МЧС: в Алтайском крае растет количество возгораний сухой травы и мусора

Жителей региона призвали быть осторожнее с огнем

26 июня 2025, 09:15, ИА Амител

Фото: mikhail serdyukov / unsplash.com

В Алтайском крае растет количество возгораний сухой травы и мусора, несмотря на недавние дожди. Об этом сообщили в МЧС региона.

Так, за 25 июня, в крае потушили 14 пожаров, только два из них — в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали три возгорания.

Сухую растительность в минувшие сутки потушили:

в бийском поселке Новый на площади около 350 "квадратов";

в окрестностях села Михайловка Бурлинского района на 250 "квадратах";

подобный пожар также ликвидировли в селе Селекционное Славгорода.

"Причина практически всех таких происшествий — неосторожное обращение с огнем или умышленный поджог", — подчеркнули спасатели.

Сотрудники МЧС призывают жителей быть осторожнее с огнем и не жечь мусор и сухую траву вблизи строений.