МЧС: 10 человек пострадали при обрушении дома в Нижнем Тагиле

Работы на месте происшествия продолжаются

01 августа 2024, 20:00, ИА Амител

Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле / Фото: Владислав Пинаев / Telegram

Cотрудники МЧС извлекли из-под завалов обрушившейся в Нижнем Тагиле пятиэтажки еще одного выжившего. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства.

В общей сложности пострадали 10 человек, в том числе пять детей. Погиб один человек.

Напомним, что инцидент произошел на улице Сибирской. По уточненной информации, в результате взрыва обрушились два подъезда пятиэтажного дома. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").