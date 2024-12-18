Систему оповещения населения модернизируют в Барнауле

Благодаря новым установкам можно услышать голосовые сообщения, информирующие о причине тревоги

18 декабря 2024, 11:50, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула

В Барнауле продолжают совершенствовать систему оповещения населения. Об этом сообщили в мэрии.

Четыре новые установки сиренно-речевого оповещения появились в местах массового пребывания людей:

площадь Сахарова;

площадь Свободы;

сквер на ул. Титова, 9;

пересечение пр. Ленина и ул. Мало-Тобольской.

Через новые системы оповещения можно услышать не только сигнал "Внимание всем", но и голосовые сообщения, информирующие горожан о причине включения сигнала.

"Всего современное оборудование оповещения населения о чрезвычайных ситуациях установлено в 22 точках городского округа – города Барнаула", – уточнили в мэрии.

Сиренно-речевое оповещение продолжат устанавливать в 2025 году.