше (116%). В бассейне Оби до Барнаула содержание воды в снеге уже составило 100%, в прошлом году на эту дату этот показатель был 69%", – сообщила гидролог.

За счет того, что нынешняя зима по температуре идет выше нормы, толщина льда на реках значительно меньше многолетних значений. Это говорит о том, что ледяной панцирь может разрушиться раньше обычного. Так, на 20 января на водомерном посту на Оби в Барнауле намерили всего 36 сантиметров, хотя среднее многолетнее значение главной водной артерии края в районе региональной столицы составляет 51 см. В Камне-на-Оби река промерзла на 45 см при норме 55. А в Тальменке толщина льда в Чумыше составила 28 см при средней многолетней отметке 46 см. Неполный ледостав сохраняется в Фоминском и в Сростках.