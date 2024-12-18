Систему оповещения населения модернизируют в Барнауле
Благодаря новым установкам можно услышать голосовые сообщения, информирующие о причине тревоги
18 декабря 2024, 11:50, ИА Амител
Фото: администрация Барнаула
В Барнауле продолжают совершенствовать систему оповещения населения. Об этом сообщили в мэрии.
Четыре новые установки сиренно-речевого оповещения появились в местах массового пребывания людей:
- площадь Сахарова;
- площадь Свободы;
- сквер на ул. Титова, 9;
- пересечение пр. Ленина и ул. Мало-Тобольской.
Через новые системы оповещения можно услышать не только сигнал "Внимание всем", но и голосовые сообщения, информирующие горожан о причине включения сигнала.
"Всего современное оборудование оповещения населения о чрезвычайных ситуациях установлено в 22 точках городского округа – города Барнаула", – уточнили в мэрии.
Сиренно-речевое оповещение продолжат устанавливать в 2025 году.
11:59:48 18-12-2024
Остальным немного слышать, главное, чтобы возле администрации было слышно
12:00:15 18-12-2024
А может всё-таки уже можно наладить рассылку спец. сообщений на мобильные телефоны вместо уже отжившей свое и абсолютно неэффективной системы опрвещений через громкоговорители?
13:18:12 18-12-2024
Гость (12:00:15 18-12-2024) А может всё-таки уже можно наладить рассылку спец. сообщений... Когда что-то серьезное случится мобильная связь уже может не работать. Даже скорее всего. А так рассылки от МЧС и сейчас есть.
14:07:46 18-12-2024
Гость (13:18:12 18-12-2024) Когда что-то серьезное случится мобильная связь уже может не... Все 100-500 ретрансляторов отключатся или соответствующее ПО отсутствует?
14:17:23 18-12-2024
Гость (14:07:46 18-12-2024) Все 100-500 ретрансляторов отключатся или соответствующее ПО... так их могут заглушить средствами РЭБ. Рассказывают, в Крыму, например, навигаторы часто глючат, как и связь, если какое происшествие
13:17:49 18-12-2024
Главное Ленинский проспект оповестить, а убежища отсутствую - им плевать.
14:20:21 18-12-2024
Оповестят, а куда прятаться, все бомбоубежища приватизировали с подачи же этой самой власти. Шоу продолжается.
20:19:43 18-12-2024
ну, ок. оповестили.ю дальше?
все знают куда идти стройными рядами или бежать сломя голову?
и вообще есть куда?