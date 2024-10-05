МЧС: подтопленных домов в результате прорыва дамбы в Шелаболихе нет
В ведомстве рассказали, что катастрофа произошла "при проведении превентивных работ по плановому спуску воды из каскада аварийных озер"
05 октября 2024, 16:03, ИА Амител
В Шелаболихинском районе Алтайского края при обрушении дамбы нет подтопленных жилых домов и приусадебных участков, сообщили в телеграм-канале МЧС Алтайского края.
О прорыве сооружения стало известно 5 октября. Местные власти информировали, что соединяющая обе части села дорога оказалась разрушена, однако транспортное сообщение с населенными пунктами не нарушено, а угрозы инфраструктуре нет.
В МЧС объяснили, почему случился прорыв.
"При проведении превентивных работ по плановому спуску воды из каскада аварийных озер, находящихся в девяти километрах юго-западнее Шелаболихи, в результате увеличения объема воды произошел перелив через внутрипоселковую автодорогу в селе Шелаболиха с последующим ее разрушением", – рассказали в ведомстве.
Тем не менее в населенном пункте есть альтернативное автомобильное сообщение по дороге. Администрация района займется восстановлением внутрипоселковой дороги после снижения уровня воды.
Также в МЧС уточнили, что вода не подтопила жилые дома и приусадебные участки. Более того, этого и не прогнозируется. Пострадавших также нет. На месте работает оперативная группа МЧС с беспилотной авиасистемой.
16:16:06 05-10-2024
Более того, этого и не прогнозируется////а что вы не прогнозировали затопление дороги?