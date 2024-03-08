Мебельная компания, у которой Ивлеева отсудила шесть тысяч рублей, подала в суд
Представители фирмы утверждают, что не нарушали ничего при обустройстве гардеробной блогерши
08 марта 2024, 17:15, ИА Амител
Мебельная компания из Санкт-Петербурга, у которой Настя Ивлеева отсудила 6 тысяч рублей, подает ответный иск. Об этом сообщает SHOT.
Директор фирмы заявил о том, что разбирательства с Ивлеевой сильно испортили деловую репутацию. При этом он добавил, что во время обустройства гардеробной никаких нарушений не было и все работы выполнили, просто с небольшой задержкой.
Представители предприятия собираются отменить решение суда, чтобы не выплачивать блогерше баснословные деньги.
Сама Ивлеева также осталась недовольна решением суда. Она собирается подавать апелляцию, чтобы отсудить у фирмы больше денег.
09:58:08 09-03-2024
Корреспондент явно не разбирается в процессуальных вопросах. Если уже есть решение суда о взыскании (непонятно чего по недоделкам, убыткам, ...), то из статьи не ясно вступило оно в силу или нет, подавалась ли апелляционная и/или кассационная жалоба сторонами спора, есть ли по ним решения? Если суд разрешил спор, то при чем тут второй иск по спору, который уже разрешен судом? Как то нужно было в вопросе разобраться прежде чем строчить статью.