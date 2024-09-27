Названа возможная причина взрыва на заправке в Дагестане

По информации Shot, число пострадавших достигло девяти человек, пятеро погибли

27 сентября 2024, 22:40, ИА Амител

Пожар после взрыва / Фото: ЧП-Дагестан

По предварительной информации, эпицентр взрыва находился в здании АЗС, где были расположены кассы, магазин и кофейня. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Так, первый взрыв на АЗС прогремел около 17:50 по местному времени. Предположительно, взорвался газовый баллон. Второй случился примерно через 20 минут. Вместе с тем есть версия, что причиной стало возгорание бензина.

По информации канала, число погибших достигло пяти человек. Девять человек пострадали. На данный момент официально подтверждена гибель лишь четырех человек, в том числе ребенка, – об этом заявили в Минздраве Дагестана, пишет РИА Новости.

Напомним, что инцидент произошел в районе поселка Новый Хушет. Взрыв привел к пожару, который спасатели не смогли сразу потушить. Кроме того, существовала угроза третьего взрыва колонок.

Сообщалось, что шесть пострадавших доставили в больницу, двое из них – в крайне тяжелом состоянии. У них ушибы и ожоги.