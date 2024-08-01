МЧС: 10 человек пострадали при обрушении дома в Нижнем Тагиле
Работы на месте происшествия продолжаются
01 августа 2024, 20:00, ИА Амител
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле / Фото: Владислав Пинаев / Telegram
Cотрудники МЧС извлекли из-под завалов обрушившейся в Нижнем Тагиле пятиэтажки еще одного выжившего. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства.
В общей сложности пострадали 10 человек, в том числе пять детей. Погиб один человек.
Напомним, что инцидент произошел на улице Сибирской. По уточненной информации, в результате взрыва обрушились два подъезда пятиэтажного дома. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").
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