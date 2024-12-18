НОВОСТИОбщество

Систему оповещения населения модернизируют в Барнауле

Благодаря новым установкам можно услышать голосовые сообщения, информирующие о причине тревоги

18 декабря 2024, 11:50, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула

В Барнауле продолжают совершенствовать систему оповещения населения. Об этом сообщили в мэрии.

Четыре новые установки сиренно-речевого оповещения появились в местах массового пребывания людей:

  • площадь Сахарова;
  • площадь Свободы;
  • сквер на ул. Титова, 9;
  • пересечение пр. Ленина и ул. Мало-Тобольской.

Через новые системы оповещения можно услышать не только сигнал "Внимание всем", но и голосовые сообщения, информирующие горожан о причине включения сигнала.

"Всего современное оборудование оповещения населения о чрезвычайных ситуациях установлено в 22 точках городского округа – города Барнаула", – уточнили в мэрии.

Сиренно-речевое оповещение продолжат устанавливать в 2025 году.

Громкоговоритель / Источник фото: unsplash.com

"Очень тихо". В Барнауле завыли сирены

Сигнал подавали в течение трех минут – с 10:40 до 10:43
НОВОСТИОбщество
Барнаул

Комментарии 8

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Гость

11:59:48 18-12-2024

Остальным немного слышать, главное, чтобы возле администрации было слышно

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Гость

12:00:15 18-12-2024

А может всё-таки уже можно наладить рассылку спец. сообщений на мобильные телефоны вместо уже отжившей свое и абсолютно неэффективной системы опрвещений через громкоговорители?

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Гость

13:18:12 18-12-2024

Гость (12:00:15 18-12-2024) А может всё-таки уже можно наладить рассылку спец. сообщений... Когда что-то серьезное случится мобильная связь уже может не работать. Даже скорее всего. А так рассылки от МЧС и сейчас есть.

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Гость

14:07:46 18-12-2024

Гость (13:18:12 18-12-2024) Когда что-то серьезное случится мобильная связь уже может не... Все 100-500 ретрансляторов отключатся или соответствующее ПО отсутствует?

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Гость

14:17:23 18-12-2024

Гость (14:07:46 18-12-2024) Все 100-500 ретрансляторов отключатся или соответствующее ПО... так их могут заглушить средствами РЭБ. Рассказывают, в Крыму, например, навигаторы часто глючат, как и связь, если какое происшествие

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гость

13:17:49 18-12-2024

Главное Ленинский проспект оповестить, а убежища отсутствую - им плевать.

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александр

14:20:21 18-12-2024

Оповестят, а куда прятаться, все бомбоубежища приватизировали с подачи же этой самой власти. Шоу продолжается.

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Гость

20:19:43 18-12-2024

ну, ок. оповестили.ю дальше?
все знают куда идти стройными рядами или бежать сломя голову?
и вообще есть куда?

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