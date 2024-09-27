Площадь пожара после взрыва на АЗС в Дагестане составляет 500 "квадратов"
Здание заправки разрушено
27 сентября 2024, 22:57, ИА Амител
Место происшествия до повторного взрыва / Фото: ЧП Дагестан
Площадь пожара после взрыва на АЗС в Дагестане составляет 500 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.
"Здание АЗС в Дагестане разрушено. Техстанция и столовая горят на 500 квадратных метрах. Повреждены две легковушки и грузовик", – заявили в ведомстве.
По предварительным данным ведомства, пострадали восемь человек, из них пятеро погибли. На месте уже работают четыре пожарных расчета, еще пять следуют на место.
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