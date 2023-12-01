МЧС передало штормовое предупреждение в Алтайском крае

3 и 4 декабря ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, а в предгорьях они могут достигать скорости до 30 м/с

01 декабря 2023, 19:38, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Штормовое предупреждение передали в Алтайском крае. Как сообщило МЧС России по региону, 3 и 4 декабря ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, а в предгорьях они могут достигать скорости до 30 м/с.

Согласно прогнозу синоптиков, в эти дни ожидаются дождь, снег, гололедные явления и метели.

Ранее начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых рассказала amic.ru, что 3 декабря Алтайский край окажется во власти западного циклона. Днем столбики термометров покажут от +2 до +7 градусов, а в ночь на 4 декабря – от -2 до -7 градусов.

Позднее, с прохождением холодного фронта и дальнейшим понижением температуры воздуха, синоптики прогнозируют снег, местами поднимутся метели.