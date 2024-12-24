МЧС РФ: домофоны станут частью оповещения населения о чрезвычайных ситуациях

Однако радио- и телевещание в полной мере они не заменят

24 декабря 2024, 12:43, ИА Амител

Громкоговоритель / Источник фото: unsplash.com

Домофоны станут частью системы оповещения населения в России. Однако полностью они не заменят радио- и телевещание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МЧС РФ Александра Куренкова.

"Частью – да. Но они не заменят основные средства системы оповещения: сеть электросвязи, радио- и телевещание", – заявил Куренков, отвечая на вопрос, как идет работа по внедрению домофонов в систему оповещения.

Сейчас оповещение населения идет через СМС-рассылки, громкоговорители и автомобили с экранами в людных местах.

О том, что трубки домофонов могут стать частью системы оповещения населения, Куренков говорил еще в марте. Он пояснил, что телевизор, по которому могут передавать предупреждение, не всегда бывает включен, как и телефон.