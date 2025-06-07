В Алтайском крае из-за заискрившего трансформатора загорелась сухая трава

Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар

07 июня 2025, 14:55, ИА Амител

Пожар в селе Крестьянка / Фото читателя amic.ru

Сухая трава горела в селе Крестьянка Мамонтовского района Алтайского края днем 7 июня, сообщил amic.ru местный житель.

Инцидент случился на въезде в населенный пункт рядом с конной фермой. Предположительно, причиной возгорания стал трансформатор.

"Видимо, было замыкание и искры упали на сухую траву. Но в МЧС быстро среагировали, прямо моментально примчались и залили огонь", – рассказал наш читатель.

Из-за произошедшего при этом часть села осталась без света.