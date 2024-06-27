МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте крушения поезда в Коми

Сотрудники РЖД ведут работы по восстановлению железнодорожного полотна

27 июня 2024, 23:37, ИА Амител

Место схода поезда / Кадр из видео: МЧС России

Спасатели МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте крушения поезда в Коми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сейчас на месте продолжают работать сотрудники РЖД. Они занимаются восстановлением поврежденного железнодорожного полотна.

Вечером 26 июня в Коми девять вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск сошли с рельсов и перевернулись. Предварительной причиной происшествия называют подмыв ж/д полотна в результате обильных осадков. Всего в поезде было 14 вагонов, в них находились 232 пассажира. По данным СМИ, травмы получили около 70 человек. Еще двое погибли. Позднее, по сообщениям СМИ, спасатели нашли тело третьего погибшего.