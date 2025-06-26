МЧС: в Алтайском крае растет количество возгораний сухой травы и мусора
Жителей региона призвали быть осторожнее с огнем
26 июня 2025, 09:15, ИА Амител
Фото: mikhail serdyukov / unsplash.com
В Алтайском крае растет количество возгораний сухой травы и мусора, несмотря на недавние дожди. Об этом сообщили в МЧС региона.
Так, за 25 июня, в крае потушили 14 пожаров, только два из них — в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали три возгорания.
Сухую растительность в минувшие сутки потушили:
- в бийском поселке Новый на площади около 350 "квадратов";
- в окрестностях села Михайловка Бурлинского района на 250 "квадратах";
- подобный пожар также ликвидировли в селе Селекционное Славгорода.
"Причина практически всех таких происшествий — неосторожное обращение с огнем или умышленный поджог", — подчеркнули спасатели.
Сотрудники МЧС призывают жителей быть осторожнее с огнем и не жечь мусор и сухую траву вблизи строений.
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