В ведомстве рассказали, что катастрофа произошла "при проведении превентивных работ по плановому спуску воды из каскада аварийных озер"

05 октября 2024, 16:03, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

В Шелаболихинском районе Алтайского края при обрушении дамбы нет подтопленных жилых домов и приусадебных участков, сообщили в телеграм-канале МЧС Алтайского края.

О прорыве сооружения стало известно 5 октября. Местные власти информировали, что соединяющая обе части села дорога оказалась разрушена, однако транспортное сообщение с населенными пунктами не нарушено, а угрозы инфраструктуре нет.

В МЧС объяснили, почему случился прорыв.

"При проведении превентивных работ по плановому спуску воды из каскада аварийных озер, находящихся в девяти километрах юго-западнее Шелаболихи, в результате увеличения объема воды произошел перелив через внутрипоселковую автодорогу в селе Шелаболиха с последующим ее разрушением", – рассказали в ведомстве.

Тем не менее в населенном пункте есть альтернативное автомобильное сообщение по дороге. Администрация района займется восстановлением внутрипоселковой дороги после снижения уровня воды.

Также в МЧС уточнили, что вода не подтопила жилые дома и приусадебные участки. Более того, этого и не прогнозируется. Пострадавших также нет. На месте работает оперативная группа МЧС с беспилотной авиасистемой.