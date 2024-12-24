МЧС РФ: домофоны станут частью оповещения населения о чрезвычайных ситуациях
Однако радио- и телевещание в полной мере они не заменят
24 декабря 2024, 12:43, ИА Амител
Домофоны станут частью системы оповещения населения в России. Однако полностью они не заменят радио- и телевещание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МЧС РФ Александра Куренкова.
"Частью – да. Но они не заменят основные средства системы оповещения: сеть электросвязи, радио- и телевещание", – заявил Куренков, отвечая на вопрос, как идет работа по внедрению домофонов в систему оповещения.
Сейчас оповещение населения идет через СМС-рассылки, громкоговорители и автомобили с экранами в людных местах.
О том, что трубки домофонов могут стать частью системы оповещения населения, Куренков говорил еще в марте. Он пояснил, что телевизор, по которому могут передавать предупреждение, не всегда бывает включен, как и телефон.
12:54:00 24-12-2024
домофон что трубка в квартире. или на улице на двери? сидишь такой дома.. звонок в домофон - думаешь кого нелегкая принесла.. ну их нафиг)))
13:01:08 24-12-2024
Ээх... Сдохну: радиоточки нет, телека нет, домофон отключен, ip -тв виснет, смски и звонки на беззвучке из-за спамеров. Сирены при прошлом тестировании не слышал. Да и ладно. Детей хоть спасите в садиках и школах.
13:06:14 24-12-2024
О, способ повысить стоимость обслуживания за домофон.
13:09:00 24-12-2024
это ладно.
вот если мошенники начнут кредит через домофон оформлять...
13:09:48 24-12-2024
Теперь Владимир Рудольфович будет и из домофона вещать?!
😆
13:13:51 24-12-2024
и автоматически заблокирует дверь при нашествии зомби
14:35:53 24-12-2024
Вот было же проводное радио, отрубили за "ненадобностью", а теперь велосипед изобретают.
14:41:26 24-12-2024
ППШариков (14:35:53 24-12-2024) Вот было же проводное радио, отрубили за "ненадобностью", а ... умная колонка Маша или Алиса вполне аналог той радиоточки
14:59:02 24-12-2024
Гость (14:41:26 24-12-2024) умная колонка Маша или Алиса вполне аналог той радиоточки... "Радиоточка", как и стационарный телефон, продолжает работать даже в том случае, если у вас отрубили электроэнергию.
18:28:07 24-12-2024
Кхм... (14:59:02 24-12-2024) "Радиоточка", как и стационарный телефон, продолжает работат... Тут не поспоришь. Только их больше нет, а Алис полно. Ну или смартфон, там батарейка есть. До разрушния вышек может успеть оповестить. В Израиле используют приложение на ряду с тв и сиренами.
15:13:01 24-12-2024
Гость (14:41:26 24-12-2024) умная колонка Маша или Алиса вполне аналог той радиоточки... Очень сильно сомневаюсь, уж если БПЛА самые продвинутые по "проводку" управляются, то значит все что идет по воздуху может быть перехвачено и искажено, а вот старый добрый репродуктор будет вещать только то что ему на другом конце провода "воткнули".
16:55:08 24-12-2024
ППШариков (15:13:01 24-12-2024) Очень сильно сомневаюсь, уж если БПЛА самые продвинутые по "... Жертве ЕГЭ не объяснить,не пытайтесь.
18:32:44 24-12-2024
ППШариков (15:13:01 24-12-2024) Очень сильно сомневаюсь, уж если БПЛА самые продвинутые по "... Может, но и радиоточки вывести из строя можно получив доступ к розетке из любой квартиры.
15:32:53 24-12-2024
Кто знает, скажите пожалуйста, за что взимается плата на домофон? Установили - человек заплатил. Всё. Дальше ведь устройство работает посредством электричества. Или нет? Через космос сигнал подают?
18:35:37 24-12-2024
Гость (15:32:53 24-12-2024) Кто знает, скажите пожалуйста, за что взимается плата на дом... за ремонт и электричество. ломается или ломают их часто
22:15:43 24-12-2024
Гость (15:32:53 24-12-2024) Кто знает, скажите пожалуйста, за что взимается плата на дом... вот-вот, ладно бы хотя б приезжали иногда их чинить и обслуживать, а то поставили и забыли
15:48:34 24-12-2024
Как-то у пожилых знакомых (уже в нашем веке) довелось слышать радио. Было включено как фон. Так по радио каждые 3 минуты звучала реклама. Причем в основном медицинского характера. Через 30 минут мне стало казаться, что я очень- очень больной человек, надо срочно купить все рекламируемые чудо-бады, таблетки, приборы, клизмы. Думаю, из-за подобного контента люди массово отказались от радиоточек. Да и плата там как-то росла не по- советски.
18:34:04 24-12-2024
Гость (15:48:34 24-12-2024) Как-то у пожилых знакомых (уже в нашем веке) довелось слышат... В новых домах их просто нет. Не запроектированы даже.
15:55:40 24-12-2024
речь скорее всего про умные домофоны, которые с выходом в сеть. я не представляю, что протянут такую сеть к каждому дому, к каждому подъезду в дома где нет "умных" домофонов. Если только деньги освоить. В в таком случае проще поставить один оповещатель на дом, что бы гудел во дворе, да и обслуживать и проверять работоспособность одной сирены проще, чем по каждому из подъездов. За счёт того, что гудеть будет с каждого двора то оповещение услышат точно все.
18:39:14 24-12-2024
Гость (15:55:40 24-12-2024) речь скорее всего про умные домофоны, которые с выходом в се... оповещатель у нас ревелв подъезде как-то, не в день испытаний. ухом никто не повел. мы даже не сразу поняли что это. а когда поняли - не знали что делать. пошли чай пить - "it's fine"
16:57:33 24-12-2024
Убежища то где? Прятаться куда?!
18:19:47 24-12-2024
Как бы избавиться от навязанного домофона? Надобности в нём никакой (одно беспокойство от звонков посторонних лиц!), а денег требует эта "услуга", от которой в одиночку не открестишься...
11:00:48 25-12-2024
Гость (18:19:47 24-12-2024) Как бы избавиться от навязанного домофона? Надобности в нём ... Просто не платить, сразу отрежут.