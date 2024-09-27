Площадь пожара после взрыва на АЗС в Дагестане составляет 500 "квадратов"

Здание заправки разрушено

27 сентября 2024, 22:57, ИА Амител

Место происшествия до повторного взрыва / Фото: ЧП Дагестан

Площадь пожара после взрыва на АЗС в Дагестане составляет 500 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

"Здание АЗС в Дагестане разрушено. Техстанция и столовая горят на 500 квадратных метрах. Повреждены две легковушки и грузовик", – заявили в ведомстве.

По предварительным данным ведомства, пострадали восемь человек, из них пятеро погибли. На месте уже работают четыре пожарных расчета, еще пять следуют на место.