Снега в избытке. Паводок-2025 на Алтае может пройти по напряженному сценарию
Гидролог рассказала о тревожной тенденции, однако уточнила, что пока прогнозы делать слишком рано
28 января 2025, 09:15, ИА Амител
В Алтайском крае весенний паводок может пойти по напряженному сценарию: на 20 января запасы воды в снежном покрове в большинстве бассейнов рек превысили многолетние показатели. Весной вся эта талая вода окажется в реке. Ведущий инженер отдела гидрологии алтайского Гидрометцентра Ольга Прахт подчеркивает, что пока строить прогнозы слишком рано – дальнейший сценарий будет зависеть от характера погоды.
"Снегозапасы в этом году приличные. Почти в 1,5 раза превышена норма в бассейне Алея: 141%. Напомню, в прошлом году там отмечалось подтопление. Для сравнения: на 20 января 2024 года показатель влагозапасов составил 77%. Идет превышение по Катуни (119%) и на Чумыше (116%). В бассейне Оби до Барнаула содержание воды в снеге уже составило 100%, в прошлом году на эту дату этот показатель был 69%", – сообщила гидролог.
За счет того, что нынешняя зима по температуре идет выше нормы, толщина льда на реках значительно меньше многолетних значений. Это говорит о том, что ледяной панцирь может разрушиться раньше обычного. Так, на 20 января на водомерном посту на Оби в Барнауле намерили всего 36 сантиметров, хотя среднее многолетнее значение главной водной артерии края в районе региональной столицы составляет 51 см. В Камне-на-Оби река промерзла на 45 см при норме 55. А в Тальменке толщина льда в Чумыше составила 28 см при средней многолетней отметке 46 см. Неполный ледостав сохраняется в Фоминском и в Сростках.
"Из-за отсутствия крепких сибирских морозов промерзание почвы на данный момент ниже нормы повсеместно. Оно не превышает полуметра. Это говорит о том, что инфильтрация влаги в почву будет идти более интенсивно. Однако морозы еще могут быть и в феврале, и в марте. Но больше всего на характер паводка влияет весна. Если затяжная, снег тает небольшими порциями и без больших превышений уровня. А если весна дружная и с обильными осадками, сценарий может быть уже не таким оптимистичным, учитывая большие снегозапасы", – говорит Ольга Прахт.
09:29:02 28-01-2025
запасайте
в июле можно будет выгодно продать
09:33:20 28-01-2025
Что это? Заранее предупреждают о провале подготовки к паводковому сезону?! Удобно, нечего сказать. Потом с умным видом будут заявлять "А мы предупреждали!"
18:44:39 28-01-2025
"Снегозапасы в этом году приличные..." Да тогда ЧТО было в прошлые зимы, когда метели начинались чуть ли не с октября и заметало выше роста в городах ? ГДЕ эти "снегозапасы" то ? В этом году зима вообще балует нас и в плане снега и в плане мороза ! А у них огромные" снегозапасы" откуда то....