МЧС опубликовало обновленный список пострадавших в результате теракта в "Крокусе"

Список стал больше. В нем – граждане, которые были госпитализированы в лечебные учреждения

23 марта 2024, 15:00, ИА Амител

Сотрудники Росгвардии у концертного зала "Крокус Сити Холл" / Фото: Alexander Avilov / AP / ТАСС

Обновленный список пострадавших в результате теракта в Московской области опубликован на сайте МЧС России. Это данные по состоянию на 9 утра (московское время). Сейчас в этом списке 107 человек (в первом было 99 имен), имена одного мужчины и четырех женщин не установлены. Также в списке нет указания на возраст пострадавших. Отмечается, что это те граждане, которые были госпитализированы в лечебные учреждения "в связи с ситуацией в Московской области". При этом МЧС отмечает, что данные предоставлены Минздравом России.

Посмотреть полный список можно по ссылке.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что более 100 человек были госпитализированы в результате теракта в "Крокус Сити Холле", в их числе пятеро детей.

Напомним, вечером 22 марта произошел теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Неизвестные в камуфляже ворвались в концертный зал, где должна была выступать группа "Пикник", и расстреляли из автоматов зрителей. После они подожгли зал. По официальным данным СК РФ, погибших в результате теракта в "Крокусе" более 60 человек, при этом в ведомстве уточняют, что количество жертв может увеличиться.

Ряд СМИ пишут, что число погибших на данный момент выросло до 83 человек. Трое из них – дети.