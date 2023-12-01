На дорогах будет каток. После оттепели с дождями на Алтае ударят морозы до -13°С

Синоптики предупреждают о штормовой погоде с усилением ветра до 30 м/с, осадками и понижением температуры

01 декабря 2023, 17:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

3 и 4 декабря Алтайский край окажется во власти западного циклона, который принесет в регион штормовую погоду. Ветер усилится до 15-20 м/с, местами его порывы достигнут 25-30 м/с, будут идти интенсивные осадки, а с понижением температуры дороги и тротуары могут превратиться в сплошной каток.

"3 декабря мы будем находиться в теплом секторе циклона: по некоторым районам даже ночью температуры будут слабоположительными, а днем столбики термометров покажут +2…+7°С. В этот период осадки преимущественно будут идти в виде дождя. В ночь на 4 декабря ожидается от -2 до -7°С, а местами до -13°С, с похолоданием дожди перейдут в мокрый снег", – сообщила amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

А днем в понедельник с прохождением холодного фронта и дальнейшим понижением температуры воздуха синоптики прогнозируют снег, местами поднимутся метели. Людмила Сырых предупредила, что из-за перепада температур на дорогах будет сильная гололедица.